Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Башкирии по обвинению в убийстве арестовали депутата 18:27
Умерла старейшая белорусская писательница Елена Василевич 18:22
Хоркина назвала недалекими людей, травящих украинскую легкоатлетку за фото... 18:19
Главный инфекционист США призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса 18:17
Семин рассказал, что чувствует перед первым матчем в качестве тренера... 18:08
Американский антипрививочник перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19 18:01
Украинскую легкоатлетку вызвали в Минобороны из-за фото с российской... 17:58
Ребенок в Москве попал под машину из-за котенка 17:54
Произведения Алексиевич и Солженицына убрали из школьной программы в Белоруссии 17:51
Стала известна личность российского туриста, погибшего в пещере Веревкина 17:43
Стиль

Устрицы из баклажанов: как веганы едят то, что им нельзя

Из чего делают веганские деликатесы, которые не могут быть растительными

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Peta UK
Веганская система питания набирает популярность — шеф-повара и гастрономы изобретают все новые способы имитации блюд. Устрицы из баклажанов, мидии из картофеля и фуа-гра из шампиньонов, как утверждают авторы рецептов, по вкусу похожи на «оригиналы» животного происхождения. «Газета.Ru» — о веганских рецептах деликатесов.

Бельгийский шеф-повар Николас Деклодт, владелец веганского ресторана Humus Hortense, расположенного в Брюсселе, приготовил национальное блюдо — жареные мидии, — используя только растительные ингредиенты. Идею сделать веганскую версию моллюсков ему предложила организация PETA — как рассказывает Николас Деклодт в ролике на YouTube, для него это был вызов, который он с удовольствием принял.

Полностью рецепт не раскрывается, однако в общих чертах способ приготовления веганских «мидий» продемонстрирован. Раковины моллюсков сделаны из картофельного пюре, смешанного с ингредиентами, придающими ему черный цвет. Картофельная масса тонко распределяется по трафарету, воспроизводящему створку моллюска, и запекается.

«Тело мидии» — это грибы шиитаке, отваренные в бульоне из морских водорослей, которые посыпаются порошком из тех же водорослей.

Шеф-повара, специализирующиеся в веганской гастрономии, часто ставят перед собой задачи воспроизвести вкус деликатесов, которые не могут попробовать люди, избегающие любой пищи животного происхождения.

Так, например, французский шеф-повар Алексис Готье из лондонского ресторана Gauthier Soho, в прошлом году предложил публике рецепт веганской фуа-гра: он утверждает, что его фальшивая «жирная печень» на вкус лучше, чем настоящая.

Для приготовления веганской фуа-гра он на медленном огне пожарил в оливковом масле лук-шалот до прозрачности, затем добавил чеснок, тимьян, шалфей, шампиньоны и плеснул коньяку. Увеличив огонь, шеф-повар добавил соевый соус, и когда жидкость стремительно выпарилась, огонь уменьшил, оставив смесь готовиться еще шесть минут.

Охлажденную смесь Алексис Готье бросил в блендер, добавил оливковое масло, вареную чечевицу, поджаренные измельченные грецкие орехи, пюре свеклы и свежемолотый черный перец. После этого он взбил эту массу — почти до гладкости. Готовая «фуа-гра» перекладывается в стеклянные банки и отправляется на несколько часов в холодильник, прежде чем быть поданной, как положено, с хрустящим багетом.

Способы сымитировать вкус устриц кулинары находят уже десятки лет — существуют, например, рецепты из книг начала XX века, в которых для того, чтобы сделать фальшивые устрицы, предлагают использовать корень козлобородника или пастернака, а также початки недозрелой кукурузы.

Правда, старинные рецепты не всегда годятся для веганов — например, в американской книге «Южная практическая кулинария и рецепты миссис Хилл» 1867 года для имитации

В наше время домашнему кулинару проще найти в продаже водоросли, чем козлобородник, поэтому для имитации вкуса устриц используют растительные дары моря.

Автор нескольких кулинарных книг веганских рецептов и фуд-блогер Лорен Тойота предлагает делать створки «устриц» из водорослей нори, которыми обычно оборачивают суши.

Листы нори измельчаются в крошку. Затем в миске смешиваются вода из-под консервированного нута, сахар, кунжут, сушеный чеснок в порошке, измельченные водоросли и соевый соус — плюс немного муки и воды, чтобы получилась паста, густая, как мягкое тесто. После этого «створки» выкладываются порциями на противень, застеленный пергаментной бумагой, и тонко размазываются столовой ложкой. Запекать такие створки нужно 7-8 минут.

Топпинг для «устрицы» Лорен Тойота предлагает готовить из тушеного шпината, который смешивают с поджаренными в веганском «сливочном масле» крошками панко, чесноком, молотыми водорослями нори, цедрой лимона, солью и хлопьями перца чили.

Само же тело «устрицы» — это баклажан, глазированный пастой мисо. В миске паста мисо смешивается с теплой водой. Туда бросаются ломтики баклажанов. Затем они поджариваются на растительном «сливочном масле».

В заключение остается собрать всю конструкцию: в «створку» из нори положить баклажановую «устрицу» и добавить поверх шпинат с чесноком.

К слову, та же автор предлагает делать «кольца кальмаров» во фритюре — из королевских устричных грибов, разновидности вешенок. Благодаря тому, что у них довольно толстые ножки, их можно нарезать кружками, вырезать в середине дыру и пожарить в кляре, как обычные кольца кальмаров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Пусть перестанут есть допинг»: в Израиле отреагировали на жалобы гимнасток России
В Японии посчитали постыдным «явное нежелание судей» отдать победу Дине Авериной
«Лейтенант ВСУ обнимается с капитаном ВС РФ»: Могучих затравили в соцсетях
Прыгунью Могучих вызвали на беседу в Минобороны Украины после фото с Ласицкене
«Повторение Вьетнама»: что НАТО будет делать с Афганистаном
Готовы ли ключевые страны НАТО к взаимодействию с талибами*
Очевидцы засняли, как смерч разрушил пляж в Новороссийске
В Госдуме напомнили Милонову о Конституции после его предложения стерилизовать геев
Вирусолог из Китая заявил, что коронавирус возник в США
В Азове женщина избила пенсионерку и скинула с лавочки
Новости и материалы
В Башкирии по обвинению в убийстве арестовали депутата
Умерла старейшая белорусская писательница Елена Василевич
Хоркина назвала недалекими людей, травящих украинскую легкоатлетку за фото с россиянкой
Главный инфекционист США призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса
Семин рассказал, что чувствует перед первым матчем в качестве тренера «Ростова»
Американский антипрививочник перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19
Украинскую легкоатлетку вызвали в Минобороны из-за фото с российской спортсменкой на Играх
Ребенок в Москве попал под машину из-за котенка
Произведения Алексиевич и Солженицына убрали из школьной программы в Белоруссии
Стала известна личность российского туриста, погибшего в пещере Веревкина
Губерниев: вернем флаг и гимн — и тогда держитесь конкуренты
Обаму засняли танцующим без маски на вечеринке в честь своего 60-летия
«Олимпиаду держит за горло Америка»: в Японии возмутились судейством на Играх
Кравчук рассказал, чем Зеленский отличается от предшественников
NI назвал пять признаков краха однополярного мира во главе с США
Французская гандболистка: я говорила партнершам, что россиянки не отыграются
Аномальная жара до 35-37°С надвигается на регионы ЦФО
Власти Якутии опровергли сообщение о вырубке лесов из-за пожаров
Все новости
Машина улетела в кювет. В Армении погиб российский военный
Военнослужащий базы РФ в Армении погиб при ДТП, еще четверо пострадали
Дракон, Центавр, Резец. В ВОЗ подбирают названия новым штаммам коронавируса
Новые штаммы коронавируса могут обозначать названиями созвездий вместо имен богов
В Литве рассказали о стрельбе на границе с Белоруссией. Минск ответил
В Белоруссии объяснили стрельбу на границе с Литвой
«Пляжи опустели, отели закрываются»: как Краснодарский край может вернуть туристов
В РСТ призвали властей Кубани скорректировать ограничения для туристов
Ямада отдал приказ. Стало известно, когда Япония начала готовиться к войне с СССР
ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с Советским Союзом
Багги от Morgan: деревянный каркас и технологии из 1930-х
Morgan выпустил раллийный автомобиль — с турбомотором BMW и каркасом из ясеня
Автобус перевернулся в Турции, погибли 15 человек
Среди пострадавших и погибших при аварии с автобусом в Турции нет россиян
Киберврачи не нужны: россияне выступили против искусственного интеллекта в клиниках
44% россиян не готовы доверить искусственному интеллекту лечение людей
Гнилые овощи и хлеб с плесенью. Чем могли кормить детей в поезде Мурманск — Адлер
В вагоне-ресторане, в котором ужинали отравившиеся дети, нашли просроченные продукты
Аномальная жара на юге, теплые ночи в Москве. Какая погода ждет россиян в августе
Синоптики пообещали аномальную жару в некоторых регионах России
В России предложили собирать биометрию у водителей такси и каршеринга
Таксистов и пользователей каршеринга хотят идентифицировать по биометрическим данным
Месть за Москву: 80 лет первым бомбардировкам Берлина
Как Советский Союз начал бомбить Берлин
«Игры надежды»: в Токио закрылась Олимпиада
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях