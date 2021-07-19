Почему звезды и папарацци судятся из-за фотографий в соцсетях

Папарацци все чаще подают в суд на звезд за то, что те выставляют свои фотографии в соцсетях без согласования с авторами. Однако пока уличные фотографы пытаются наказать героев своих снимков, сами знаменитости пытаются от них защититься — они жалуются, что репортеры нарушают их личное пространство и мешают жить. О непростых отношениях селебрити и папарацци — в материале «Газеты.Ru».

Агентство Integral Images подало в суд на певицу Дуа Липу из-за нарушения авторских прав. На днях певица разместила фото в Instagram, сделанное фотожурналистами еще в 2019 году. На снимке исполнительница стояла в очереди в аэропорту в забавной меховой шапке, о которой и написала в подписи к посту — о том, кто сделал снимок, сказано не было. Таким образом она нарушила федеральный закон об авторском праве, не заключив договор, в котором были бы прописаны условия использования снимка, и не получив разрешения агентства на публикацию, заявили в Integral Images.

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В восьмистраничном иске агентство утверждает, что Липа сознательно разместила изображение без разрешения с целью получения выгоды. По его мнению, аккаунт певицы монетизируется и содержит публикации для привлечения подписчиков, которые «покупают ее контент».

Агентство требует от Дуа Липы выплату в размере $150 тыс., а также покрытия всех расходов на судебную тяжбу.

На днях фотограф Дэмион Рид подал иск о нарушении авторских прав против актрисы Габриэль Юнион-Уэйд за размещение фотографии, на которой он запечатлел ее вместе с коллегой Зази Битц еще в мае 2018-го. В тот же день репортер Джон Карта в нарушении авторских прав обвинил актрису Кейли Куоко, а Тимур Мишиев подал иск против певицы Кэтрин Макфи.

Эти звезды пока еще не были замешаны в скандалах с репортерами, а вот модель Эмили Ратаковски знает об этом все.

В 2019 году в федеральном суде Нью-Йорка против нее было возбуждено дело из-за незаконного использования снимков папарацци, решение по которому не вынесено до сих пор.

Репортер Роберт О'Нил утверждает, что Ратаковски незаконно несколько раз размещала его фотографию на своей странице в Instagram. На снимке модель была запечатлена идущей по улице и закрывающей лицо букетом. «Настроение навсегда», — писала она.

close 100% Emily Ratajkowski/@emrata/Instagram

В ответ на жалобу О'Нила адвокат Эмили Ратаковски заявил, что использование фото законно, «поскольку был создан новый смысл после добавления подписи, которой г-жа Ратаковски прокомментировала отношения с папарацци», также модель «не получила никакой выручки с поста».

Теперь против звезды Instagram ополчился еще и фотограф Хавьер Матео. Он утверждает, что является законным владельцем трех фотографий в аккаунте модели. Как и в других случаях, фотограф требует денежной компенсации и судебного запрета на использование его работ.

По другую сторону баррикад звезды жалуются на работу папарацци, которые отравляют жизнь им и их детям.

Блейк Лайвли выложила пост, в котором поделилась историей, как ее с тремя детьми (6-летней Джеймс, 4-летней Инес и годовалой Бетти) целый день преследовал странного вида мужчина-репортер. А после таблоид Daily Mail опубликовал фото знаменитости и ее детей, не заретушировав лица.

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«Вы редактируете эти изображения так, что кажется, будто я радостно машу руками. Но это обман, — написала в посте актриса, который позже удалила. — Настоящая история такова: моих детей весь день преследовал мужчина. Он то выпрыгивал, то прятался. Незнакомка на улице даже вступила с ними в перепалку, потому что ей было обидно за нас».

Лайвли отметила, что также попыталась вступить в диалог с папарацци, но он убегал и «появлялся в следующем квартале».

«Вы проверяете биографию своих фотографов, которым вы платите за преследование детей? Где ваша мораль? Я хотела бы знать. Или вы просто не заботитесь о безопасности детей?», — написала супруга Райана Рейнольдса, попросив удалить фото.

На неделю раньше Блейк Лайвли Джиджи Хадид опубликовала душераздирающие послание к папарацци и фан-аккаунтам с просьбой размывать лицо ее дочери на снимках.

«Она исследует то, что ее окружает, когда мы находимся на ферме. Но она должна получать опыт общения с окружающей средой и в других местах — это было бы для нас такой радостью. Во время нашей последней поездки в Нью-Йорк она начала просить, чтобы я подняла ее солнцезащитный тент на коляске (он всегда открыт дома, а если нет, то она сама его открывает)! Кхая не поняла, почему в городе ее коляска закрыта, и от чего я хочу ее защитить», — писала супермодель.

A letter from a Mamma pic.twitter.com/Ly7zqxFXro — Gigi Hadid (@GiGiHadid) July 6, 2021

Джиджи добавила, что хочет оградить малышку «от цирка, который устраивают СМИ», и дать ребенку возможность иметь «нормальное детство».

Меган Марк и принц Гарри подают в суд на папарацци регулярно. С рождения особо пристальной слежке подвергается их сын Арчи. Чтобы сделать заветные снимки малыша, фотожурналисты запускают дроны над домом герцогов Сассекских в Калифорнии и делают дыры в заборе.

Самый громкий скандал, связанный с фотографиями королевских особ, был в 2012 году. Тогда французский портал Closer опубликовал фото Кейт Миддлтон, которая загорала топлес на частной вилле в Провансе. Герцоги Кембриджские обратились в суд, который постановил взыскать с редакции журнала $118 тыс.