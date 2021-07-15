Особняк Версаче вновь стал местом преступления

Накануне годовщины смерти дизайнера Джанни Версаче, застреленного на пороге собственного дома в Майами в 1997 году, в его особняке были найдены два трупа. В комнате бутик-отеля, в который превратили дом модельера, оказались застрелены двое мужчин. Подробнее о доме с не самой удачной судьбой — в материале «Газеты.Ru».

15 июля исполнилось 24 года со дня смерти итальянского дизайнера и создателя бренда Versace — Джанни Версаче. В 1997 году он был застрелен на пороге своего особняка Casa Casuarina в Майами серийным убийцей Эндрю Кьюнененом.

Накануне в доме Версаче, где сейчас располагается бутик-отель, были найдены трупы двух мужчин.

Домработница отеля позвонила в службу 911 примерно в 13:20 по местному времени сразу после того, как обнаружила тела в одном из номеров. Первыми на место прибыли сотрудники пожарной службы Майами-Бич и констатировали смерть, сообщает портал TMZ.

Полиция Майами опубликовала в Twitter официальное заявление, где коротко рассказала, что место происшествия ограничилось одной комнатой, и детективы начали «расследование по факту смерти». Портал WSVN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что мужчины скончались от огнестрельных ранений. Никакой дополнительной информации о погибших до сих пор нет, и пока не ясно, связаны ли эти убийства с годовщиной смерти Джанни Версаче.

Вилла на Оушен-Драйв в Майами была построена в 1930-е годы для Элдена Фримана — наследника корпорации Standard Oil.

Он вдохновился замком Алькасар-де-Колон XVI века в Санто-Доминго, когда-то принадлежавшего сыну Христофора Колумба. Фриман вместе с архитектором Эдисоном Мизером разработал особый дизайн, например, сделал пол из кораллов, чтобы повторить интерьерные особенности особняка в Доминиканской республике. Вилла получила название Casa Casuarina.

Некоторые уверены в том, что особняк назвали в честь сборника рассказов Уильяма Сомерсета Моэма «Дерево Казуарины», а другие считают, что имеется в виду дерево из семейства казуариновых, которое выжило после урагана четвертой категории в Майами и до сих пор растет во внутреннем дворе дома. Сейчас особняк больше известен как Дом Версаче.

После кончины Элдена Фримана дом был продан бизнесмену Жаку Амстердаму за $100 тыс. Он решил переделать особняк в доходный дом на 24 квартиры, назвав его «Амстердамский дворец». Однако громкое название не помогло этому бизнесу стать прибыльным. Дом несколько раз переходил из рук в руки и даже был переименован в апартаменты Христофора Колумба.

Как вспоминал сам Джанни Версаче, свой будущий особняк он увидел совершенно случайно. Его очередная поездка в Майами в 1992 году должна была быть коротким пит-стопом перед отлетом на Кубу для встречи с младшей сестрой Донателлой. У него было немного времени, и он попросил водителя провезти его по окрестностям. На Оушен-Драйв модельер увидел бронзовую статую Афродиты: он подошел к ней, чтобы рассмотреть поближе, и тогда ему в глаза бросился особняк, расположенный позади.

В интервью Vogue в декабре 1994 года Версаче признался, что решил купить дом «инстинктивно». Порыв обошелся дизайнеру в $3 млн. Позже началась активная реконструкция здания. По данным газеты Miami Herald, 24 квартиры были превращены в одну — с восемью спальнями, двумя кухнями, тремя гостиными, 10 ванными комнатами, баром, библиотекой и четырьмя гостиными.

Также была сделана пристройка с тренажерным залом, парной и душевой. Однако Джанни и этого было мало — он купил соседний отель Revere за $3,7 млн, снес его и построил на этой территории гостевой дом, террасу, бассейн, и разбил сад. Впоследствии именно бассейн стал главной достопримечательностью дома и символом присущей Версаче тяге к броской роскоши. Резервуар был инкрустирован золотыми плитками в 24 карата, которые специально для дизайнера везли из Италии.

Фабрика по производству тканей Versace сделала обивку для мебели в особняке, художниками разрисовывались фрески, на стены были повешены картины Пикассо.

Однако модельеру все равно не хватало места в имении общей площадью 2 136 кв.м. «Версаче создал потайные ящики по всему дому, чтобы увеличить пространство — рассказывает директор отеля The Villa Casa Casuarina Чонси Коупленд порталу Condé Nast Traveller. — Он использовал их для хранения одежды и личных вещей. Некоторые из этих шкафов до сих пор существуют и доступны для гостей отеля».

Большую часть вещей Версаче распродала его Донателла, когда выставила дом на аукцион. Однако в особняке остался знаменитый туалет дизайнера, выполненный из цельного куска мрамора и украшенный золотом.

В книге Versace «Castle in the Sand» писатель Чарльз Ганди описал особняк как «самый заметный дом на самой посещаемой улице на самом известном курорте в США, который Джанни превратил во дворец». Кстати, вилла до сих пор входит в топ самых фотографируемых зданий США. Ее опережают только Белый дом и особняк Элвиса Пресли Graceland.

«Для чтения Пруста у меня есть дом на озере Комо. Здесь, в Майами, мне не нужен еще один монастырь. Я хочу иметь место, где смогу почитать Трумена Капоте», — говорил о вилле сам Джанни в интервью Time. Дизайнер настолько был вдохновлен покупкой, что даже назвал свою коллекцию «Весна-лето 1992» South Beach.

В 2000 году дом перешел новому владельцу — Питеру Лофтину — и был превращен в закрытый клуб. Дело не пошло, и в 2013 году особняк был куплен компанией VM South Beach LLC за $41,5 млн. Через два года в нем был открыт роскошный бутик-отель, в котором в разные годы останавливались Джастин Бибер, Ким Кардашьян, Бейонсе и другие звезды.