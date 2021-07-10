«Отвлекает от процесса»: эксперты о пользе и вреде косметики для интимной зоны

Раньше ежедневная интимная гигиена женщин ограничивалась гелями для душа и в лучшем случае специализированным мылом, но теперь их возможности практически безграничны. Примерно пять лет назад на рынке стали появляться косметические средства по уходу за зоной бикини — сыворотки, масла и даже хайлайтеры для очищения, отшелушивания и увлажнения.

Особый уход за V-зоной даже получил свое название — ваникюр.

Такие средства нередко продаются в подарочной упаковке и преподносятся как предметы роскоши. Как правило, продукция символизирует феминистический посыл, поэтому на тюбиках можно часто встретить такие слова, как «освобожденная» и «сильная».

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Один из самых популярных брендов, который имеет большую линейку по уходу за интимной зоной, — датская премиальная марка The Perfect V. Их «фишкой» стало создание хайлайтера для V-зоны, который обещает придать «эффект молодой, свежей и увлажненной кожи». В основе натуральные ингредиенты, например, морошка, голубика, бузина, растущие в Скандинавии.

В России приобрести косметику для вагины можно у марок Weleda, Sesderma, Sanareva. Среди бьюти-баночек — эксфолиатор для предотвращения врастания волосков и замедления старения кожи, гели для очищения, спрей и кремы для кожи бикини-зоны, бальзамы, а также гигиенические салфетки и маски.

Специализированные продукты должны обладать определенным уровнем pH — показателя, определяющего уровень концентрации ионов водорода в водном растворе. Крайне важно, чтобы он соответствовал pH зоны применения. Сбалансированным уровнем pH лица и большей части тела считается показатель 5,5.

А вот pH интимной зоны — как правило, 3,8 и 4,2. Именно эта кислотность помогает бороться с инфекциями и не дает развиваться «плохим» микробам.

От появления косметики для интимной зоны врачи не в восторге. Гинеколог Тамара Кулагина предупредила, что в огромном ассортименте легко запутаться и далеко не все средства стоит использовать. «Некоторые продукты могут навредить вашему здоровью или просто оказаться бесполезной покупкой», — сказала врач акушер-гинеколог клиники «Чудо-доктор».

Кулагина посоветовала отказаться от смазок на масляной основе, потому что «жировая основа таких лубрикантов часто провоцируют нарушение баланса микрофлоры влагалища или молочницу», и смазки «100 в 1».

«Волшебных средств, которые могут все и сразу, не существует. Скорее всего, это просто маркетинговый ход с плохим составом, опасный для здоровья. Помните, что смазки с хорошим составом не могут стоить копейки и при этом подходить для всего», — уточнила врач.

Долгое время самыми популярными продуктами на рынке были вагинальные блестки. Капсулу с жидким раствором надо было ввести внутрь за час до полового акта, чтобы она успела раствориться и дать глиттерный эффект. Некоторые девушки начали бить тревогу, утверждая, что частицы оставляют микротрещины и вызывают зуд. И гинекологи с ними согласились.

Однако сексотерапевт Артем Химич уверен, что косметика для интимной зоны может улучшить качество секса партнеров. «Есть спектр средств, предназначенных как для гигиены, так и для удовольствия. Яркие тактильные и обонятельные ощущения, увеличение или снижение чувствительности — все это влияет на качество полового акта», — сказал он «Газете.Ru».

Впрочем, по мнению специалиста, подобную косметику следует использовать только в том случае, если компоненты подходят всем участникам акта. «Стоит воздержаться, если хотя бы одному из партнеров косметика не подходит или вызывает аллергию. Даже при отсутствии явной непереносимости некоторые компоненты несовместимы с определенными материалами, а некоторые запахи могут быть просто неприятны партнеру и отвлекать от процесса», — заявил Химич.

Профессионалы секс-индустрии тем временем не спешат приобретать новые глиттеры и хайлайтеры для интимных зон. Вебкам-модель из Санкт-Петербурга, которая представилась Мальвиной, признается в беседе с «Газетой.Ru», что она «человек простой» и пользуется разве что «смазкой да влажными салфетками». «Смазка — must-have для любой модели, которая делает шоу с игрушками и проникновением. А вот по поводу очищающих пенок и тому подобного судить не берусь», — сказала она.