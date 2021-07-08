«Грубая, жесткая»: почему вернулась мода на «утиные ногти»

Индустрия красоты никогда не испытывает недостатка в причудливых трендах, а с развитием TikTok их стало в разы больше. То пользователи социальной сети наращивают ресницы, за которыми и бровей не видно, то половину лица покрывают блестками, то наклеивают стразы по контуру губ, а теперь внимание к себе приковали «утиные ногти», или иначе duck nails.

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Маникюр получил название из-за своей формы. Ноготь расширяется к концу, а не сужается, как обычно, и за счет этого напоминает собой утиную лапку. Добиться такой формы возможно только при наращивании ногтевой пластины. Как правило, покрытие украшается рисунками, стразами, наклейками и даже небольшими брелками.

Пока любители классического маникюра ужасаются новой тенденции, мастера ногтевого сервиса с удовольствием делают такой дизайн. «Я так люблю расклешенные ногти, — говорит маникюрный мастер Дани Гарсия изданию Allure. — Мне нравится, что сейчас они снова возвращаются в моду».

Айси Миллер, мастер ногтевого сервиса из Калифорнии, такой дизайн делала еще 11 лет назад. По ее словам, возрастающая популярность «утиных ногтей» объясняется тем, что все больше людей хотят попробовать нейл-арт и подойти творчески к дизайну своих ногтей. «Многие воспринимают нейл-арт просто как какую-то картинку на ногте, пока не познакомишь их с чем-то более интересным», — отмечает Айси Милли.

Впервые тренд на «утиные ногти» появился в 2012 году благодаря популярному в США сериалу Jerseylicious, в котором шесть девушек-стилистов работали в салонах, расположенных в городке Грин-Брук, штат Нью-Джерси, и делали именно такой маникюр.

Сейчас по хэштегу #ducknails в TikTok больше 15 миллионов просмотров, тысячи пользователей показали свои сумасшедшие дизайны с несколькими слоями блестящих лаков контрастных цветов и мультяшными рисунками.

«Для меня это красиво и удобно, это соответствует мне и моей жизни», — объяснила «Газете.Ru» выбор необычных дизайнов участница TikTok House X.O. Team Ева Миллер. Она утверждает, что делает такой маникюр не для того, чтобы собирать большую аудиторию в сети. «Но девчонки пишут и отправляют реакции, что им нравится. Я тоже так делаю, если вижу что-то красивое», — поделилась тиктокер.

А вот звезды пока не готовы поддержать этот тренд. Главные любительницы необычных дизайнов Ники Минаж, Кайли Дженнер и Карди Би ограничиваются наращенными ногтями миндалевидной формы и бриллиантовыми стразами.

Ugly-тренды отвоевывают территорию не только в индустрии красоты, но в в мире моды.

Вспомнить только массивные кроссовки Balenciaga, резиновую обувь Crocs, в которой уже легко встретить человека в городе, балаклавы Calvin Klein и Gucci, огромные пуховики Maison Margiela. Кажется, что ugly-fashion вот-вот уже перестанет быть трендом, а потом вновь появляются по-настоящему уродливые вещи, которые носят все it-girls.

«Мода циклична — до этого слишком долго в тренде была рафинированность, поэтому теперь молодежь, которая хочет выразить свой протест и не зависит от красивой картинки, начинает идти против течения. Протестная мода всегда очень грубая, жесткая, уродливая и, не побоюсь этого слова, даже грязная, — объясняет «Газете.Ru» стилист и телеведущий Владислав Лисовец. — Такая мода всегда вызывает неприятные ощущения у обычного человека».

Лисовец отмечает, что гламурные 2000-е слишком долго задержались на модной арене. Женщины даже уже успели превратиться в «искусственных кукол», а дальше обязательно должна быть смена трендов на противоположные. Так, семь лет назад в моду вновь вернулись уродливые вещи, а теперь им на смену опять приходят более изящные.

По мнению стилиста, ugly-fashion никогда не выйдет из моды. «Есть такая категория людей, которая не готова быть «как все». В основном, люди тиражируют друг друга и поддаются единому тренду. Есть очень небольшая прослойка свободных людей, которые не помешаны на брендах, а пытаются выглядеть как-то по-особенному, и они всегда будут в противовесе. Например, сейчас в моде секонд, а это всегда выглядит странно», — рассуждает Владислав Лисовец.