Копия родителей: почему звезды одевают детей, как себя

Тренд mini me, суть которого — создание парных луков родителей и детей, — на днях получил официальное одобрение от королевской семьи Великобритании. Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их семилетний сын принц Джордж появились на матче Евро-2020, где футбольная команда Англии встречалась с командой Германии — и отец с сыном были одеты в одинаковые пиджаки, рубашки и полосатые галстуки.

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На прошлой неделе свою дань этому тренду отдали и другие знаменитости. Например, трехлетняя дочь Серены Уильямс, Олимпия, была сфотографирована в красно-розовом комбинезоне, очень похожем на тот, в котором ее звездная мама выступала на Открытом чемпионате Австралии по теннису в феврале. А Кейт Мосс и ее 18-летняя дочь Лила Грейс, отправляясь на экскурсию по Ватикану, надели одинаковые черные пиджаки.

Законодательницей мод в тренде mini me считается Ким Кардашьян. Еще в 2016 году телезвезда и ее дочь Норт были запечатлены на выходе из нью-йоркского отеля в серебристых платьях Vetements, напоминающих кольчугу. Реакция в сети тогда была неоднозначной. Кто-то отзывался об их образах как о «безвкусных», осуждая Ким за то, что ее наследница одета в неподобающую возрасту одежду. А другие, наоборот, восхитились при виде парных луков, назвав их «милыми». Кардашьян никогда не волновало мнение общественности, поэтому она и дальше продолжала выходить в свет со старшей дочерью в одинаковых образах, например, кружевных платьях Givenchy или костюмах Yeezy.

close Ким Кардашьян с дочкой Чикаго Ким Кардашьян с дочкой Чикаго @kimkardashian/Instagram

В России тренд на парные образы у звездных родителей и их детей тоже давно в ходу.

В Instagram фото одинаковых луков с дочерьми регулярно публикуют актрисы Анна Хилькевич и Кристина Асмус, певицы Ханна и Вера Брежнева, телеведущая Ксения Бородина и другие.

Особое внимание парным образам уделяет Яна Рудковская. Практически ни одно ее путешествие с сыном Сашей, более известным под псевдонимом Гном Гномыч, не обходится без парного образа в люксовом бренде.

close Яна Рудковская с сыном Александром Яна Рудковская с сыном Александром @rudkovskayaofficial/Instagram

Бренды Gucci, Balenciaga, Burberry, Dolche&Gabbana и другие имеют свои линии детской одежды, которые приносят многомиллионные доходы. Как правило, модные дома не создают коллекции для детей с нуля, а просто перешивают образы для взрослых, делая их на пару размеров меньше, поэтому звездам не составляет труда найти парные луки с детьми в марках премиум-сегмента.

Жоффруа де ла Бурдонне, исполнительный директор бренда Chloé, объясняет в беседе с Business of Fashion, что парные вещи у детей и взрослых пользуются особой популярностью, потому что некоторые «матери гордятся тем, что их дочери выглядят так, как они сами», а другие хотят «разделить с детьми ДНК известного бренда».

«Рынок детской одежды последовательно растет в течение последних лет — говорит Бурдонне. — Страны, которые тратят много денег на детскую одежду, это Россия и Ближний Восток, а еще Китай и государства Латинской Америки».

Детский стилист Татьяна Пикуль полагает, что родители все чаще выбирают парные образы со своими детьми по двум причинам — либо дети хотят быть похожими на взрослых, поэтому просят родителей подобрать соответствующие образы, либо сами родители хотят видеть своего ребенка как «маленького взрослого». К тому же, семьи стали все чаще задумываться, насколько они выглядят гармонично, когда идут куда-то все вместе, и теперь все чаще продумывают свои наряды.

«Family-луки всегда привлекают внимание, а семья чувствует единение», — объясняет Татьяна Пикуль в беседе с «Газетой.Ru».

Модный эксперт отмечает, что идею семейных образов не стоит воспринимать буквально.

«Нужно попробовать обыграть ее более тонко и деликатно. Стараться одеваться в одной цветовой гамме и в одном стиле. Например, в морской тематике необязательно всем одеваться в одинаковые тельняшки и белые брюки, как будто вы команда моряков. Намного интереснее, если всех членов семьи будет объединять какая-то деталь. У сына кораблик на футболке, у дочери платье в полоску, мама с папой в однотонной одежде соответствующих цветов (голубой, синий, белый, песочный)», — советует стилист.

К созданию образа в стиле mini me нужно подходить с осторожностью. Детский стилист предостерегает миниатюрных мам от соблазна банально купить в детском отделе одежду большого размера.

«Это смотрится не очень выигрышно прежде всего на маме, поскольку детские фасоны и лекала отличаются от взрослых. Исключение только в том случае, когда действительно одна и та же модель есть и во взрослом, и в детском отделе. Например, трикотажные костюмы типа Pangaia», — говорит Пикуль.

Детский стилист Евгения Чеканцева советует не выбирать взрослые принты или вычурные силуэты для детей, а родителям не стоит надевать футболки с Русалочкой или Микки Маусом. «Удачный парный лук — это практичный образ. Он может состоять из базовых вещей, например, белая футболка и, предположим, джинсы. Это всегда актуально и удобно», — заверила стилист в комментарии «Газете.Ru».

Детский психолог Татьяна Попова относится к тренду mini me положительно. Семьи еще до того, как это стало трендом, одевались одинаково, отдавая дань традициям и национальным особенностям, отмечает специалист.

«Сейчас одежда в одном стиле или цветовой гамме у родителей и детей — это объединяющая составляющая. Это не может негативно сказаться на ребенке... Наоборот, это говорит о том, что люди вместе, это своеобразный внешний атрибут, который может сказываться на внутренних самоощущениях», — сказала Попова «Газете.Ru».

Детский психолог заметила, что в подростковом возрасте, когда ребенок становится уже менее покладистым, он не будет одеваться в ту одежду, которую предлагают родители. Но если он выберет парный образ с членом семьи, то это означает его осознанное решение и желание выглядеть схоже с родственником.

«В подростковом возрасте очень важно, чтобы ребенок чувствовал свою принадлежность к семье, но при этом он может высказывать свое протестное мнение», — резюмировала Татьяна Попова.