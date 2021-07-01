На удивление расслаблены: как Уильям и Гарри открывали памятник Диане

В «Затонувшем саду» Кенсингтонского дворца в Лондоне принцы Уильям и Гарри открыли сегодня, 1 июля, статую, изображающую их мать – принцессу Диану, которой исполнилось бы 60 лет. На мероприятии присутствовали только близкие родственники Леди Ди — брат Чарльз Спенсер и две сестры, леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз. А также скульптор Иэн Рэнк-Бродли, ландшафтный дизайнер Пип Моррисон и члены попечительского комитета памятника. Принца Чарльза, бывшего до 1996 года мужем принцессы Дианы, как и ожидалось, на мероприятии не было.

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В важный день братья отставили в сторону недопонимание, которое было между ними в последние несколько лет — такой вывод сделали наблюдатели. Издание The Sun сообщает, что Гарри и Уильям вместе появились в «Затонувшем саду» и подошли к статуе, покрытой зеленым брезентом. Герцог Сассекский хлопнул в ладоши в предвкушении, а Уильям обратился к родственнику и спросил: «Готов?». Вслед за тем они вместе сдернули ткань — участники церемонии начали аплодировать. Это была первая встреча герцогов после похорон принца Филиппа в апреле 2021 года.

На мероприятии Гарри был весьма любезен со всеми родными. Он обменивался шутками с дядей и тетями, широко им улыбался, расцеловал леди Сару МакКоркодейл в обе щеки, а затем поцеловал ее еще дважды — после того, как она шуточно ткнула в него пальцем.

После церемонии принц Гарри сел за руль автомобиля и уехал. Куда именно — пока не известно. Журналисты предполагают, что он либо вернулся в Фрогморский Коттедж, где останавливается во время визитов в Великобританию после «Мегзита», либо отправился в аэропорт, чтобы вернуться обратно в Лос-Анджелес к жене и сыну Арчи с дочкой Лилибет.

Во время открытия памятника принцессе Диане в аккаунте герцогов Кембриджских в Twitter было опубликовано совместное заявление принцев Гарри и Уильяма. «Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер — те качества, которые сделали ее олицетворением добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней, — написали сыновья принцессы Дианы. — Каждый день мы мечтаем, чтобы она была рядом с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни, ее наследием».

Today, on what would have been our Mother's 60th birthday, we remember her love, strength and character – qualities that made her a force for good around the world, changing countless lives for the better. pic.twitter.com/jsZXyUsG7q — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 1, 2021

Братья обратились с благодарностью к тем, кто участвовал в создании памятника в честь их матери. «Спасибо Иэну Рэнк-Бродли, Пипу Моррисону и их команде за выдающуюся работу, друзьям и попечителям, которые помогли этому случиться, и всем тем, кто по всему миру хранит память о нашей матери», — сказали герцоги.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс, заявила, что на мероприятии принцы Гарри и Уильям старались исполнять «роли сыновей принцессы Дианы, а не братьев».

«Их улыбки поначалу казались слегка натянутыми, когда они появились на церемонии. Но одной очень показательной чертой было то, как зеркально отражались их языки тела. Это говорит о сильных подсознательных связях между ними. Братские узы все еще связывают их, несмотря на разногласия, которые их преследуют», — сказала Джеймс изданию Fabulous.

Отдельно эксперт прокомментировала касание принца Гарри своего обручального кольца. «Это является жестом самоуспокоения, указывающим на некоторое внутреннее напряжение, хотя это может говорить и о том, насколько сильно он расценивает свою семью как источник поддержки», — заявила Джуди Джеймс.

Она удивилась тому, насколько в этот раз братья чувствовали себя расслабленными рядом друг с другом. «Между ними наблюдался зрительный контакт, в основном со стороны Гарри... На открытии памятника они были одной командой», — резюмировала эксперт по языку тела.

По данным королевского биографа Роберта Лэйси, отношения между герцогами обострились в октябре 2018 года. Тогда один из старших сотрудников штата Кенсингтонского дворца, работавший на герцогов Кембриджских и Сассекских, пожаловался на травлю со стороны Меган Маркл. Уильям попытался разрешить эту ситуацию с Гарри, но беседа закончилось «яростной и горькой» ссорой.

Однако это не смогло помешать установке памятника Диане, которая была задумана братьями еще в 2017 году: тогда они говорили, что это поможет посетителям дворца «поразмыслить о ее жизни и наследии». Для создания памятника был приглашен британский скульптор Иэн Рэнк-Бродли, известный, в числе прочего, эскизами для некоторых монет с изображением профиля Елизаветы II. По задумке Уильяма и Гарри, скульптурное изображение принцессы Дианы должно стать «напоминанием о ее положительном влиянии на Соединенное Королевство и весь мир». Об этом они заявляли в 2017-м, будучи еще в добрых отношениях.

С тех пор, однако, многое изменилось. Даже сам сад, который, как заявляли представители Кенсингтонского дворца, был одним из излюбленных мест принцессы Дианы, пережил реконструкцию: здесь высадили более 4000 цветов, на что, как сообщает «Би-би-си», ушла тысяча часов труда садовников под руководством Пипа Моррисона, известного британского ландшафтного архитектора.

Среди растений, высаженных в обновленном «Затонувшем саду», есть любимые цветы принцессы Дианы – незабудки. А еще там теперь растут более 200 роз, 500 кустиков лаванды, 300 тюльпанов. Высажены в саду и другие любимые цветы королевской семьи – это душистый горошек.

Заместитель главы департамента садов и владений при некоммерческой организации Historic Royal Palaces, занимавшейся обновлением сада Кенсингтонского дворца, Грэм Дилламор рассказал, представляя результаты труда садовников и дизайнеров, что принцесса Диана при жизни любила наблюдать, как меняется цветочный ландшафт парка. «Она всегда могла остановиться и поговорить со мной и другими садовниками», — цитирует его издание Royal Central.

Памятные мероприятия в честь принцессы Дианы в «Затонувшем саду», основанном в 1908 году, проходят не впервые. В 2017 году, когда отмечалась 20-летняя годовщина гибели принцессы, его полностью засадили белыми цветами.