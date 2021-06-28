С широко закрытыми глазами: чем опасны темные очки

Летом солнцезащитные очки становятся необходимым аксессуаром. Однако приобретая их в киосках курортных городов, россияне не задумываются, что это может отразиться на их здоровье. Офтальмологи предупреждают: использование дешевых солнцезащитных очков со стеклами вместо линз с качественным покрытием может не только вызвать ощущение дискомфорта, но и привести к развитию катаракты, птеригиума и других глазных заболеваний.

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«Солнечные очки являются самым распространенным средством защиты глаз от ультрафиолетовых лучей, — объяснил «Газете.Ru» детский офтальмолог и доктор медицинских наук Игорь Азнаурян. — Однако очки следует покупать в специализированных магазинах или оптике, так как очки, купленные в иных магазинах, могут навредить глазам».

Врач посоветовал «остерегаться брендовых подделок» — выбирать очки стоит по качеству материала, а не по расцветке или отдельным дизайнерским элементам.

По мнению офтальмолога, лучше всего покупать очки в пластиковой оправе. «Например, пластик (акрил, поликарбонат) не позволяет попадать лучам на сетчатку. Кроме того, пластиковые очки будут более безопасны при управлении автомобилем: во время возможной аварии их стекла моментально выпадут или разобьются, но с малейшим риском ранения человека в отличие от стеклянных», — сказал Игорь Азнаурян. Он добавил при этом, что «дужки лучше выбирать металлические».

Особое внимание стоит уделять линзам. Максимально затемненные выбрать не стоит. «В таких зрачки инстинктивно расширяются и становятся более восприимчивыми к ультрафиолетовым лучам», — объясняет специалист. — Следует выбирать очки-хамелеоны или не слишком темные модели».

Не менее важно, чтобы на новых солнцезащитных очках была специальная маркировка. Значок UV 400 (380) говорит о том, что такие очки способны защищать глаза от солнца на 95-99%, а UV 200 – на 50%. Причем максимальная защита не означает, что линзы будут черными. Линзы могут быть как прозрачными, так и слегка затемненными.

А вот черные очки не обязательно могут предохранить от воздействия ультрафиолета. Темные линзы не гарантируют защиту от ультрафиолетовых лучей. Фильтр, который их блокирует, может и вовсе отсутствовать.

Сейчас общемировой рынок солнцезащитных очков оценивается в €16 млрд, сообщает аналитическая компания Statista, и будет только расти. Ключевую роль в успешной продаже солнцезащитных очков играет брендинг, утверждает Forbes. Этим умело пользуются модные дома, из года в год производящие топовые модели очков, которые становятся бестселлерами.

В этом сезоне стоит покупать солнцезащитные очки в форме вытянутого прямоугольника, рассказала «Газете.Ru» стилист Катя Панч. «Такие модели можно найти в Balenciaga. Более женственные варианты с широкой пластиковой оправой в Bottega Veneta», — сообщила она.

Модный эксперт посоветовала присмотреться и к российским брендам. Катя Панч отметила Harry Cooper, которые производят очки-трансформеры, Brevno, изготавливающие оправы из переработанных материалов и натурального дерева, и Fakoshima.

Редакторы модного журнала Vogue утверждают, что актуальность не потеряли и солнцезащитные очки в форме «кошачьего глаза», которые впервые стали популярны еще в середине прошлого века благодаря Одри Хепберн. В сезоне «Весна-лето 2021» cat eyes представили Chanel, Valentino, Miu Miu, Loewe, Celine и другие.

А модные инфлюенсеры, например, Лиони Ханна, Эмили Ратаковски, Камила Коэльо, носят очки в овальной оправе.

Чтобы верно подобрать очки, Катя Панч рекомендует отталкиваться от стилевого направления, которое выбрано в одежде. «Так, например, если вам нравятся 70-е, то органично в образ впишутся большие квадратные очки Gucci», — сказала стилист.

Для вдохновения Катя Панч советует наблюдать за тем, как солнцезащитные очки носит Рената Литвинова. «Ярко, запоминается, всегда точное попадание», — характеризует ее образы стилист.