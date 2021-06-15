Илон Маск продает свой последний дом

Илон Маск продает единственный оставшийся у него объект недвижимости — особняк в пригороде Сан-Франциско. Глава Tesla и SpaceX написал в Twitter: «Решил продать последний дом, который у меня остался. Он должен отойти к большой семье, которая будет там жить. Это особенное место».

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Это произошло всего через несколько дней после сообщения Маска о том, что он продал все свое недвижимое имущество, кроме дома в области залива Сан-Франциско, который «сдавался под мероприятия».

«Работаю в Tesla над устойчивой энергией для Земли и защитой будущего разума в межпланетной жизни в SpaceX» — объяснил он в посте.

Избавиться от всей принадлежащей ему недвижимости Илон Маск пообещал в мае 2020 года. Тогда он заявил: «Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома».

В марте 2021 года издание New York Post сообщило, что предприниматель уже продал почти все свои владения. Последним нереализованным лотом стал особняк в Северной Калифорнии.

Четыре дома, располагавшихся в престижном жилом районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, Маск продал в декабре 2020 года – в общей сложности он выручил за них $61,8 млн.

Дома были выполнены в самых разных архитектурных стилях – Маск избавился и от современного здания с металлической скульптурой, напоминающей цаплю, и от покрытого штукатуркой строения 1954 года, с деревянными полами и камином, и от особняка 60-х годов в колониальном стиле со столовой и библиотекой, и, наконец, от дома, построенного в 1962 году, оставшегося в исходном состоянии – в нем сохранились даже деревянные панели кухонных шкафов.

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В середине прошлого года бизнесмен продал два объекта недвижимости, располагавшихся на одной и той же Чалон-роуд в Лос-Анджелесе.

За $29 млн ушел особняк 1999 года с семью спальнями и 13 ванными комнатами, винным погребом на 1000 бутылок, библиотекой, кинотеатром, тренажерным залом и спа-зоной. На территории имения находились теннисный корт, фруктовый сад и бассейн.

За сумму в $7,2 млн ушел дом чуть более скромный, но с историей – здание в фермерском стиле ранее принадлежало актеру Джину Уайлдеру, известному, в частности, по роли в картине «Чарли и шоколадная фабрика». В одном из твитов Илон Маск заявлял, что этот дом «не должен оказаться разрушенным или потерять свою душу». В итоге его приобрел племянник Джина Уайлдера, сообщал журнал Variety.

В итоге, во владении Маска оставался только особняк в Хилсборо – между Сан-Франциско и Сан-Хосе. Особняк возрастом в 105 лет – с бальной комнатой, банкетным залом, профессиональной кухней, многочисленными каминами и видом на залив оценивался в $35 млн. В ноябре он был снят с торгов, но теперь предприниматель заявляет, что готов придать и это здание – теперь уже за $37,5 млн.

В Twitter подписчики отговаривают Илона Маска, живущего сейчас в Остине, штат Техас, от продажи последнего объекта недвижимости. «Не нужно сознательно делать то, о чем ты пожалеешь, из ложно понятого альтруизма», — советуют предпринимателю. «Это будет самое тупое решение самого умного человека на земле», «Подумай о детях»», — пишут Маску. В комментариях множится число людей, которые объясняют, что деньги имеет тратить только на семью и напоминают, что у предпринимателя – пятеро сыновей. Впрочем, есть и те, кто восхищается желанием Илона Маска избавиться от имущества.