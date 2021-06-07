В поисках смыслов и денег: как Украина использует Чернобыль

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах развития Чернобыля – с тем, чтобы сделать территорию привлекательной для зарубежных туристов. На форуме «Украина 30. Экология» глава страны провозгласил, что зона отчуждения должна превратиться в «зону возрождения».

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«По моей инициативе начат процесс ревитализации [чернобыльской] зоны отчуждения и утверждена программа развития чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннее и международное продвижение Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения», — заявил президент Украины.

Идея о возрождении Чернобыля не нова — в декабре 2020 года стало известно, что министерство культуры и информационной политики планирует подать заявку на внесение зоны Чернобыльской аварии в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявлял министр культуры Украины Александр Ткаченко во время рабочей поездки на Чернобыльскую АЭС (14 декабря на Украине – День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС). Как утверждал Ткаченко, министерство намерено обратиться с соответствующим заявлением до 31 марта. «Многие из этих памятников можно будет законсервировать, чтобы человечество помнило, что у нас тут произошло», — говорил министр культуры Украины.

В конце марта, однако, заявка подана не была — и вновь заговорили о том, что Чернобыль должен войти в список ЮНЕСКО, уже в конце апреля, накануне 35-летия со дня трагедии.

«Мы считаем, что включение Чернобыля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – первый и важный шаг на пути к тому, чтобы это прекрасное место стало уникальным объектом, который представляет интерес для всего человечества», — заявлял Александр Ткаченко 22 апреля, по сообщению Reuters. Он, правда, уточнял, что прежде нужно, чтобы зона отчуждения вошла в список культурно-исторического наследия самой Украины – и этот вопрос уже обсуждается. Радиолокационная станция «Дуга» в Чернобыле вошла в Госреестр исторических памятников Украины 21 апреля — теперь разрушающаяся антенна находится под охраной государства.

Словосочетание «территория возрождения» Владимир Зеленский употребил по отношению к Чернобылю 27 апреля, когда посещал Чернобыльскую АЭС и возлагал цветы к памятнику Героям Чернобыля возле 4-го энергоблока, где 26 апреля 1986 года раздался взрыв. Тогда он вручил специальному предприятию «Чорнобильська АЕС» лицензию на введение в эксплуатацию хранилища для ядерных отходов сухого типа.

О том же говорил перед этим и замглавы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Богдан Боруховский в пресс-туре, организованном для журналистов перед годовщиной аварии.

«Мы хотим доказать всем, что Чернобыль безопасен. Он – свидетельство того, что украинцы победили проблему и контролируют ситуацию. Зона меняется. И наша главная задача – чтобы у нее появился новый смысл и она превратилась из зоны отчуждения в зону возрождения», — цитировал его правительственный портал.

По словам Боруховского, в планах министерства, касающихся развития чернобыльской территории – создание ее культурной привлекательности для туристов, создание индустриального кластера и площадки для работы ученых.

Внимание со стороны государства Чернобыльской зоне действительно нужно. В начале апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко написал в Facebook, что в Припяти начала разрушаться гостиница «Полісся». «Прямо на Центральной площади в отеле «Полісся» разошлись бетонные перекрытия на крыше, — рассказал он. – Именно там в 1986 году был расположен штаб корректировки работы вертолетов, которые работали над реактором».

Причиной разрушения стала вода, которая попадала в перекрытия: зимой она замерзала и, расширяясь, повреждала кирпичную кладку. 5 апреля в Припять привезли строительные подпорки, чтобы законсервировать историческое здание.

Тогда Емельяненко напомнил, что Чернобыльская зона за счет туризма приносит в бюджет Украины немалые деньги: только за 2019 год — 3 млрд гривен (примерно более 8 млрд рублей). Он призвал власти помочь защитить Чернобыльскую зону от разрушения. «Государственное агентство Украины с управлением зоны отчуждения и подчиненные им государственные предприятия при всем желании помочь не имеют средств на подобные работы. И у туроператоров, которые выжили за год карантина, такой возможности тоже нет», — написал глава Ассоциации чернобыльских туроператоров.

Как сообщало издание «РБК-Украина», ссылаясь на данные Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, в 2019 году Чернобыль посетили 124 000 туристов. Однако в 2020-м за десять месяцев там побывали только в 31 720 посетителей.

Успешным 2019 год для Чернобыльской зоны стал благодаря одноименному сериалу компании HBO — из Великобритании увидеть, что осталось на этой территории, приехали 18 тыс. человек, из Польши и Германии – по 10 тыс., 6500 прилетели из США.

Впрочем, и до этого количество туристов только росло. «Число посетителей зоны три года подряд — с 2014 до 2016 — ежегодно удваивалось. В 2017 году выросло еще в полтора раза — до 50 тысяч туристов. В этом году ожидаем 70-75 тысяч человек», — рассказывал изданию Delo.Ua Сергей Мирный, основатель компании «Чернобыль тур», в 2018 году.

Он уточнял, что две трети путешественников — иностранцы, однако страну происхождения не уточнял. При этом российскому РБК он рассказывал, что до 2014 года две трети из тех, кто ехал в Чернобыль, были россиянами — и хотя из-за конфликта на Востоке Украины этот поток туристов прервался, уже через год он восстановился. Правда, благодаря британцам, американцам, немцам и полякам, хотя и россиянам, оказавшимся на Украине, можно было ехать в турпоездку в Чернобыльскую зону.

В успешном 2019-м Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыле туристического центра для иностранных туристов — он пообещал упростить доступ в зону, чтобы не было «огромных очередей на КПП и внезапных отказов в пунктах пропуска», а также отменить запрет на видеосъемку в зоне отчуждения.

Тогда же Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения утвердило 21 маршрут для туристов — 13 наземных, пять водных и три воздушных. Сейчас турфирмы тестируют еще и велосипедный маршрут.

Впрочем, некоторые участники рынка скептически настроены к таким заявлениям. «Громкие заявления об открытии новых маршрутов, как правило, означают возможность увидеть Чернобыльскую зону не только с земли, но, например, с воды или с воздуха», — объяснял «РБК-Стиль» Олег Шалашов, руководитель туроператора «Chernobyl Adventure».

Из Чернобыля действительно стараются сделать привлекательный туристический бренд. В феврале 2021 года для него разработали свой логотип, представленный агентством banda (он меняется со временем, как меняется восприятие трагедии). Оно же разработало и сайт Чернобыльской зоны, на котором можно выбрать одного из 18 туроператоров, предлагающих туры в Чернобыльскую зону.

Тургруппы собираются, как правило, в Киеве и через два часа приезжают на КПП «Дитятки», где проходят проверку документов, получают индивидуальные дозиметры и инструктаж и отправляются вместе с инструктором по заданному маршруту.

«Самый стандартный маршрут — это посещение города Чернобыль, в котором сегодня обитает около 3 тыс. сотрудников-вахтовиков. Заезжаем на бывшую секретную военную базу «Чернобыль-2», где расположен тот самый радар «Дуга», подъезжаем к ЧАЭС и гуляем по городу-призраку Припяти, — перечислял «РБК-Стиль» Андрей Хомей, руководитель тур-оператора «ChernobylTRAVEL». — Можно посетить села, такие как Черевач, Залесье, Красное, Полеское, Опачычи, Купуватое. В последних двух обитают самоселы, которые вернулись в свои дома, так что есть возможность даже зайти в гости к местным жителям».

Продолжительность туров составляет один-два дня – во втором случае туристы ночуют в гостинице Чернобыля.

Что же касается радиации, то, как говорится на сайте Чернобыльской зоны, во время экскурсии человек получает уровень облучения, составляющий не больше 2-3 мЗв – «приблизительно как после одного часа в самолете». Однако для поездки в Чернобыль все равно надевать брюки и кофты с длинными рукавами.