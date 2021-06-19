Запах и плесень: во что превращается солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем — покупка номер один в теплое время года. Однако прежде чем приобрести новый, россияне, как правило, обращаются к старым запасам — у многих до сих пор хранятся банки, не использованные с позапрошлого года. Надеяться на них не стоит, убеждены химики-технологи и косметологи.

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По словам косметического химика-технолога Анны Шаровой, срок годности солнцезащитного крема, как и любой иной парфюмерно-косметической продукции, в среднем составляет 2—3 года, а срок годности после вскрытия обычно равен 6 месяцам.

«Замечу, что остальные пугающие предположения из серии «если открыли крем и не пользовались им три месяца, то солнцезащита будет уже не активна» — не правдивы. Не три, а шесть месяцев. Солнцезащита по-прежнему будет выполнять свою работу, как таковую, а вот микробиология действительно может быть изменена», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Химик-технолог отметила, что, если срок годности закончился больше года назад, то можно почувствовать неладное органами чувств. «Глазом можно заметить расслоение, изменение цвета, отделение воды. Носом — один из самых вероятных моментов для кремов — прогоркание рецептуры», – поделилась Анна Шаронова.

При этом просроченный крем не становится канцерогенным, «а вот органолептически и микробиологически нестабильным может стать».

Как правило, девушкам крайне трудно расставаться с любимыми румянами и идеальным тональным кремом, даже если они уже просрочены. Но в косметике скапливаются бактерии и другие болезнетворные организмы, поэтому ее необходимо регулярно заменять, чтобы избежать раздражений на коже, высыпаний, глазных инфекций, шелушения и зуда.

В беседе с «Газетой.Ru» дерматолог Анна Ященко уточнила, что при использовании просроченной косметики может возникнуть обострение хронических дерматозов, возможно даже появление новых, а также вполне вероятно возникновение угревой сыпи, если внутрь кожи проникли бактерии.

«У каждого продукта есть активные вещества и период их действия ограничен. Спустя определенное время они не работают или не оказывают такого эффекта, как должны. Косметические продукты портятся, теряют консистенцию, может появиться запах, а на кожу попадут болезнетворные бактерии. В самом средстве может образоваться плесень. Органическая косметика портится быстрее, потому что в ней меньше химических компонентов, которые растягивают ее срок годности», — сказала врач.

Нередко после использования косметической продукции, у которой вышел срок годности, потребителям приходится обращаться за помощью к специалистам.

«Чаще всего после использования просроченной косметики появляется контактный дерматит. Если он возникает, то прописывается лечение, назначаются мази, кремы, иногда лечение внутрь. Если вовремя не обратиться к врачу, болезнь может усугубиться, может добавиться инфекция. Тем самым у человека снижается качество жизни», — добавила врач-дерматолог.

Важно следить не только за сроком годности косметики, но и условиями ее хранения. Лучший вариант – прохладное и темное место, худший – влажное и теплое, то есть ванная комната. Важно отметить, что у косметических продуктов есть два срока годности – до и после вскрытия упаковки.

Виктория Клишко – врач-косметолог, основатель проекта Institute рассказала «Газете.Ru», что по российскому законодательству на каждом косметическом продукте должна быть написана дата, когда он был произведен, а также указано, сколько месяцев он может храниться.

Важно правильно расшифровать значки, которые изображены на бьюти-средстве. Например, 12М означает, что спустя двенадцать месяцев после вскрытия продукта его следует отправить в мусорное ведро, поэтому не стоит открывать продукт заранее. Помимо этого на товаре есть батч-код – набор цифр и букв, нанесенный на упаковку и содержащий дату производства и срок годности.

Если возникают трудности с расшифровкой батч-кода, можно воспользоваться приложением «Косметичка». В поиске вам будет необходимо найти бренд товара и ввести его уникальный батч-код.

Особое внимание стоит уделять тем продуктам, которые находятся на распродаже. «При покупке товара по сниженной цене важно его осмотреть и оценить, насколько хорошо он мог сохраниться. Например, стоит отдать преимущества кремам, на которых есть помпа, а не закручивающаяся крышка. Так средство будет меньше контактировать с окружающей средой и, соответственно, лучше сохранится», – сказала Клишко.