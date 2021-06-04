Лететь к экзотике: что едят на самых популярных у россиян курортах

Самыми популярными зарубежными направлениями этого лета, как рассказали «Газете.Ru» в сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, стали Греция, ОАЭ, Египет и Кипр. Россияне в этом году смогут радикально сменить картинку: финиковые пальмы вместо сосен, палящее солнце, соленое теплое море, — по всему этому российский турист успел изрядно соскучиться. Путешествие не будет полноценным, если избегать местной кухни. Вырвавшись в экзотический летний отпуск, стоит обратить внимание на национальные блюда страны.

Греция, например, — это не только греческий салат. Туристам стоит попробовать мясо на гриле: маленькие шашлычки на шпажкам (сувлаки) или тонко нарезанное мясо (гирос) подаются в пите с овощам и соусом цацики – получается вариант греческой шаурмы.

Помимо мяса, на гриле готовят свежую рыбу или морепродукты, и это обязательно нужно есть, потому что в морской стране можно избежать поедания обитателей моря, только если вы вегетарианец.

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Вегетарианцы, кстати, именно в Греции могут без опаски заказывать местный вариант долмы – долмадес. Здесь в листья винограда заворачивают начинку из риса с травами и кедровыми орешками (хотя мясные варианты блюда тоже есть). Фаршируют не только листья, но и помидоры, кабачки или сладкие перцы. А вот другое греческое овощное блюдо – мусаку – без мяса найти сложно. Эта запеканка из баклажанов в густом томатном соусе, залитая соусом бешамель и запеченная под сыром, включает в себя и мясной фарш.

Если в меню ресторана обнаруживается тарамасалата, а ваше guilty pleasure – это банка подкопченой икры мойвы в майонезе, то это греческое блюдо нужно отведать в первую очередь. Паста из икры трески с оливковым маслом, лимонным соком и чесноком, иногда загущенная хлебом или картофелем – это идеальный завтрак, обед или ужин. Если вы любите икру – любую и во всех видах, а не только красную и на Новый год.

В ОАЭ туриста ждут, разумеется, традиционные ближневосточные блюда, которые давно стали популярным стрит-фудом в России, — знакомая всем шаурма и известные многим фалафель и хумус. Вдобавок к этому можно рассчитывать на салат табуле (из булгура и огромного количества петрушки с мелко нарезанными помидорами и зеленым луком). Если в ресторане предложат гузи, можно ожидать, что это будет вполне понятный шашлык из баранины или козлятины.

Кроме того, в ОАЭ весьма популярно блюдо под названием махбуса — рис с овощами, курицей и специями, которому особый аромат придает сушеный лайм (луми). А харис, похожий с виду на размазанную овсяную кашу, на самом деле едят на свадьбах и других праздниках, поскольку это мясо, которое дотомили с пшеничной крупой до такого состояния, что оно полностью развалилось.

Отдельное место в кухне Арабских Эмиратов занимают сладости: маамуль (печенья с финиками и специями), сливочно-хлебный пудинг умм-али с фисташками, басбуса (пропитанный сиропом манник), пончики лукаймат, пропитанные сиропом.

Оказавшись на Кипре, турист может обнаружить практически те же блюда, что и в Греции — но здесь все же есть свои специалитеты. Это, например, запеченное в фольге мясо с картошкой под названием клефтико — и любой путешественник узнает, что это слово означает «украденное». По легенде, мясо барашка или ягненка долго томили на Кипре бедные пастухи, воровавшие мелкий рогатый скот у хозяев исключительно для того, чтобы тайком его съесть. Подают клефтико с картошкой, лимоном и деревенским салатом.

Помимо клефтико, на Кипре (и в Греции тоже) имеет смысл попробовать и стифадо. Это густое рагу из кролика, которое отличает огромное количество лука.

Переместившись в Египет, можно ожидать, что здесь будут традиционные арабские блюда. Но кое-что все же нужно пробовать именно здесь — это бобы фуль медамес, которые в Египте подают на завтрак. Крупные сливочного вкуса бобы приправляют лимонным соком, оливковым маслом и чесноком – и это идеальный способ приготовить любые бобовые. Еще вариант бобовых == египетский фалафель, таамейя, который делается не из турецкого гороха, как мы привыкли, а из крупных бобов.

Бобовые – это ингредиент еще одного египетского блюда, кошари: это смесь риса, чечевицы и иногда еще и пасты, приправленной с жареным луком. Неважно, что такой набор ингредиентов кажется странным. Это просто нужно попробовать.