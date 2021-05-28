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Сексизм и гомофобия: за что миллениалы осуждают «Друзей»

Американские СМИ посчитали «Друзей» не соответствующими современной этике

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Warner Bros. Television
После выхода на экраны спецвыпуска сериала «Друзья» Twitter наполнился слезами умиления. Однако от обитателей соцсети ждали другого: журналисты рассчитывали, что миллениалы вспомнят, за что осуждают создателей шоу. Три года назад, посмотрев сериал на Netflix, зрители увидели в нем гомофобию, фэтфобию, трансфобию и сексизм. «Газета.Ru» — о том, как меняется восприятие истории шестерых друзей из-за новых этических норм.
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В четверг, 27 мая, вышел спецвыпуск «Друзей». Пока фанаты со слезами на глазах смотрели «Воссоединение», в котором в воссозданных декорациях встречаются постаревшие актеры, журналисты ждали, что Twitter начнет «отменять» шоу, осуждая «Друзей» за шутки и сюжеты, которые в 2021 году выглядят издевательством над меньшинствами или людьми с нестандартной внешностью.

Консервативный американский Fox опубликовал статью «8 сюжетов «Друзей», которые сегодня подвели бы сериал под культуру отмены». В нем он перечислил проблемы сериала, на которые обращали внимание пользователи соцсетей а также интернет-издания, популярные среди людей моложе 30 лет. Действительно, в последние несколько лет «Друзей» не раз называли сериалом проблематичным – транслирующим неуважение к полным людям, гомосексуалам и трансгендерам и оправдывающим неэтичное поведение на рабочем месте.

Среди сюжетов, достойных «отмены», Fox называет, например, историю с отцом Чендлера — трансгендерной женщиной и артисткой травести-шоу (что, к слову, в реальности абсолютно не связано — мужчины, перешедшие в женский пол, считаются женщинами и не выступают в амплуа травести). На протяжении всего времени герой часто горько шутит о том, что его отец одевается в женское платье, а кульминацией этой линии становится серия «Эпизод с отцом Чендлера» 7 сезона. В ней Чарльз Бинг (сценическое имя – Хелена Хэндбаскет) встречается с Моникой, своей будущей невесткой, и пока та размышляет, в каком роде обращаться к отцу Чендлера, сам герой признает, что долгое время избегал встреч с ним.

Когда Хелена появляется на сцене, Чендлер иронически заявляет: «А вот и папа».

Отца Чендлера, к слову, играла актриса Кэтлин Тернер, которая позже заявляла, что если бы такую роль предложили ей сейчас, она бы отказалась.
Еще одним поводом для шуток становятся разные проявления гомосексуальности – причем с самого старта. Шоу начинается с того, что Росс обнаруживает: его жена начала встречаться с женщиной. Шутки на эту тему не будут прекращаться на протяжении всех 10 сезонов. У ним добавятся переживания Чендлера из-за того, что его принимают за гея, волнение Росса из-за того, что его сын любит играть с куклами, неловкость, которую испытывают Джоуи и Чендлер, когда их принимают за пару на прогулке с маленьким Беном, отказ Росса и Рэйчел нанять в качестве няни мужчину (и вопросы, не гей ли он).

Серьезной проблемой шоу выглядят сейчас и насмешки над Моникой на протяжении всех сезонов – а именно над тем, что в юности она была довольно полной и, по логике создателей сериала (и вообще людей конца 90-х), некрасивой и обреченной на одиночество. Сейчас издевательства над полнотой называется фэтфобией и резко осуждается в соцсетях.

Не соответствует современной этике и общее отношение мужчин сериала к женщинам — часто, пытаясь познакомиться с симпатичной девушкой, Росс, Чендлер и Джоуи практически делят их между собой, воспринимая их как объекты. Кроме того, в сериале оправдывают портного, который хватает молодых мужчин за интимные места, и Рэйчел, нанявшую в ассистенты некомпетентного, но привлекательного молодого человека вместо профессиональной девушки. Важным проблематичным моментом становится также кастинг в шоу, которое сейчас просто не могло выйти в том виде, в котором выходило 20 лет назад: практические все герои в сериале – белые, исключение составляют лишь две подруги Росса, азиатка Джули и афроамериканка Чарли.

Этичность сериала вызывала сомнение у зрителей еще в 2018 году, когда зрители получили возможность посмотреть его на Netflix. Тогда газета Independent опубликовала статью «Миллениалы, которые смотрят «Друзей» на Netflix, шокированы сюжетными линиями». В материале рассказывали о реакции на шоу обитателей Twitter. «Друзья» теперь на Netflix – но выдержало ли испытание временем отношение его создателей к вопросам расы, гендера и сексуальности?», — задавались вопросом пользователи.

В 2020 году на обвинения в гомофобии, трансфобии и отсутствии разнообразия в подборе актеров ответил Дэвид Швиммер, исполнитель роли Росса. В интервью The Guardian он сказал: «Мне все равно. В те времена шоу было прорывом — в том смысле, как оно говорило о сексе, защищенном сексе, однополых браках и отношениях».

Актер заявил, что в наше время многие вещи рассматриваются в отрыве от контекста – и, обвиняя друзей в неэтичности, нужно вспомнить, когда они снимались. «Я первый скажу, что, может, что-то было неуместно или неэтично, но мне кажется, что мой барометр в то время был настроен достаточно точно. Я уже тогда был чувствителен к социальным вопросам и проблемам равенства», — заверил он. По словам Швиммера, он понимал, что шоу недостает расового разнообразия. Именно поэтому девушки азиатского и афроамериканского происхождения появились именно у Росса — по настоянию актера, исполнявшего его роль.

После выхода спецвыпуска «Друзей», впрочем, взрыва в Twitter не получилось: большая часть отзывов на воссоединение актеров — слезы умиления от поклонников сериала. Впрочем, «Воссоединение» было рассчитано только на них — фанатов, способных пройти викторину и умилиться, узнав, что Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, игравшие влюбленных Рэйчел и Росса, и в самом деле испытывали некую влюбленность друг в друга. Те же, кто смотрит на «Друзей» сквозь призму современных этических норм, смотреть спецвыпуск, скорее всего, не станут.

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