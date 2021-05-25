Заставляли пахать без обеда: бывшие работники судятся с Ким Кардашьян

На Ким Кардашьян подали в суд бывшие работники, занимавшиеся у нее садом и хозяйством в особняке в Хидден-Хиллс в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail. Семь человек обвинили экс-работодательницу в нарушении своих трудовых прав.

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Согласно иску, поданному в понедельник, 24 мая, Ким Кардашьян невовремя выплачивала зарплату, удерживала по 10% от суммы выплат якобы в счет налогов, но не направляла эти деньги государству, отказывалась платить за переработки, а иногда заставляла сотрудников работать без обеда.

Есть и более индивидуальные жалобы. Так, например, один из истцов, которому 16 лет, также жалуется, что телезвезда требовала, чтобы он работал больше 48 часов в неделю, положенных по законам штата Калифорния несовершеннолетним. А другой заявил, что после того, как он заговорил об оплате переработок, выплате налогов и обеденном времени, его немедленно уволили.

Теперь Эндрю Рамирез, его брат Кристофер Рамирез и сын Эндрю Рамирез-младший, а также Ароно Кабреа, Рене Эрнесто Флорез, Джесси Фернандез и Роберт Араиза требует выплатить недостающие части зарплаты и компенсацию за часы переработки.

Интересы истцов представляет адвокат Фрэнк Ким – и он заявил Daily Mail, что за этими исками могут последовать новые.

«Присваивание зарплат и другие нарушения трудовых прав – распространенная проблема в Лос-Анджелесе. И моя фирма в настоящее время расследует вероятные нарушения со стороны этих ответчиков, а также других влиятельных семей и предпринимателей ради простых рабочих», — сказал он.

Представители Ким Кардашьян, между тем, утверждают, что сама миллиардерша на имеет отношения к нарушениям. «Эти работники были наняты и оплачивались третьей стороной, которую привлекла Ким для предоставления услуг, — заявили они Page Six. – Ким не является стороной договора, заключенного между компанией и работниками, таким образом она не несет ответственности за то, как компания управляет бизнесом и какие соглашения заключает со своими сотрудниками».

В пресс-службе звезды уточнили, что сама Ким Кардашьян никогда не удерживала оплату и надеется, что конфликт между ее обслуживающим персоналом и фирмой, которая предоставляет его услуги, разрешится мирно.

Об аккуратности Ким Кардашьян в отношении выплат говорят и ее знакомые. «У нее никогда не бывало, чтобы она вовремя не оплачивала счета – и никогда не будет, — сказали они Page Six. – Она очень гордится тем, что платит людям за их работу вовремя, так что эта проблема не имеет к ней никакого отношения, и эти рабочие судятся не с тем человеком».

При этом люди, близкие к телезвезде, отметили хитрость адвоката. «Этот юрист, защищающий сотрудников, весьма аккуратно не включил имя Ким в исковое заявление и не адресовал именно ей ни одно из обвинений, — сказали они. – Потому что он знает, что эти работники не работали непосредственно с ней, они сотрудничали через третью фирму».

О том, что против Ким Кардашьян могут подать иск бывшие работники, еще 19 мая сообщал таблоид The Sun. «Существует вероятность, что на Ким подадут в суд несколько работников», — говорил изданию источник. Он отмечал, что это могут быть работники, «ошибочно оцененные как независимые контрактные сотрудники», и добавил, что среди них есть и несовершеннолетние – если будет доказано, что они трудились больше, чем ограничивает закон, Ким Кардашьян могут обвинить в нарушениях трудового законодательства в отношении детей.