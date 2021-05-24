Осторожно, ландыши: каких цветов стоит опасаться

Жителей Подмосковья призвали обходить стороной полянки с ландышами, которые расцвели в Средней полосе России. В пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области напомнили: цветок очень опасен для людей и животных.

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«Все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах. Ландыш содержит сердечный гликозид (конваллятоксин), повышенная доза которого приводит к летальному исходу по причине сбоев в работе сердца», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, там напомнили, что ландыш занесен в Красную книгу Московской области, а цветок это хрупкий и не терпящий, когда по нему топчутся.

«Поэтому будьте внимательными при походе в лес, не вытаптывайте полянки с этими удивительными цветами», — призвала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Принести домой букет этих белых цветов с их тонким ароматом – плохая идея особенно для тех, у кого дома есть кошки: если животное погрызет зеленые листья ландыша, его нужно срочно показывать ветеринару.

Ядовита даже вода из-под ландышей, которую может полакать животное. А прикосновение к листьям и стеблям ландыша может вызывать покраснение и зуд.

На дачных участках, в полях и лугах есть немало растений, которые на самом деле очень ядовиты. И многие нам хорошо знакомы.

Весьма ядовит, например, лютик – из-за токсического вещества под названием протоанемонин, которое в нем содержится. Особенно опасен лютик во время цветения – срывая цветы, можно обжечься их соком, который вызывает зуд, сыпь, образование волдырей на коже и слизистых оболочках. Если же протоанемонин попадет в организм, человек будет испытывать головокружение, тошноту, рвоту, а в тяжелых случаях сок растения серьезно поражается печень.

В знакомой всем пижме обыкновенной, которая встречается практически повсеместно, содержатся алкалоиды и гликозиды, что делает весьма токсичными цветы и листья растения, а в ее эфирном масле – ядовитый туйон. Опасно это растение и для людей, и для скота: при приеме внутрь оно вызывает рвоту, понос, поражение почек, отравление может спровоцировать сначала возбуждение, а затем – паралич центральной нервной системы. Словом, жевать цветки пижмы – категорически не рекомендуется.

Растущая по берегам рек мыльнянка обыкновенная – о которой нам с детства рассказывают, что ее корни способны образовать «мыльную пену», — полностью ядовита, в особенности ее подземная часть. Хотя мыльнянка активно используется в народной медицине – для изготовления настоев и различных примочек, — самостоятельно применять ее строго не рекомендуется. Она может вызвать при приеме внутрь тошноту, рвоту, понос, кашель и боль в животе.

Не стоит пытаться без специалиста познакомиться и с лекарственными свойствами чистотела, ярко-оранжевый сок которого, как уверено юношество, можно применять в борьбе с прыщами (на самом деле в этих целях используют отвар чистотела).

Чистотел содержит целый набор веществ, среди которых фигурирует гомохелидонин – судорожный яд, — хелеритрин, обладающий местным раздражающим действием, сангвинарин, который по прошествии времени вызывает судороги, слюноотделение, вызывает перистальтику кишечника. Отравление чистотелом приводит к угнетению и даже параличу центральной нервной системы.