«Королева опустошена»: Елизавета II потеряла любимого питомца

Британская королева Елизавета II переживает новую утрату – скончался один из двух щенков, которых ей подарили в феврале 2021 года, сообщает Sun. Причину смерти пятимесячного дорги Фергюса СМИ Великобритании не уточняют. Однако сообщается, что 95-летняя глава государства пребывает в глубокой печали из-за того, что из двух псов у нее остался только один, по кличке Мик. «Королева совершенно опустошена. Щенков ей принесли, чтобы поддержать в очень сложный период», — рассказал источник газете Sun. Он добавил, что в окружении королевы беспокоятся о ней, поскольку совсем недавно – 9 апреля – она потеряла мужа, герцога Эдинбургского. Букингемский дворец смерть дорги не прокомментировал.

О том, что Елизавете II подарили двух щенков, стало известно 5 марта, когда принц Филипп еще находился в госпитале.

Сообщалось, что питомцев нашли по интернету и что это первые собаки, которые не являются потомками корги Сьюзен, первой корги Елизаветы, которую ей подарили в 1944 году на 18-летие. К этому времени у королевы оставалась лишь одна из многочисленных собак, дорги по имени Кэнди.

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Как заявлял Джо Литтл, глава журнала Majesty, раньше предполагалось, что для Елизаветы II не будут приобретать щенят, потому что она становилась «слишком стара для новых собак, и оставался вопрос, кто будет за ними присматривать после ее ухода». «Но это решение явно было пересмотрено и, вероятно, это было удачно, — сказал он. – Думаю, полезно, что эти щенки есть в ее жизни, чтобы отвлекать ее».

В декабре 2020 года, Елизавета II потеряла дорги по имени Вулкан – пожилого пса, которого, в частности, фотографировала в числе его собратьев Энни Лейбовитц для Vanity Fair 2016 году. Собаки этой породы, к слову, появились у Елизаветы II не от заводчиков – первые в мире дорги, метисы таксы и вельш-корги, родились в 1971 году, когда корги Елизаветы II по имени Тина вступила в любовную связь с таксой ее сестры принцессы Маргарет по имени Пипкин. В результате на свет появились шесть щенков. Позже сестры вывели других дорги, так что Елизавете II и принцессе Маргарет принадлежит честь создания новой породы собак – хотя Международной кинологической ассоциацией она и не признана.

Последняя корги из тех, что жили у Елизаветы II до 2021 года, умерла в апреле 2018 года – тогда ушла из жизни собака по имени Уиллоу. Как сообщала The Guardian, собака, который было почти 15 лет, страдала от рака, поэтому было принято решение об эвтаназии. Уиллоу была последней из корги Елизаветы II, которая прославилась благодаря ролику, снятому к Олимпийским играм в Лондоне в 2012 году: в видеозарисовке Джеймс Бонд в исполнении Дэвида Крейга прибывает в Букингемский дворец, чтобы препроводить Ее Величество на Олимпийский стадион, и его встречают собаки королевы – которые, кстати, даже выполняли один трюк, падая на спину и переворачиваясь.

В октябре 2018 года скончался и корги по имени Уиспер, которого Елизавета II взяла на попечение после кончины егеря Сандрингемского дворца Билла Фенвика годом ранее.

В 2015 году говорилось, что Елизавета II приняла решение не заводить новых щенков корги – считалось, что за всю жизнь она была владелицей как минимум 30 собак этой породы.

Как рассказал советник королевы Монти Робертс Vanity Fair, королева, которой было тогда 89 лет, «не хотела оставлять после себя никакую молодую собаку». «Она хочет положить этому конец», — добавлял он.

Елизавета, еще будучи семилетней принцессой, влюбилась в собак породы корги – когда ее отец король Георг VI приобрел собаку по имени Дуки для всей семьи в 1933 году. В 1944-м ей на 18-летие подарили Сьюзен, которую принцесса обожала настолько, что взяла даже в свадебное путешествие, когда вышла за принца Филиппа в 1947-м.

close Королева Елизавета II с супругом Филиппом, герцогом Эдинбургским, детьми принцем Чарльзом и... Королева Елизавета II с супругом Филиппом, герцогом Эдинбургским, детьми принцем Чарльзом и принцессой Анной и собаками в Шотландии, 1955 год AP

Сьюзен основала целую династию королевских собак – последняя из них, Уиллоу, была представительницей 14-го поколения. Елизавета II перестала заниматься вязкой собак после кончины своей матери Елизаветы в 2002 году.

Собаки не всегда были совсем безобидными – в истории Букингемского дворца есть несколько инцидентов, когда корги Елизаветы II пускали в ход зубы. В 1954 году один из них (тогда их было три) укусил сотрудника королевской охраны. Через 14 лет после этого инцидента

в парламенте призвали вывести возле королевской резиденции знак «Осторожно, собаки», поскольку один из питомцев королевы укусил почтальона в замке Балморал в Шотландии.

Кусали и саму королеву – в 1991 году, когда она попыталась разнять драку между собаками. Пострадал в той стычке также шофер ее матери, сообщало агентство Reuters.

К слову, бесконечную любовь к собакам не разделяют внуки Елизаветы II принцы Уильям и Гарри. Первый признался в телевизионном интервью в 2012 году: «Они все время лают. Я не знаю, как она с этим живет». Его младший брат в 2017 году говорил «Би-би-си» нечто похожее: «Последние 33 года моей жизни на меня лают».