Не усвоил урок: Джастин Бибер оскорбил темнокожих

Жертвой обвинений в культурной апроприации пал еще один деятель американского шоу-бизнеса. Причем уже во второй раз. Певец Джастин Бибер, в 2016 году возмутивший общественность появлением в дредах – прическе, характерной для темнокожих, — выкладывает в Instagram снимки, на которых отчетливо видно, что он сделал их снова. И, как и пять лет назад, его осуждают.

Джастину Биберу объясняют, что белый человек не имеет права носить прическу, ассоциирующуюся с культурой темнокожих и их борьбой за свои права. «Пожалуйста, изучи, что такое культурная апроприация. Тебе нельзя носить дреды», «Почему ты нас вечно позоришь, я плачу», «Это большое разочарование – видеть тебя с дредами, думала, ты чему-то научился», — такие комментарии оставляют исполнителю темнокожие поклонницы в Instagram.

Некоторые подписчики встают на его защиту, утверждая, что Джастин Бибер может делать с волосами все, что ему вздумается.

Реклама

Есть также люди, которые затеивают в комментариях под одним из снимков Джастина Бибера с дредами дискуссию об их происхождении, утверждая, что первыми, кто делал такую прическу, были египетские фараоны, и это «буквально самый легкий способ укладки длинных волос, если они вьются». Но большинство пользователей соцсети, в основном, афроамериканцев, обиделись на Джастина Бибера за то, что он присваивает себе их стиль, не учтя урок 2016 года.

Пять лет назад исполнитель выложил в Instagram селфи, на котором видно, что его волосы, окрашенные в блонд, закручены в откровенные дреды. Тогда фанаты Бибера сообщили ему, что это называется культурной апроприацией – присвоением элементов чужой эстетики. Он, однако, ответил на критику неудовлетворительно: опубликовал видеоролик с подписью: «Быть странным – весело, если ты не странный, ты мне не нравишься».

Поступок Джастина Бибера спровоцировал в 2016-м дискуссию в СМИ о том, насколько уместно выбирать такую прическу, как дреды, если у человека нет связей с африканской культурой. Так, CNN опубликовали текст, в котором объясняли, что любая укладка, характерная для темнокожих, — дреды, афрокосички, «кукурузные» косы (четыре-шесть крупных кос, заплетенных ото лба), копна волос «афро» — это уже политическое заявление. И действительно, борьба за право носить подобные прически обрела несколько назад политический оттенок, поскольку ранее к темнокожим предъявляли строгие требования относительно дресс-кода, и кудрявые волосы приходилось тщательно распрямлять и разглаживать – а это неудобно, отнимает много времени и просто вредно для волос и кожи головы.

У дредов же – своя, отдельная история. Их истоки и правда находятся в Древнем Египте и Древней Индии, но в XX веке они стали символом борьбы против колониализма, рассказала газета The Guardian в 2016-м.

Такую прическу носили коптские священники в Эфиопии с V века, но в 1935 году Италия вторглась в Эфиопию, что привело к свержению императора Хайле Селассие (до коронации в 1930 году – Рас Тафари), и бойцы партизанских отрядов, сражавшиеся за то, чтобы вернуть императора на трон, поклялись не стричься, пока это не произойдет — так дреды стали их прической.

Жители Ямайки, находившейся тогда под британским правлением, верили, что Хайле Селассие – мессия и потомок царя Давида. Под впечатлением от фотографий бойцов партизанских отрядов Эфиопии и Кении с нестрижеными волосами последователи растафарианства тоже начали отращивать дреды. Так что теперь эта прическа ассоциируется, прежде всего, с протестом против колониализма, Ямайкой и Бобом Марли, который популяризировал такой образ. В США дреды стали символом протеста и достоинства темнокожих.