Неприятные намеки: как житель Малайзии оказался в тюрьме из-за королевы

В Малайзии художник и графический дизайнер был задержан за насмешки над королевой Азизой – супругой главы государства короля Абдулла (он занимает эту выборную должность с 31 января 2019 года), сообщает The Guardian. Дело в том, что художник Фахми Реза оскорбил королеву – и довольно хитроумным способом. Он составил плейлист в Spotify, в котором высмеял один из ее комментариев в Instagram, показавшийся широкой публике высокомерным. И опубликовал ссылку на него в Facebook.

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Плейлист, составленный Фахми Резой, состоит из песен, в тексте которых есть слово «зависть» — он проиллюстрирован фотоснимком королевы Азизы. Графический дизайнер составил и опубликовал его после того, как в Instagram супруги действующего монарха Малайзии спросили, вакцинированы ли повара королевского дворца. Ответом на этот вопрос послужило предположение, что его автор «завидует», что вызвало негодование в местных соцсетях.

Тем временем, действие королевского аккаунта временно приостановили – причиной стало то, что королеву Азизу обвинили в незаконном получении прививки от коронавирусной инфекции за границей. Сейчас страница снова работает, однако никаких комментариев, касающихся вакцинации первых лиц государства, там уже нет.

Ранее портал Asia Sentinel сообщил, что король Абдулла и королева Азиза привились китайский вакциной Sinopharm в Объединенных Арабских Эмиратах еще в январе 2021 года – до того, как препарат был одобрен в Малайзии. Информационный ресурс также утверждал, что монарху выдали с собой 2000 доз для родных и близких друзей.

Это, однако, отрицал министр здравоохранения доктор Адхам Баба. «Эти иностранные журналисты клевещут. Все закупки [вакцин] прошли строгую экспертную оценку со стороны Национального фармацевтического агентства-регулятора и получили одобрение от службы иммунизации от COVID-19», — заявил он порталу The Vibe.

Художника Фахми Резу обвиняют в антиправительственных выступлениях – расследование дела продолжается, что уже вызывает озабоченность правозащитных организаций. В частности, отделение организации Amnesty International в Малайзии назвало драконовскими закон о призывах к свержению власти и закон о СМИ и мультимедиа, в нарушении которых теперь обвиняется дизайнер. «Это должно прекратиться», — говорится в Twitter правозащитников.

Ранее дизайнер использовал свой талант, чтобы высмеять другого правительственного чиновника – его приговаривали к тюремному заключению, когда он изображал бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака в виде клоуна. Наказание, правда, было позже смягчено. А сам Наджиб Разак после того, как в 2018 году его партия проиграла на выборах, стал фигурантом дела о коррупции и хищениях. В ходе судебных разбирательств бывшего главу правительства признали виновным по семи пунктам обвинения — злоупотребление властью, три эпизода злоупотребления доверием и три эпизода отмывания денег. Общая сумма нанесенного Наджибом Разаком ущерба оценивается в $700 млн.

Бывшего премьер-министра уже осудили на 12 лет тюремного заключения, но сейчас он подал апелляцию на приговор и отпущен под залог, эквивалентный $250 тыс. Это позволяет ему поддерживать в суде супругу, бывшую первую леди Малайзии Росму Мансор – теперь и ее обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Супруге бывшего главы кабинета министров грозит 20-летний срок тюремного заключения.