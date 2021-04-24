«У нас огромный потенциал»: как развивается винный туризм в России

В пандемию интерес к российским винам повысился

Вино в 2020 году в мире стали пить меньше, по сравнению с 2019-м годом, подсчитали в Международной организации виноградарства и виноделия. В России же динамика положительная — продажи вина в стране выросли на 3%, игристых вин и шампанского — на 4%. Интерес к винному туризму в Краснодарском крае и Крыму также растет, отмечают туроператоры.

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«Главное открытие этого года: в России тоже есть красивые винодельни, исторические погреба с дубовыми бочками и элегантные вина, — рассказали «Газете.Ru» в турфирме Gurman Travel, специализирующейся на гастротуризме. —

У нас в стране, оказывается, тоже можно организовать яркие дегустации с панорамными видами на море и горы, полеты на воздушных шарах над виноградниками и пообщаться с тем самым виноделом, чью бутылочку ты недавно распивал».

По словам организаторов, за последние 3-4 года в России появилось достаточно «бутиковых» виноделен, а старейшие винные заводы провели модернизацию и продумали интересные туристические программы. «Все винодельни открыты к сотрудничеству, с удовольствием принимают наших гостей и предлагают разные экскурсии на выбор: с дегустациями и без, с гастрономическим сопровождением, с улитками, фермерскими сырами и другими деликатесами, — добавили в турфирме. — В последние годы велась работа над проектами «Винные дороги Кубани», «Винная дорога Крыма», которые объединили не только винные хозяйства, но и отели и рестораны, культурные объекты и памятники».

Спрос на такие туры растет, подчеркивает туроператор. Однако динамика может снизиться при открытии границ, считают в Gurman Travel. «Как только эпидемиологическая обстановка в мире нормализуется, туристы снова смогут свободно передвигаться по миру — и поедут за границу. Но мнение о российском виноделии уже точно изменилось в лучшую сторону. У нас огромный потенциал», — уверены в турфирме.

Единственная сложность, которая может возникнуть при организации — это необходимость планировать визит заранее — минимум за 2 недели на винные заводы и за 1-2 месяца — на небольшие винодельни, отметили в Gurman Travel.

Чтобы российские вина могли конкурировать с зарубежными, нужно увеличивать объемы поставок, поясняет Екатерина Шаповалова, автор-методист проекта «Гастрономическая карта России». По ее словам, по качеству наши вина не уступают французским или итальянским. Винный туризм как раз помогает в просвещении аудитории относительно разнообразия российских вин. «Маленькие винодельни и большие винодельческие хозяйства активно интегрируются в программы разных туров. Есть те, кто может предоставить минимум — экскурсия на производство и дегустация, экскурсия на виноградники и дегустация, но, конечно, те, кто развивают инфраструктуру, вырвутся вперед», — отмечает Шаповалова.

Пандемия и изоляция положительно сказались на развитии винного туризма, добавляет Елена Порман, руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по винному туризму, директор продюсерского центра «Новое Русское Вино». «Винодельни с их красивыми ухоженными виноградниками, современными технологичными производствами, программами для туристов, музеями об истории виноделия и ресторанами становятся местами паломничества для искушенных путешественников, открывающих для себя винные дороги теперь и в России, — поделилась Порман. — Винный туризм является важным каналом продаж и продвижения российских вин: после посещения виноделен люди становятся амбассадорами российских вин и несут эти впечатления в свою среду, растет интерес к российским винам и спрос на них».

Экскурсии по музейно-историческому комплексу «Абрау-Дюрсо» в год посещают до 200 тыс. человек, рассказали в пресс-службе курорта. «2020 год показал туристам, что отдых в России может быть прекрасной альтернативой поездке за границу. И в этом году тенденция не меняется – многие соскучились по праздничным мероприятиям и живописным местам, поэтому уже сейчас наблюдается повышенный интерес», — отметили в пресс-службе.

Традиция виноделия в России

Россия — винная страна с богатым наследием и традициями виноделия и потребления вина, которые берут свое начало еще в античные времена, поясняет Елена Порман.

2500 лет назад греки принесли в Северное Причерноморье культуру производства и потребления вина, которое стало важным продуктом товарных отношений с местным населением. В средние века виноделие на юге России велось неустойчиво, но, начиная с XVII века, ситуация изменилась — по приказу первого из Романовых, царя Михаила Фёдоровича, в Астрахани создаются виноградные «сады для двора государева».

С конца XVII века, благодаря интересам Петра I, стало активно развиваться промышленное виноделие на Дону. В Российской империи создавались первые винодельческие школы, развивалась агрономическая наука.

«Советский Союз был в числе крупнейших винодельческих стран мира с передовыми научными идеями и технологиями, — отмечает эксперт. — В 1920-е был известен лозунг «Превратим Тамань в советскую Шампань!», в 1930-х разработали ускоренный метод шампанизации, политика партии «шампанское в каждый дом» стала советской реальностью. Площадь виноградников в РСФСР составляла 200 тыс га. — сейчас около 95 тыс га, но с каждым годом посадки увеличиваются, в том числе благодаря мерам господдержки, к 2025 году планируется увеличение до 130 тыс га.»

По словам Порман, это территории с подходящими природными условиями для качественного виноградарства и виноделия. «Разнообразие терруаров, природно-климатических зон и высокотехнологичные производственные мощности в России позволяют делать высококачественные вина самых разных стилей», — добавляет эксперт.

Вина в России производят не только в Крыму и на Кубани. Винодельческие хозяйства есть и на Кавказе — в Дагестане, Северной Осетии, а также в Волгоградской области. «Сейчас многое в туризме делается исключительно на энтузиазме, эногастрономические туры пока не носят массовый характер, но я бы не стала относить его в некую премиальную нишу. Во всем мире винный туризм — это доступный продукт», — замечает Шаповалова.

Где искать винодельни и виноградники

Двух дней в Новороссийске хватит, чтобы посетить главные винодельни Кубани: Абрау-Дюрсо, Лефкадию, Шато-Пино и Мысхако. Первые два объекта находятся в часе езды друг от друга, на их осмотр понадобится один день. Из Шато-Пино до Мысхако можно добраться и вовсе за 20 минут.

Основанное в 2004 году винодельческое хозяйство «Лефкадия», расположенное в Крымском районе, называют русской Тосканой. Оно объединяет сразу несколько винных брендов. В «Лефкадию» нужно ехать за яркими ландшафтами, трюфельными плантациями, видом на бескрайние поля с башни «Полевой стан», фермерскими продуктами и дегустациями прямо на виноградниках.

В Абрау-Дюрсо едут ради живописного озера в горах. Именно красота этих мест привлекла внимание основателей винодельческого хозяйства в 1870-е годы. В двух точках на территории Абрау-Дюрсо находятся смотровые площадки посреди виноградников, откуда открывается вид на стройные ряды лоз, озеро Абрау и море одновременно.

«В Абрау-Дюрсо отдыхать можно круглый год, благодаря мягкому климату и теплой зиме, — рассказали в пресс-службе курорта. — Помимо экскурсий на винные тоннели и дегустаций здесь можно посетить галерею современного искусства, гастрономическую школу, йога-студию, парусный клуб, пляж, рестораны авторской локальной кухни, СПА, а также пройти по специально разработанным пешим маршрутам, проложенным через уникальные природные и исторические объекты».

Полдня понадобится, чтобы спуститься в погреба и увидеть производство, пообедать в ресторане с видом на озеро и заглянуть к местным фермерам за сыром, вареньем и чаем.

Винодельня Шато-Пино тоже расположена недалеко от побережья — у подножия гор Колдун и Сапун, на высоте 260 метров над уровнем моря. На территории хозяйства — виноградники, засаженные классическими французскими сортами, улиточная ферма, пасека и небольшой птичий питомник. Экскурсия начинается на смотровой площадке винодельни, затем показывают производственные цеха: от переработки винограда до выдержки и линии розлива. В конце экскурсии — дегустация запеченных улиток и вина местного производства с видом на горы и море.



Винный туризм в Краснодарском крае представляют также винодельни Семигорья, Анапы, Геленджика, Таманского полуострова и Крымска. «Каждая винодельня уникальна своей историей, оригинальной концепцией. У каждой винодельни — своя аудитория», — пояснили в Абрау-Дюрсо.