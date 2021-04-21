Не пеняй на зеркало: Amazon открывает парикмахерскую с технологией AR

Технологический гигант Amazon взялся обрабатывать живых людей: компания объявила о планах открыть в Лондоне собственную парикмахерскую. Впрочем, салон в оживленном районе Ист-Энда Спиталфилдс, который считается центром притяжения представителей богемы, будет не обычным, а высокотехнологичным. Парикмахерскую оборудуют особенными зеркалами, в которых пришедший на окрашивание клиент сможет увидеть, пойдет ли ему новый цвет волос, прежде чем отдаться в руки специалиста. Это позволит технология дополненной реальностью, встроенная в зеркала.

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Вместо обычных для салонов красоты прошлогодних глянцевых журналов с измочаленными страницами клиенты в салоне будут развлекаться с планшетами, которыми оборудовано каждое кресло — им будет предложено ознакомиться с информацией о косметических продуктах, которые используют мастера.

Как заявил The Guardian Джон Бомфри, представитель компании Amazon в Великобритании, в новой парикмахерской клиент встретится с «лучшими в индустрии технологиями, косметическими продуктами для волос и стилистами». «Это будет место, где мы сможем сотрудничать с отраслью и тестировать новые технологии», — сказал он. Действительно, недавно компания начала работать с профессионалами индустрии красоты в онлайн-режиме — она запустила раздел, предназначенный для профессиональных парикмахеров и стилистов, где можно купить специальные средства для ухода и укладки, фены, инструменты парикмахерского искусства и другие вещи, необходимые в салоне.

Эта попытка выйти на новый рынок услуг озадачивает аналитиков. Сучарита Кодали, специалист исследовательской компании Forrester, в беседе с Washington Post определила ключевую проблему. По ее мнению, парикмахерское искусство — вещь, в которой необходим индивидуальный подход, а у Amazon это не самая сильная сторона. Отрасли, в которых ценится искусство мастера, не стремятся превращаться в высокотехнологичные, считает она.

По мнению Кодали, Amazon будет использовать свой высокотехнологичный салон как рекламную площадку для новых продуктов — в расчете на то, что зеркалами с дополненной реальностью захотят обзавестись и независимые парикмахерские.

«Но это все равно что швырять спагетти об стену», — уверена она. Однако аналитик находит, что для гиганта индустрии открытие салона будет полезно, поскольку он сможет изучить потребительское поведение своих клиентов и какие технологии они на самом деле предпочитают использовать.

Команду стилистов, которые будут работать в парикмахерской Amazon, предоставил лондонский салон Neville Hair & Beauty. Его владелица Елена Лаваньи уже заявила журналистам, посетившим открытие, что необычайно рада сотрудничеству с американским технологическим гигантом, и пообещала, что 40-летний опыт ее собственного заведения поможет «вдохнуть жизнь» в высокотехнологичную парикмахерскую. Тестировать дополненную реальность в сочетании с искусством парикмахеров и стилистов поначалу будут сами сотрудники Amazon. После этого салон будет открыт для широкой публики.