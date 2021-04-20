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Богатая невеста: Ким Кардашьян осаждают сваты

Знакомый Ким Кардашьян рассказал, каким должен быть ее новый партнер

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Ким Кардашьян Ким Кардашьян
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Global Look Press
Ким Кардашьян еще только разводится с рэпером Канье Уэстом, а ей уже ищут новую пару. Как сообщают американские таблоиды, предпринимательницу-миллиардершу забрасывают предложениями. Сама она, однако, пока не настроена заводить романы, но вполне открыта к любым поворотам судьбы. Что происходит с Кардашьян и на какого партнера она будет рассчитывать в будущем — в «Газете.Ru».
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Ким Кардашьян, проходящая сейчас через бракоразводный процесс с рэпером Канье Уэстом, уже стала завидной невестой. Как сообщает Page Six со ссылкой на близкие к ней источники, разнообразные доброхоты пытаются познакомить ее со сливками высшего общества всего мира.

«Люди обращаются к ней через общих друзей или людей, с которыми она работала, чтобы свести со всеми — от представителей королевских семей до звездных актеров, спортсменов и миллиардеров-предпринимателей», — рассказал изданию собеседник. Он добавил, что Ким Кардашьян даже предлагают устроить свидание в личных сообщения в соцсетях.

Однако сама мать четверых детей не торопится вновь заводить романы — по словам источника, она «сейчас никого не ищет». Впрочем, для потенциальных женихов еще не все потеряно. «Она не собирается ни на кого прыгать, но остается открытой», — обнадежил собеседник издания поклонников Ким Кардашьян.

Он также уточнил, что телезвезда, недавно признанная миллиардером, не рассчитывает встречаться с человеком какого-то определенного круга. Она хочет, чтобы отношения развивались «естественно». Но, разумеется, есть качества, которые она предпочитает видеть в будущем партнере. «Самые важное для нее — это чтобы человек разделял семейные ценности, умел поддержать, был веселым, романтичным, был способен получать удовольствие от простых вещей и много трудился», — обозначил знакомый Ким Кардашьян.

«Главное — чтобы на первое место он ставил семью, потому что у нее четверо детей», — заключил он.

С тех пор как в феврале этого года Ким Кардашьян подала на развод, она выкладывает в Instagram много снимков со своими детьми — Норт, Сейнтом, Чикаго и Псалмом. Ее знакомые тем временем рассказывают, что она прекрасно себя чувствует в роли почти свободной женщины.

«Ким привыкает к новой жизни в статусе одиночки, — рассказал источник изданию People. — При Канье она часто следовала его расписанию. Теперь она может делать все, от чего ей будет хорошо». Собеседник издания добавил, что, в основном, Ким Кардашьян сейчас проводит время с подружками. «В последнее время ей очень нравятся девичники. Она встречается с подругами как минимум пару раз в неделю». По словам знакомого Ким Кардашьян, друзей среди девушек у нее очень много — и предпринимательница пользуется огромной поддержкой.

В числе подруг звезды модельер и бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм — недавно Кардашьян побывала в Майами на вечеринке по случаю ее 47-го дня рождения, компанию ей составили подруга Стефани Шеперд, телезвезда Джонатан Чебан (с ним Кардашьян работала на телешоу) и еще один друг, Саймон Хак, владелец PR-компании Command Entertainment Group.

Как рассказывали СМИ очевидцы, Кардашьян на вечеринке была весьма оживлена, беседовала с гостями и фотографировалась со всеми, включая Дэвида Бекхэма и колумбийского певца Малуму.

Последнего поклонники Ким Кардашьян уже успели записать в ее бойфренды — после того, как телезвезда и артист оба были замечены в Майами на открытии гостиницы The Goodtime Hotel в пятницу, 16 апреля. Фотография 40-летней Кардашьян и 27-летнего Малумы, на которой они мило разговаривают, попала в Twitter, и пользователи стремительно сделали вывод о появлении новой пары. Однако источник Page Six, знакомый с Малумой, расстроил поклонников. Он рассказал, что хотя Ким Кардашьян и певец были рады видеть друг друга, никакого романа у них нет. «Они просто друзья, и у них много общих друзей. Ничего романтического», — заключил он.

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