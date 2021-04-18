«Избежали худшего»: как восстанавливают собор Парижской Богоматери

На минувшей неделе Париж отмечал печальную дату: в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года горел собор Парижской Богоматери, один из символов французской столицы и шедевр средневековой готической архитектуры. Сейчас архитекторы, реставраторы, рабочие готовятся к новому этапу реконструкции здания собора — а 15 апреля 2021 года былое пожарище посетил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы впечатлены тем, что видим, и работой, которая была проделана за два года, — сказал он рабочим. — Браво. Мы сделали много и избежали худшего».

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Все это время архитекторы, проектировщики, историки и рабочие занимались укреплением несущих конструкций собора, чтобы исключить вероятность их обрушения во время реставрации. Однако находиться в здании до сих пор не совсем безопасно, хотя работы подходят к завершению — в мае 2021 года планируется начать восстановление того, что разрушил огонь. Техникам остается укрепить некоторые своды, которые находятся вблизи от поврежденных, деревянными рамами в форме арок, и растянуть парус-тент над трансептом. После того, как проведение реставрационных работ в соборе будет окончательно признано безопасным, его начнут восстанавливать.

О том, что в ближайшее время в пострадавшем памятнике готической архитектуры начнутся восстановительные работы, говорилось еще в середине января этого года. Как сообщал тогда «Коммерсант», были завершены споры архитекторов, археологов, историков, реставраторов и строителей о методах восстановления храма. Было решено, что оно будет воссоздано в том же виде, что и до пожара — это касается, прежде всего, деревянной конструкции обрушившегося шпиля, придуманного в XIX веке архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком. Идея возвести современную конструкцию была отвергнута.

В 2020 году работы по подготовке храма к реставрации притормозила пандемия — однако рабочим все же удалось разобрать висевшую под крышей металлическую конструкцию строительных лесов, деформированных пожаром — она весила 200 тонн и грозила обрушиться. Кроме того, подперли деревянными рамами верхний ярус аркбутанов, а несущую систему контрфорсов укрепили деревянными конструкциями. Закрыли и окна, а главный орган отправили на чистку и реконструкцию — предполагается, что работы будут закончены в конце 2023 года.

За неделю до годовщины пожара, 7 апреля 2021 года, главный архитектор Парижа Филипп Вильнев, ответственный за реконструкцию, и его коллега Реми Фромон отчитались перед наблюдательной комиссией под предводительством депутата Национального собрания Брижитт Кюстер о состоянии храма, сообщало издание La Croix. Они рассказали, что своды здания сохранились в относительно хорошем состоянии — по их словам, в Средние века они намеренно конструировались так, чтобы в случае пожара устоять в огне, и это случилось и на этот раз. «Своды прекрасно устояли, — рассказали они. — Единственное, что им повредило — это шок».

Филипп Вильнев также оценил вред, нанесенный жаром и водой, которой поливали пылающие угли каменным конструкциями: в различных зонах (хоров и нефов) усадка составила до 20 см.

Тем не менее, архитектор пообещал, что все будет восстановлено в прежнем виде. «То там, то тут, встречаются зоны усадки, но мы сможем их демонтировать и выложить заново», — уверил он.

Несмотря на то что еще в январе было известно, что собор восстановят в том виде, в каком он был до пожара, Национальная комиссия по архитектуре и наследию Франции лишь 25 марта этого года утвердила принцип «разумной реконструкции». Так, для восстановления деревянной конструкции шпиля собора Парижской Богоматери было срублено 200 столетних дубов — как говорил La Croix Реми Фромон, это только первый этап, в дальнейшем нужно будет подготовить бревна и для реконструкции нефов (это будет сделано к концу года). Деревья выбираются по всем регионам Франции, что должно символизировать национальное единство перед бедой. Первая партия уже обрабатывается — ее осталось хорошо просушить.

Два года назад, пока спасатели боролись с огнем, начавшимся в мансарде у основания шпиля, президент Франции Эммануэль Макрон провозгласил, что собор восстановят к 2024 году, когда в Париже должны пройти Олимпийские игры. Руководитель работ генерал Жан-Луи Жоржелен прогнозирует, что 15 апреля 2024 года в соборе Парижской Богоматери действительно пройдет первая служба. «Мы идем по графику, чтобы провести первую службу в соборе в 2024 году, — цитирует его Le Point. — Хотя будет еще оставаться много работы».

Перед архитекторами, плотниками, строителями и реставраторами стоит сложная задача — выложить нервюрный свод в таком виде, в котором он был создан в XIII веке. Вслед за этим нужно будет восстановить из деревянных балок стропила кровли. Приведут в порядок витражи, а шпиль вновь покроют свинцом, хотя этот материал и вызывал некоторые опасения при обсуждении.

Как уточняет Le Point, после реконструкции собор все же не будет идентичен тому, что был до пожара — Филипп Вильнев решил, например, для так называемых «лесов» выбрать рисунок, близкий к утраченному — но не тот же самый. Предусмотрено также создание новых систем вентиляции, освещения и безопасности, необходимых собору — их разрабатывает инженерная компания Autodesk France.

На реконструкцию собора было собрано 833 млн евро, однако предполагается, что этих денег не хватит. Поэтому 7 мая 2021 года Фонд Собора организует благотворительный аукцион, на котором выставят 200 лотов — картины, ювелирные изделия, произведения из золота и другие ценные предметы.

В реставрационных работах задействованы и российские мастера — часовщики завода «Ракета». Они участвуют в проекте воссоздания сгоревшего часового механизма. «Сейчас большая работа ведется именно по изучению, проектированию, технологии производства, — рассказывал сотрудник пресс-службы петербургского предприятия «Интерфаксу» в декабре 2020 года. — Это будут новые часы». Прежде собор украшали часы Collin, выпущенные в 1867 году.