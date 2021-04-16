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«Обещал, но обманул»: как индианка пыталась заставить принца Гарри взять ее в жены

Гражданка Индии подала в суд на принца Гарри за то, что тот не женился на ней

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Принц Гарри Принц Гарри
Принц Гарри

Принц Гарри

Global Look Press
Адвокат из Индии подала иск против принца Гарри за то, что он обещал на ней жениться и пропал. Суд штата Пенджаб публично рассмотрел это дело, но не удовлетворил иск Палвиндер Каур, признав, что ее вводил в заблуждение мошенник, а принц Гарри ни в чем не повинен. Романтические аферисты, орудующие в соцсетях, не редкость для Индии, но женщины продолжают верить даже в самые нелепые истории.
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Жительница индийского штата Пенджаб Палвиндер Каур обратилась в суд с необычным обвинением против британской королевской семьи. Она указала в своем прошении, что принц Гарри, с которым она переписывалась по электронной почте и в соцсетях, сделал ей предложение, а потом пропал.

По словам судьи Арвинда Сингха Сангвана, некто, выдававший себя за принца Гарри, мог посылать письма женщине из интернет-кафе, расположенного в деревне на севере штата Пенджаб.

Судья отклонил прошение истицы объявить герцога Сассекского в розыск в Великобритании, чтобы доставить в Индию для совершения бракосочетания. Сама Каур никогда не бывала на родине принца и общалась с ним исключительно по переписке. По словам судьи, представленное ходатайство было составлено неверно, содержало грамматические ошибки, хотя по профессии Палвиндер Каур является юристом и предстала в суде лично, настояв на очном слушании. Кроме того, женщина не подкрепила иск никакими официальными бумагами, свидетельствующими о намерении заключить брак, а те скриншоты переписок, где «принц Гарри обещал жениться на ней как можно скорее», также, вероятно, были подделаны и содержали пробелы — некоторые сообщения на них были стерты.

Женщина, по ее словам, даже писала принцу Чарльзу, отцу Гарри, что они помолвлены, но принц не торопится с заключением брака. При этом истицу не смутило, что принц Гарри с 2018 года уже состоит в оформленных отношениях с Меган Маркл.

Суд в постановлении назвал иск Палвиндер Каур «мечтами о принце» и отметил, что в социальных сетях часто можно нарваться на фальшивые профили, так что «суд не может полагаться на подлинность переписок», происходящих в таких обстоятельствах. «Любовь слепа, и в данном случае это привело к таким последствиям, — прокомментировал Амангурбир Сингх Диллон, адвокат Верховного суда Пенджаба и Харьяны в интервью The Independent. — Женщина была настолько слепой в своей любви, что высшему суду пришлось пролить свет на это дело и разъяснить ей некоторые вещи».

По мнению адвоката, судья Сангван «благородно проявил сочувствие к наивной молодой женщине», удовлетворив ее просьбу провести слушание в суде, и «это прекрасный пример судейства».

Менее громкие истории с участием аферистов, которые выдают себя за потенциальных женихов, с целью выманивать у наивных жертв деньги, происходят в Индии довольно часто. Согласно расследованию, проведенному полицией Мумбаи в прошлом году, в Индии зарегистрировано больше 50 компаний, предоставляющих около 5 тысяч поддельных профилей для 170 учетных записей.

Пользователи отреагировали на эту комичную историю мемами и стали писать в соцсетях, что тоже готовы подать иск против знаменитостей, на которых хотели бы жениться. «Я также попрошу принять меры против Тейлор Свифт, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Кристен Стюарт, Эммы Робертс и Эммы Уотсон за невыполнение предполагаемого обещания выйти за меня замуж в Диснейленде», — написал в шутку один из них.

Принц Гарри уже получал предложения выйти за него замуж от шестилетней поклонницы из Манчестера в 2016 году, когда принимал участие в матче по регби в Стокпорте с благотворительными целями. После матча он встретился с местными детьми, и девочка по имени Лотти призналась ему, что мечтает стать его невестой. Принц Гарри ответил ей, что слишком большая разница в возрасте не позволит сделать этого. А в 2015 году фанатки из Австралии пришли на встречу с принцем перед Сиднейской опере с плакатом: «Женись на мне — это твой последний шанс!». Одной из них, Виктории Макрэй, даже удалось поцеловать принца в губы, а насчет женитьбы Гарри ответил, что подумает.

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