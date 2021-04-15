«Созданы разными»: в США не везде допускают трансгендерных женщин до спорта

В американском штате Флорида палата представителей приняла закон, запрещающий трансгендерным женщинам принимать участие в спортивных состязаниях в женских командах. Теперь он ожидает одобрения сената, после чего его должен подписан губернатор штата Рон Десантис. Законопроект прошел, благодаря республиканскому большинству в законодательном органе, однако вызвал жаркие споры, сообщает Politico.

Реклама

По мнению республиканцев, запрет для тех, кто перешел из мужского пола в женский, соревноваться наравне с биологическими женщинами, призван защитить саму сущность женского спорта. Их оппоненты-демократы, однако, утверждают, что это только «узаконит травлю» трансгендерных студенток.

Поскольку закон будет направлен, прежде всего, на участниц спортивных команд различных университетов, с угрозами в адрес Флориды и других штатов, уже запретивших трансгендерам участвовать в соревнованиях или только намеревающихся это сделать, выступила Национальная ассоциация студенческого спорта. В понедельник, 12 апреля, она заявила, что регионы, где не обращаются со всеми студентами «с достоинством и уважением», не смогут проводить чемпионаты. Демократы Флориды попытались использовать это заявление, чтобы противостоять запрету — они напомнили республиканцам, что в этом случае штат потеряет миллионы долларов дохода. В ответ на это один из республиканских представителей заявил, что его оппоненты ошибочно пытаются представить ассоциацию «моральным компасом».

Республиканцы оказались непреклонны. «Существует врожденная, биологическая, неоспоримая разница между мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками, — заявила член палаты представителей, 35-летняя Трейси Костер. — Проще говоря: мы были созданы разными».

Ее коллега из Демократической партии Анна Эскамани выразила мнение своих соратников. «Спорт стал еще одним путем атаки на права трансгендерных людей, — заявила она. — Все эти усилия нанесли огромный вред трансгендерной молодежи, которая, как и все дети, особенно в условиях пандемии нуждается в сочувствии и поддержке».

В случае, если законопроект пройдет в сенате Флориды и будет подписан губернатором, она все равно не станет первым штатом, где приняли подобный закон. Месяц назад, 12 марта, губернатор Миссисипи Тейт Ривз уже подписал такой акт: запрет для девушек-трансгендеров участвовать в женских соревнованиях объясняется в нем «врожденными различиями в атлетических способностях» между мальчиками и девочками. Исходя из этого, закон предписывает «формировать спортивные команды в соответствии с биологически полом».

Сторонники закона заявляли: у трансгендерных женщин появится несправедливое преимущество перед теми, кто родился женщиной, потому что у них «абсолютно иная сила, скорость и выносливость».

Акт был подкреплен статьей, написанный тремя знаменитыми спортсменками, среди которых теннисистка Мартина Навратилова — в ней, в частности говорится, что было бы «отрицанием науки» игнорировать тот факт, что женщины, рожденные мужчинами, «побьют лучших девочек и женщин в состязании один на один».

Вслед за Миссисипи участие трансгендеров в женских соревнованиях запретил Арканзас — это произошло в конце марта. То же попытались сделать и в штате Айдахо — однако этот закон был отменен, поскольку на него был подан иск о дискриминации. В общей сложности, по данным Reuters, в США в 25 штатах законодатели выступили с подобными инициативами.

Причина такой активности в том, что еще 20 января президент США Джо Байден, запретивший гендерную дискриминацию в туалетах, примерочных и студенческих спортивных состязаниях.

Сейчас правила участия женщин-трансгендеров в состязаниях разнятся от университета к университету в США и регулируются на уровне штатов. При этом Национальная ассоциация студенческого спорта полагает, что трансгендерные женщины имеют право участвовать в соревнованиях женских команд, если за год до этого начинают принимать препараты, подавляющие мужские гормоны.