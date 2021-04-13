Уже не мальчик: Маколей Калкин стал отцом

Маколей Калкин, звезда серии фильмов «Один дома» и в прошлом один из самых известных в мире детей-актеров, дал повод таблоидам сообщить о себе что-то хорошее: 40-летний актер и его подруга Бренда Сонг стали родителями. Как сообщает Esquire, мальчик, которого назвали именем Дакота – в честь старшей сестры Калкина, погибшей в автокатастрофе в 2008-м, — появился на свет 5 апреля.

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«Мы переполнены радостью», — сообщила пара в коротком заявлении изданию.

Маколей Калкин встречается с Брендой Сонг с 2017 года – они познакомились на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде». Картина актера и режиссера Сета Рогена была выпущена в 2019 году, но вместе с партнершей по фильму Калкина заметили еще в сентябре 2017-го. Очевидцы сообщали таблоидам, что пара держалась за руки в тематическом парке «Ноттс Берри Фарм» в Калифорнии, ездила в Париж вместе с крестницей Калкина Пэрис Джексон, однако сами актеры открыто не говорили прессе о своих отношениях.

В интервью они говорили о своей личной жизни весьма расплывчато. «Я не хочу говорить о своей личной жизни, но все прекрасно и я счастлива», — рассказывала Бренда Сонг в 2018 году изданию US Magazine.

«Я хочу наделать каких-нибудь детишек, — делился Маколей Калкин с комиком и ведущим Джо Роганом в его подкасте. – Эта девушка хорошая, так что я подумываю запихнуть в нее каких-то детишек через некоторое время. То есть мы совершенно точно это практикуем».

Он также рассказывал в своей необычной манере о том, как собирается строить семью. «У меня вообще хорошая жизнь. У меня маленькая хорошенькая семейка – хорошенькая девушка, хорошенькая собака, хорошенькая кошка, и все такое. Мы собираемся переезжать. Мы занимаемся фигней с домом и все такое».

В 2020 году Маколей Калкин также говорил Esquire о мечтах о ребенке. «Мы разбираемся, используем подходящее время. Потому что ничто так не заводит, как момент, когда твоя девушка входит в комнату и говорит: «Милый, у меня овуляция», — рассказывал Калкин.

Макколей Калкин сделал первую попытку построить семью в 17 лет – тогда юноша, оказавшийся на пике славы в 10 лет и в 14 уже попытавшийся «уйти на пенсию», женился на актрисе Рэчел Майнер, своей ровеснице. Через два года молодые люди расстались, еще через два – брак был официально расторгнут.

В 2002 году Калкин начал встречаться с актрисой Милой Кунис – в 2006-м оказалось, что он живет в Нью-Йорке, а она в Лос-Анджелесе, однако отношения продлились в каком-то виде до 2011 года, после чего актеры «мирно расстались» и сохранили хорошие отношения.

40-летний молодой отец Маколей Калкин долгое время давал поводы таблоидам обсуждать свои странности, дружбу с Майклом Джексоном и вероятную наркотическую зависимость. Выводы о том, что он принимает наркотики, журналисты делали из-за его бледного вида на фотографиях папарацци и отсутствия должного лоска – а также из-за того, что в 2004 году актера арестовали в Оклахоме за хранение марихуаны и рецептурных препаратов. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой – это означало, что если в течение испытательного срока он не совершит правонарушений, то в тюрьму не отправится.

В 2016 году в интервью The Guardian, организованное, по словам его автора Рика Самаддера, пиарщиками Маколея Калкина, чтобы провозгласить его возвращение, актер рассказал, что не страдал от наркозависимости.

«Конечно, бывали глупости, но я не загружался героином на шесть тысяч каждый месяц или что-то такое, — сказал актер. – То, от чего меня дергало – так это таблоиды, которые обернули все так, будто они беспокоятся».

Что означало возвращение Маколея Калкина в 2016 году, правда, автору The Guardian было неясно – и ему показалось, что и сам актер не понимает, чего добиваются его пиарщики. Он снимался в рекламных роликах, забавных видео, появлялся в независимых проектах и говорил, что старается отстраниться от своей детской славы, преследующей его всю жизнь. А собеседник Калкина сделал вывод, что актер пытается прожить подростковый возраст, потому что раньше ему это сделать не удалось. «У него нет графика. Он засыпает, поздно встает, склонен незрело шутить, болтается повсюду с друзьями, которые на него плохо влияют», — писал автор газеты.

Однако в 40 лет Маколей Калкин, по всей видимости, повзрослел. В 2020 году было объявлено, что актер будет сниматься в сериале «Американская история ужасов» — и это действительно его возвращение на экран. А еще у него есть и дом, и семья.