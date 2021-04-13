Зеркальный ответ: Канье Уэст выдвинул условия развода с Ким Кардашьян

Рэпер и дизайнер Канье Уэст дал зеркальный ответ на иск о расторжении брака, который его жена Ким Кардашьян подала 19 февраля 2021 года. Как сообщает издание E!Online, в распоряжении которого оказались судебные документы, Канье Уэст потребовал совместной опеки над четырьмя детьми пары, семилетней Норт, пятилетним Сейнтом, трехлетней Чикаго и Псалмом, которому скоро исполнится два года.

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Абсолютно того же требует и Ким Кардашьян – это означает, что распавшейся паре нужно будет договориться о графике, по которому Ким и Канье будут проводить время с детьми (совместная опека не подразумевает при этом, что право общаться с детьми будет разделено поровну). Согласны они оказались и по другим пунктам – оба намерены самостоятельно оплачивать свои судебные издержки и не требуют друг от друга алиментов. Что же касается имущества, нажитого в браке, то оно будет разделено согласно брачному договору, который заключили телезвезда и рэпер до свадьбы, состоявшейся в 2014 году.

Такое согласие стало сюрпризом для таблоидов, которые еще недавно писали, что Ким Кардашьян и Канье Уэст даже не общаются друг с другом.

Как сообщал источник из окружения телезвезды E!Online в начале февраля – еще до того, как Кардашьян официально подала на развод, «Ким и Канье совсем все и больше не разговаривают». «Она старается оставаться сильной и идти по жизни дальше», — говорил собеседник издания. То же самое рассказывал другой источник – из окружения Канье Уэста – о муже телезвезды и предпринимательницы, тот тоже «был настроен пойти дальше».

При этом знакомый музыканта отмечал, что Канье Уэст стремится как можно быстрее запустить официальный бракоразводный процесс, который оттягивала Ким, пытаясь понять, как лучше обставить объявление о разводе. «Ему все равно, из каких соображений Ким откладывает заявление о расторжении брака, — говорил источник. – Он подаст на развод, не дожидаясь, пока она будет к этому готова, если понадобится. Он хочет развода так же сильно, как и Ким».

Сама же телезвезда больше всего переживала за детей: как утверждал собеседник издания People, она старалась сохранять бодрость духа. «Она уже некоторое время живет отдельно от Канье. Во время праздников ей было сложно оставаться в хорошем настроении, — рассказывал источник в январе. – Но она очень старается ради детей». Источник добавил, что Ким Кардашьян уже несколько месяцев к тому моменту жила в мыслях о разводе, но не решалась подать заявления, потому что «чувствовала себя ужасно из-за детей».

О намерении одной из самых ярких пар американского шоу-бизнеса расторгнуть брак, длившийся шесть лет, стало известно в начале января 2021 года. Тогда источники E!News говорили, что оба супруга осознали: отношения подошли к концу, несмотря на все усилия, которые они прилагали, чтобы их сохранить. «Все дошло до того, что они не проводят вместе как пара многие месяцы, — говорил собеседник портала. – Они встречались ради детей, но жили раздельно».

«Ким знает, что браку конец. Она знала это уже давно», — заключал знакомый пары.

Как сообщал журнал Vanity Fair, после развода, скорее всего, Ким Кардашьян и четверо детей пары останутся в семейном доме в Калифорнии стоимостью $60 млн, для оформления которого рэпер когда-то приглашал известного бельгийского дизайнера Акселя Вервордта. Канье Уэст будет жить на своем ранчо в Вайоминге – издание сообщало, что он уже вывез туда все свои вещи, включая 500 пар кроссовок, из калифорнийского особняка. Ким Кардашьян вместе с сестрами и детьми в то время была в путешествии – она отдыхала на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане.