Избавиться не удастся: шорты-велосипедки стали горячим трендом лета

Одним из главных трендов женской моды поздней весны и лета 2021 года станут шорты-велосипедки: это прогнозируют модные журналы и стилисты. Вывод о том, что этот вид одежды, который когда-то был элементом исключительно спортивного гардероба, занял место в уличной моде, подтверждает пример звезд: с 2019 года модели вроде Хейли Бибер или Крисси Тейген появляются на улицах в спортивных шортах, комбинируя их не только со спортивными считшотами и кроссовками, но и пиджаками-оверсайз и босоножками на шпильке. То, что два года назад казалось причудой звезд, этим летом обещает войти в повседневность.

Приверженность велосипедкам демонстрируют не только стройные модели. Недавно Эшли Грэм, которую смело можно назвать самой популярной моделью размера плюс в мире, выложила в Instagram свой вариант стилизации черных велосипедок. Она дополнила шорты коротким свитшотом цвета молочного шоколада, бежевыми мюлями с открытым мысом на высоком каблуке и сумочкой на широкой цепочке. Дополнительным аксессуаром послужила надетая на руку объемная резинка для волос – еще одно возвращение из 90-х.

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Обтягивающие шорты длиной до колена или чуть выше сочетать с такими элементами делового стиля, как пиджак и туфли на каблуках, предложил еще модельер Карл Лагерфельд в начале 90-х – в 1991 году на показе дома Chanel, который он возглавлял, супермодель Линда Евангелиста прошлась по подиуму в черных обтягивающих шортах до середины бедра, классическом жакете-букле и ремне с логотипом марки.

Осенью 2018 года – незадолго до того, как в феврале 2019-го Лагерфельд ушел из жизни – идея сочетать шорты для занятий спортом и солидный пиджак вновь воплотилась на подиуме, тогда модель шла по искусственному пляжу, который соорудили в парижском Grand Palais в объемном розовом жакете, с розовой же классической сумочкой Chanel и узких черных капри, напоминающих стандартные велосипедки.

В том же 2019-м в Vogue можно было увидеть Хейли Бибер, снятую для фэшн-стори в классическом образе в велосипедках в сочетании со свитшотом в стиле конца 80-х, белыми носками и кроссовками – и с объемной черной сумкой (модель утверждала, что вдохновлялась для фотосессии образом принцессы Дианы). А вот Эмили Ратаковски применила на практике предложение Лагерфельда – в Нью-Йорке ее могли заметить в черных велосипедках, бежевом жакете с объемными рукавами, белом бра и черных мюлях.

В этом году с трендом попрощаться не удастся.

«В этом сезоне велосипедки и легинсы опять захватили лидирующие позиции трендов», — пишет, например, стилист и байер Маргарита Тучкова в своей Telegram-канале «Из Милана, с любовью». Правда, по ее мнению, классическим черным и нейтральным бежевым велосипедкам пора уйти в прошлое, поскольку на них «не зевнув, не глянешь». «А вот яркие, блестящие да еще и с «толстой бляшкой на ремне» — по-моему, то, что надо после всех этих бесконечных ограничений», — уверена она. Стилист рекомендует носить яркие обтягивающие шорты — красные, зеленые, голубые — с рубашкой-оверсайз пастельного оттенка, черной или белой. Или прикрыться льняным пиджаком.

Ким Кардашьян, не раз демонстрировавшая любовь к любой обтягивающей одежде, уже успела в 2021-м появиться на публике в велосипедках — по-прежнему черных — в сочетании с различными видами обуви, включая сапоги на высоком каблуке и туфли-лодочки. Поверх спортивной одежды в комплекте с мюлями на шпильке также мог быть накинут черный кожаный тренч. Впрочем, ее можно было увидеть и в кроссовках – на Instagram-снимке со старшей дочерью Норт.

Белла Хадид комбинирует велосипедки с блейзером в елочку с объемными рукавами, лаковых туфлях на шпильке и беретом. Кендалл Дженнер папарацци снимали в черных спортивных шортах, поверх которых был надет просторный свитер с поясом в сочетании с открытыми босоножками на каблуке. Велосипедки оказались предметом гардероба, который при неожиданных стилистических решениях превращает их обладательницу в икону стиля. Впрочем, к 2021 году в объемном пиджаке, туфлях на шпильке и велосипедках, надетых одновременно, уже нет ничего неожиданного.