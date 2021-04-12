«Цирк» и «подхалимство»: британцам не понравились передачи о смерти принца Филиппа

Британских журналистов и политических деятелей обвинили, что они использовали кончину 99-летнего герцога Эдинбургского принца Филиппа для того, чтобы замолчать другие проблемы Великобритании. По мнению критиков, реакция масс-медиа на смерть супруга Елизаветы II, не дожившего двух месяцев до столетия, была неадекватно бурной.

Реклама

«Слепое подхалимство со стороны телевещателей и политиков в адрес престарелого герцога и наследуемой монархии было далеким от реальности эдвардианским коленопреклонением, которое заставило людей нажимать кнопки выключения на пультах управления телевизоров», — оценил то, что происходило два дня назад на английских телеканалах редактор газеты Mirror Кевин Магуайр. По его мнению,

«приличные люди», проявив уважение к потере, которую переживают члены королевской семьи, должны были проигнорировать всеобщую скорбь, которую транслировали телеканалы страны.

А учитывая, что с понедельника в Великобритании ослабляются ограничительные меры и открываются фитнес-центры, парикмахерские, зоопарки и особенно пабы, попытка развлечься и вновь начать жить полной жизнью не будет выглядеть как неуважение к почившему принцу.

«Тем временем, Борис Джонсон отказался от своей пинты, и он, Кир Стармер (лидер Лейбористской партии – «Газета.Ru») и «Би-би-си» не могут изливаться фонтаном, наперебой провозглашая привилегированного, небезупречного представителя высшего общества павшим героем», — пишет Магуайр.

Он уверен: премьер-министру помог тот факт, что кончина принца Филиппа заполнила всю новостную повестку, поскольку позволила ему избегать на брифингах вопросов о недавнем скандале, связанном с финансовыми операциями бывшего главы кабинета министров Дэвида Кэмерона (недавно его обвинили в лоббировании интересов финансиста Лекса Гринсилла).

К тому же, внимание масс-медиа к кончине принца Филиппа оказалось в Великобритании куда более пристальным, чем к пожару в небоскребе Гренфелл в 2017 году, когда погиб 71 выходец из Африки и Ближнего Востока, или давке на стадионе «Хиллсбро» в 1989 году, погубившая 96 человек. Из этого автор колонки делает вывод, что реакция СМИ на смерть герцога Эдинбургского лишний раз подчеркивает неравенство в современном британском обществе, когда сетку вещания на крупном телеканале меняют из-за смерти 99-летнего члена королевской семьи, но не из-за трагедии, которая уносит жизни нескольких десятков человек.

«Превращать его смерть в цирк – не в интересах Британии», — заключает Кевин Магуайр.

С редактором Mirror могут согласиться все те британцы, что после сообщений о смерти принца Филиппа выключили телевизор, поскольку «Би-би-си» и некоторые другие крупные каналы изменили расписание в пятницу, 9 апреля, сняв с эфира популярные программы и посвятив его новостям о принце Филиппе.

В результате «Би-би-си», их конкурент ITV и Channel 4 обнаружили, что с 19.00 до 23.00 – то есть в прайм-тайм, — пока эти телеканалы подробно освещали исключительно кончину супруга Елизаветы II, их аудитория резко падала.

Как сообщало издание Deadline, BBC One потерял за вечер 6% аудитории, его партнерский телеканал BBC Two лишился 65%, ITV – 60%, а Channel 4 – 8,5%. Единственный телеканал, число зрителей которого в пятницу, 9 апреля, напротив, подросло – это Channel 5, который не стал менять сетку вещания и придерживался изначального расписания программ.

«Би-би-си» в итоге даже создали специальную форму для жалоб на своем сайте, где зрители могли пожаловаться на избыток сообщений о герцоге Эдинбургском. Как отмечает The Guardian, точное число полученных жалоб от зрителей, которые в пятницу вечером не смогли посмотреть свою любимую передачу MasterChef или мыльную оперу «Жители Ист-Энда», телеканал называть не стал.