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Отказалась от рекламных денег: чего боится Аманда Горман

Аманда Горман призналась, что отвергла рекламные контракты на $17 млн

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Аманда Горман на обложке Vogue (коллаж) Аманда Горман на обложке Vogue (коллаж)
Аманда Горман на обложке Vogue (коллаж)

Аманда Горман на обложке Vogue (коллаж)

Vogue Magazine
Молодая поэтесса Аманда Горман, которая прославилась на весь мир после появления на инаугурации Джо Байдена, призналась журналу Vogue, что за последнее время отвергла предложений о сотрудничестве на $17 млн. Она сказала, что старается разумно подходить к миллионным предложениям, поскольку ее рабочий инструмент — не тело, а голос, и идеи брендов должны быть ей близки.
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Поэтесса Аманда Горман, после выступления на инаугурации Джо Байдена получившая всемирную известность и контракт с модельным агентством IMG, появилась на обложке майского выпуска журнала Vogue. Портретная съемка сопровождается большим интервью.

В беседе с изданием 23-летняя активистка рассказала, что за последние несколько месяцев отвергла предложений о сотрудничестве и рекламе общей стоимостью примерно $17 млн.

Какие именно контракты ей предлагались, Аманда Горман не уточнила. Но об одном из них сказала: «На самом деле я не всматривалась в подробности, потому что когда ты видишь что-то, и там предлагаются миллионы долларов, тебе нужно отнестись рационально и подумать, что это все значит».

«Я должна подходить разумно, когда беру деньги у проектов, которые мне близки», — уточнила Аманда Горман.

Она также порассуждала в интервью о своей новой роли — модного инфлюэнсера. Действительно, после ее появления на инаугурации в желтом пальто Prada и с алой атласной лентой на голове, аксессуар был мгновенно распродан, а запросы на желтое пальто, по данным сервиса Lyst выросли на 1328%. Однако сама поэтесса призналась, что не чувствует себя комфортно в роли модели. «Когда я участвую в кампании, моя сущность — это не мое тело. Это голос», — сказала она.

Молодая поэтесса добавила, что ей в принципе не хочется быть неким примером для подражания. «Я не хочу быть человеком, который создает клетку ограничений, в которой быть успешной темнокожей девушкой означает быть «Амандой Горман» и учиться в Гарварде. Я хочу, чтобы кто-нибудь рано или поздно разрушил ту модель, которую я создала», — призналась поэтесса.

Представляя новую обложку в Twitter, активистка отметила, что ей приятно быть на ней в наряде темнокожего дизайнера — одно из платьев предоставил для съемок Вирджил Абло. Сам модельер рассказал в своем Instagram, что на создание платья в африканском стиле его вдохновила фотография бабушки, которую он получил от своей матери, уроженки Ганы.

В ходе интервью поэтессы выяснилось, что контракт с одним из самых крупных модельных агентств мира IMG обсуждался с ней задолго до того, как она появилась на инаугурации президента США Джо Байдена — хотя из-за того, что объявлено о его подписании было в конце января, публика решила, что в модели поэтессу взяли именно по следам ее выступления.

Действительно, в мире моды она не совсем новичок — по крайней мере, на модных показах поэтесса не раз появлялась и раньше. Так, ее не раз видели на шоу Prada в рамках Недели моды в Милане — она видела и весенне-летнюю, и осенне-зимнюю коллекции модного дома за 2020 год.

На инаугурации Джо Байдена 20 января 2021 года поэтесса прочла стихотворение «Холм, на который мы взбираемся» и выступила с вдохновляющей речью. «Мы — свидетели страны и времени, когда худенькая темнокожая девушка, потомок рабов, воспитанная матерью-одиночкой, может мечтать стать президентом, а также выступать с речью в его честь, — произнесла она. — Мы стремимся создать страну, приверженную всем культурам, цветам кожи, характерам и условиям жизни человека».

Этот выход стал для нее началом большого успеха. Через несколько часов после инаугурации две книги Аманды попали на первое место в списке бестселлеров Amazon. С тех пор она не только стала моделью, но и выпустила в виде брошюры стихотворение «Холм, на который мы взбираемся», дала интервью Мишель Обаме в спецвыпуске Time, посвященном возрождению афроамериканской культуры и появилась в передаче Эллен Дедженерес и побеседовала на телеэкране с Опрой Уинфри.

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