Любят погорячее: зачем блогеры едят перец чили в прямом эфире

Во время режима самоизоляции у фудблогеров, работающих в разных жанрах, прибавилось подписчиков и просмотров: многие на карантине решили научиться готовить сложные блюда и выпекать хлеб и искали рецепты в интернете, а кто-то предпочитал смотреть на блогеров, зрелищно поедающих на камеру острые перцы. Соревнования по тому, кто съест больше перцев чили и соуса сальса, проводились в США и Великобритании в живом формате, но в пандемию перешли в онлайн. У постоянных участников этих конкурсов уже сформировалась аудитория, которая последовала за ними в Zoom и YouTube, а у зрителей появились свои фавориты, набирающие тысячи просмотров.

Среди них 31-летний житель Лас-Вегаса Дастин Джонсон по кличке «Атомная Угроза», рекордсмен по поеданию острого перца, который в одной из самых популярных трансляций съел в прямом эфире тарелку перцев сорта Каролинский жнец.

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122 перца чили он 2 часа методично, один за одним, укладывал в рот, как черешню, под одобряющие восклицания фанатов, перебирая кубик Рубика в руках. Его лицо постепенно темнело, наливаясь кровью, блестело от пота, а во второй части трансляции ему даже пришлось сделать перерыв. Тем не менее сдержанное и невозмутимое поведение заставило зрителей усомниться в том, что Джонсон не обманывает их и действительно ест чили.

«Где-то после 60-го перца начинаешь сомневаться в том, что ты сможешь дойти до конца, — рассказал рекордсмен в интервью Guardian. — Но зрители подбадривают и просят продолжать, говорят мне, что все будет в порядке, и я стараюсь для них».

Поедать перцы чили с невозмутимым видом Джонсону действительно помогает более высокая, чем у других людей, устойчивость к капсаицину — органическому соединению в семенах перца, от которого и возникает жгучее ощущение остроты. Это свойство организма развивается с опытом — у человека снижается чувствительность. Но это не означает, что блогеры, поедающие перцы, совсем не испытывают боли. Некоторые едоки перца чили страдают от судорог лица, головной боли, чрезмерного потоотделения, слезоточивости и насморка еще на этапе пережевывания перца, а когда он попадает в пищевод, боль становится невыносимой.

«Проглотив перец, можно почувствовать и проследить, как он движется по желудочно-кишечному тракту, как по GPS», — уточняет Джонсон. Все начинается с ощущения тепла в груди, которое быстро перерастает в непрерывный спазм. Когда стручки перца попадают в кишечник, человек чувствует острое, колющее ощущение.

По словам рекордсмена, он способен «откладывать» это ощущение, терпеть его во время соревнования, в отличие от других участников, что и дает ему преимущество. Однако потом, к вечеру или на утро, ему становится больно. Некоторые конкуренты и вовсе после опасного соревнования выходят из строя на несколько дней: не могут есть и ходить в туалет из-за боли.

Острая пища может спровоцировать обострения хронических заболеваний или запустить воспалительный процесс в здоровых органах, предупреждает врач-диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Лифшиц. «Панкреатит — воспаление поджелудочной железы — зачастую становится результатом злоупотребления острой пищей. Она может быть опасна и для других органов ЖКТ».

Есть, впрочем, в острой пище и своя польза — недаром ее так любят в Азии и Латинской Америке. «Острое любят в жарких странах, где пища рискует быстро испортиться. Острые приправы позволяют еде дольше оставаться пригодной для употребления, так как специи выполняют функцию консервантов, предотвращая развитие в блюде чужеродных микроорганизмов, — поясняет Лифшиц. — Кроме того, в этом регионе могут быть сложности с соблюдением санитарных норм, в том числе, по банальной причине недостатка чистой воды для приготовления пищи, мытья рук и посуды. В этом случае добавочная острота блюд также может помочь избежать отравления».

Умеренно острая еда способствует выработке желудочного сока, что облегчает и ускоряет процесс переваривания пищи у людей с пониженной кислотностью, добавляет врач. «Тем, у кого эвакуация пищи из желудка замедлена, острое или солёное может помочь, однако здесь важно помнить об умеренности», — предостерегает эксперт.

Участники соревнований и блогеры могут прибегать к хитростям, чтобы снизить остроту блюд. Для этого используют молочные и кисломолочные продукты. «Многие хозяйки знают эту хитрость при приготовлении еды — сметанный или сливочный соус способны скорректировать избыточное количество перца в блюде. Если съели острое и всё горит, можно запить или заесть молочным-кисломолочным — и жжение уменьшится», — советует Лифшиц.

В конкурсах по поеданию перца, рискуя здоровьем, участвуют не просто так — за победу на престижных соревнованиях платят в районе тысячи долларов. Такие конкурсы популярны в США, Канаде, Великобритании и Австралии среди преимущественно белых мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, а появление соцсетей и онлайн-трансляций сделало географию еще шире — у завсегдатаев конкурсов появились фанаты из разных стран. Популяризации способствуют и профильные мероприятия — выставка острых соусов в Нью-Йорке, шоу Fiery Foods в Альбукерке и Smokin' Ed Pepper Eating Challenge в Форт-Милле, штат Южная Каролина.

Популярность в интернете в пандемию благодаря обзорам острых соусов и челленджам приобрели такие люди, как Роджер Триер, ведущий шоу Hot Dang, и Джонни Сковилл, которого прозвали так в честь шкалы Сковилла — ее используют для определения остроты блюда. Участники поединков поедают не только перцы, но и другие острые продукты, содержащие специи, например, шоколадные торты с перцем или чипсы с соусом тортилья, а то и вовсе выпивают концентрат перца из бутылки — чем зрелищнее, тем лучше.

По мнению Троя Примо, владельца бренда Primo Peppers и разработчика сорта 7 Pot Primo, одного из самых острых перцев в мире с рейтингом 1 473 480 по шкале Сковилла, популярность таких шоу продиктована хвастовством и поиском острых ощущений.

«Я думаю, что врожденное болезненное любопытство и увлечение перцем сродни любви к рок-н-роллу, — пояснил он в интервью Guardian. — Они хотят быть крутыми, чтобы похвастаться перед подругой или женой».

Среди участников, правда, встречаются и женщины. К примеру, Шахина Васим из Лондона, которая победила Джонсона на соревновании в Сакраменто в 2019 году. Фанаты прозвали ее UK Chilli Queen. «Это было, наверное, самое страшное состязание в моей жизни, — признается она. «Этот парень просто не чувствует боли, у него такая выносливость. Он мог сидеть там часами и просто выглядеть как машина без реакции, без слез, без ничего. Я так не умею».

В отличие от невозмутимого Джонсона, который собирает кубик Рубика, Васим во время состязания входит в состояние транса — раскачивается взад и вперед, пережевывая каждый перец с закрытыми глазами. Ее партнер Пол Оуро — основатель Лиги огня, глобальной рейтинговой системы, где очки распределяются между участниками, когда они успешно завершают испытания. До этого официального рейтинга не существовало, его появление сплотило сообщество.

По словам Оуро, Лига создала дух товарищества среди поедателей перца. «Не всегда это профессионалы, которым платят за участие — они просто хотят выделиться, похвастаться перед остальными», — поясняет он. Противники часто дружат между собой и, вызывая на поединок, заботливо посылают друг другу труднодоступные продукты для дегустации. Некоторые из них имеют большую аудиторию на YouTube и занимаются созданием контента целый день, зарабатывая на просмотре и рекламе.

Другие становятся инфлюэнсерами и помогают продажам острых соусов: благодаря им розничные продажи соусов растут, в том числе из-за того, что рестораны закрылись на время пандемии, а любителям острых ощущений не хватает приправ в еде. Появляются прогнозы о том, что в ближайшие годы пикантные продукты выйдут на новый уровень популярности.

Этому способствуют тематические шоу вроде Hot Ones, где знаменитости едят пряные крылышки, отвечая на вопросы ведущего Шона Эванса. Их канал на YouTube набрал 1,3 миллиона новых подписчиков с марта 2020 года, шоу не прекращалось и в пандемию — к участию смогли привлечь таких актеров, как Мэтью Макконахи и Дженнифер Гарнер, Шарлиз Терон и Холли Берри.

По словам диетолога Маргариты Лифшиц, в России острая пища не столь популярна. «В основном про последствия злоупотребления острыми блюдами мы слышим после ударных шашлыков, где особенно разрушительным является сочетание алкоголя, острого и жирного. Гастроэнтерологи стонут после майских праздников, в эти дни очень много людей обращается с обострениями хронических заболеваний ЖКТ», — рассказала она.

Определяя степень остроты, важно прислушиваться к себе, к своему организму и его реакциям, советует врач. «А модные состязания кто кого «переострит» для врачей и психологов являются скорее вариантом самоповреждающего поведения в поисках славы, а не безобидной забавой. Вслед за блогерами многие люди пробуют повторить опасные эксперименты, и эти опыты над собой зачастую оказываются плачевными, — добавляет врач. — Не просто так степень остроты определяется разными людьми по-разному. Эта вариабельность ощущений позволяет отреагировать на слишком острые блюда для данного конкретного человека и остановить его в их употреблении. Это своего рода защита, барьер. Если человек игнорирует этот предупреждающий флажок, он может пострадать из-за слишком острой еды».

Острый вкус делает пищу более разнообразной, обогащая рацион. Также считается, что любители острого съедают больше, так как острый вкус стимулирует аппетит. Однако острая пища повышает потребность в жидкости, что создает дополнительную нагрузку на почки. Если же требуется снизить содержание соли в рационе, придание пище пикантной остроты может помочь сделать малосольную еду более выраженной по вкусу.