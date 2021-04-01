Тайная свадьба Меган и Гарри оказалась незаконной

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби прокомментировал заявления Меган Маркл о том, что она вступила в брак с принцем Гарри за три дня до церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в субботу 19 мая 2018 года.

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«Законная свадьба была в субботу. Я подписал свидетельство о браке, то есть официальный документ, и с моей стороны было бы серьезным правонарушением поставить свою подпись, зная, что это фальшивая бумага», — цитирует Джастина Уэлби итальянская газета La Repubblica.

Архиепископ добавил, то не знает, что происходило между Гарри и Меган до свадьбы. «Можете делать выводы, которые вам нравятся, — посоветовал он. – Но законное бракосочетание состоялось в субботу, хотя я не знаю, что происходило на более ранних встречах».

Рассказ о свадьбе стал одним из неожиданных заявлений Меган Маркл в интервью Опре Уинфри, вышедшем в эфир 8 марта: бывшая актриса сообщила, что ее союз с принцем Гарри был официально заключен до церемонии 19 мая.

«Вы знаете, мы поженились за три дня до свадьбы. Никто не знает этого», — сказала герцогиня Опре Уинфри. Она уточнила, что теперь текст клятв висит в их комнате.

В интервью Меган Маркл объяснила, что они с Гарри обратились к архиепископу Джастину Уэлби, поскольку воспринимали свою свадьбу в часовне Святого Георгия как спектакль. «Мы позвонили архиепископу и просто сказали: «Слушайте, такое дело, это спектакль для всего мира, а мы хотим заключить союз друг с другом», — сказала она.

Тогда The Guardian предположила, что «несмотря на то, что Меган расценивает это мероприятие как «свадьбу», это больше походит на получение благословения». Издание напомнило, что по закону официально вступить в брак в Великобритании можно только в месте религиозных служений или специальном учреждении, имеющем лицензию. Кроме того, на любой церемонии необходимо присутствие двух свидетелей.

Иронично о заявлениях Меган Макрл высказался викарий англиканской церкви из Суффолка преподобный Тиффер Робинсон — по его мнению, жена принца Гарри просто не понимает, что такое официальное бракосочетание. «Она может считать это своей свадьбой, если хочет, — написал он в Twitter. — Американцы гораздо меньше заботятся о сути брачных законов, чем английское духовенство. Большинство их брачных церемоний — не законные свадьбы. Сказать «на самом деле мы поженились на три дня раньше на секретной свадьбе» — не то же самое, что сказать, что они официально поженились на три дня раньше, чем все думали».

Слова Меган Маркл вызвали вопросы и у самих англиканских клириков. Так, викарий из Ньюкасла Марк Эдвардс рассказал местной газете The Chronicle, что позвонил в администрацию архиепископа, чтобы разобраться в ситуации. Ему пришлось это сделать, поскольку во время карантина из-за пандемии его забрасывали просьбами провести свадьбу на открытом воздухе, однако он был вынужден отказывать, потому что англиканская церковью разрешает жениться только в «месте поклонения Богу». В администрации ему ответили: «Джастин не проводит частных свадеб. Меган — американка, она не понимает».

Сам же архиепископ Кентерберийский в начале марта попал под огонь критики сторонников монархии: его призывали выступить официально и объяснить, почему он провел церемонию частным образом без необходимых двоих свидетелей.

«Вы должны выступить и заявить, что не женили Г. и М. до свадьбы в часовне, — писали в Twitter. — Это незаконно — вступать в брак без двоих свидетелей. Вы должны прояснить ситуацию». Других критиков взволновало, что на пышную церемонию 19 мая 2018 года, как оказалось, были впустую потрачены деньги. «Вы тайно поженили Сассексов за три дня до свадьбы, стоившей налогоплательщикам 32 млн фунтов?» — спрашивали архиепископа Джастина Уэлби. В конце концов, главу англиканской церкви обвинили в нарушении закона. «Вы предали доверие Бога, приняв брачные клятвы дважды. Омерзительно», — писали комментаторы.

Тогда Ламбетский дворец — официальная резиденция архиепископа Кентерберийского — отказывался прояснять ситуацию. «Архиепископ не комментирует личные дела, так что мы не будем комментировать», — заявил представитель Ламбета изданию Express. Источник «Би-би-си» сообщал, что церемония, состоявшаяся за три дня до большого мероприятия в Виндзоре, была частным обменом клятвами, а Меган Маркл неверно ее расценила как свадьбу.