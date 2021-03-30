В Россию за вакциной: европейцам предлагают прививочные туры

«Устали ждать своей очереди на прививку, чтобы отправиться в отпуск? Почему бы не убить двух зайцев одним выстрелом?» — такой формулировкой завлекают швейцарских туристов в Россию на портале The Local. Норвежское турагентство World Visitor с филиалами по всей Скандинавии и в Литве предлагает туристам из Европы совместить приятное с полезным и посетить Россию с целью вакцинации. За эту услугу со швейцарских туристов возьмут от 1499 до 1999 евро, сообщает издание Travel Inside.

Вариант подешевле не подразумевает оформление визы — туристам обещают вакцинацию прямо в аэропорту по прилете в Москву, а для ожидания второй инъекции они отправятся в Стамбул. Вариант подороже включает четырехдневное пребывание в Москве для вакцинации в местной клинике и оформление визы.

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В российских аэропортах Внуково и Домодедово, однако, не подтвердили «Газете.Ru» наличие договоренностей с зарубежными компаниями о вакцинации иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе Домодедова, на данный момент привиться в аэропорту бесплатно могут только россияне. Во Внуково же «ведутся переговоры об организации процедуры вакцинации с выдачей сертификатов на русском и английских языках», однако будет ли доступна услуга для иностранцев, в пресс-службе не уточнили. В публикации Deutsche Welle, где также рассказывается о новом туре World Visitor, сообщается о планах прививать туристов в аэропорту Шереметьево, где на данный момент функционирует прививочный пункт для россиян и иностранцев с видом на жительство.

«Газета.Ru» направила запрос в норвежское турагентство World Visitor, которое специализируется на турах в Турцию, Италию и на Мальдивы, а также сотрудничает с норвежским оператором медицинского туризма NaturaMed Pharma, которое, вероятно, и занимается организацией туров для вакцинации, однако не получила ответа ни по почте, ни по телефону.

В публикации The Local предостерегают желающих привиться в России швейцарцев, что

поездка рискует обойтись гораздо дороже, чем заявлено в предложении турагентства. Ведь потребуется оплатить услуги врачей и медицинские расходы, а также работу переводчика и саму вакцину, поскольку в стоимость тура входит только бронирование препарата. Дополнительные расходы оцениваются в «несколько сотен франков».

Немецкое издание Deutsche Welle писало о стоимости в €1199 ($1428) за две короткие поездки в течение одного месяца, €2999 — за 22-дневное пребывание в российском санатории с вакцинацией в два этапа, а также о поездке в спа-отель в Турции с остановками в российском аэропорту с прививочным центром в терминале. Издание отмечает, что турагентство не гарантирует своим клиентам вакцинацию. «Услуги туроператора ограничиваются только трансфером и организацией приема врача», — ссылается DW на сайт туроператора.

Соучредитель World Visitor Альберт Сигл сообщил изданию, что компания ожидает открытия центра вакцинации в Шереметьево для иностранцев в ближайшем будущем и уже принимает предварительные заказы. Также ее представитель заявил, что заключил соглашения со специализированными российскими туристическими агентствами, а также несколькими частными российскими больницами с разрешением Министерства здравоохранения России на вакцинацию иностранных граждан.

Вакцинные турпакеты уже сформировали туроператоры Турции и Латвии, рассказала «Газете.Ru» Майя Котляр, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel. «Поговаривают, что Турция хочет сделать вакцинный туризм в Россию, такие турпакеты уже сформировали турецкие операторы. Их стоимость составит от €500 без перелета, — рассказала Котляр. — О том, что хочет запустить такие туры, заявляет и Латвия». По словам эксперта, несколько граждан Латвии уже приехали в Россию, чтобы сделать прививку, в частном порядке, но пока вакцинный туризм не приобрел массовый характер.

В начале марта «Газета.Ru» писала о том, что иностранцы могут прививаться вакциной в московских торговых центрах, и несколько граждан Германии, Италии, Бразилии, Бельгии и Великобритании уже сделали это, специально прилетев в страну ради прививки со своими семьями.

Чтобы пройти вакцинацию в ТЦ, фудмоллах, театрах и других общественных местах, нужно предъявить паспорт, заполнить анкету и предоставить информацию о хронических заболеваниях и препаратах, которые принимает пациент. После этого врач измеряет температуру, давление, а затем вводит препарат.

В феврале таким образом в ГУМе привился бразилец Луиджи Минари, который работает в Италии. «Когда я пришел в ГУМ, у меня даже не поинтересовались, русский я или нет. Они просто спросили, есть ли у меня паспорт. Я сказал, что у меня есть только итальянский паспорт и виза. Они ответили, что все окей, посмотрели мои документы. Я заполнил анкету и после этого вакцинировался», — рассказал он в разговоре с «Ъ-ФМ».

Вчера, 29 марта, глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель Союза торговых центров Булат Шакиров и лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев предложили сделать безвизовым въезд иностранцев в Россию с целью вакцинации, чтобы поддержать местных туроператоров и отельеров после пандемии. Они опубликовали соответствующее видеообращение к Владимиру Путину на YouTube. Сегодня представитель президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль в курсе предложений об организации въезда в Россию иностранцев для вакцинации.

«По мере того, как будет наращиваться производство, будет в большей степени удовлетворяться спрос и зарубежных потребителей», — заявил Песков. По его словам, в таком вопросе «президент будет ориентироваться на те решения и рекомендации, которые выносятся правительственным штабом».

Врачи считают, что принимать иностранцев для вакцинации неплохо для имиджа страны, но рискованно для самих граждан. «Сама по себе инициатива, с точки зрения поднятия престижа страны на международной арене, положительна. Но с медицинской точки зрения существуют моменты, которые надо проработать, — считает Олег Серебрянский, главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7». — Например, если на вакцинацию прибывает иностранец с сопутствующими заболеваниями, и после прививки именно эти заболевания дадут осложнения, его надо будет госпитализировать в российскую клинику. Это, во-первых, небезопасно, во-вторых, непонятно, за чей счет это будет делаться. Если за счет государства — это тоже не лучшая идея».

Прежде чем допускать иностранцев на вакцинацию в Россию, их надо обязать пройти чекап примерно за две недели до прибытия, чтобы иметь представление о состоянии их здоровья, полагает эксперт. По его словам, российская вакцина показала свою эффективность и безопасность, процент задокументированных производителем побочных реакций составляет менее 1%, а количество стран, которые закупают «Спутник V», постоянно растет — сейчас их уже более 50. Однако для вакцинации иностранцев «Спутник V» представляет определенную проблему, поскольку прививка делается в два этапа с перерывом в месяц. «Возникает вопрос — где будет находиться иностранец все это время между вакцинациями, — рассуждает Серебрянский. — Но институт Гамалеи сейчас дорабатывает вакцину «Спутник Лайт». Ей надо будет прививаться всего один раз. Возможно, именно «Спутник Лайт» станет вакциной для медицинских туристов».

По словам врача, иностранные граждане сейчас могут привиться российским препаратом в государственных или частных клиниках России платно: цена колеблется в диапазоне от 700 до 8000 рублей.