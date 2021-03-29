Уход матриарха: умерла бабушка Барака Обамы

Президент Кении Ухуру Кениата принес свои соболезнования в связи со смертью Сары Оньянго Обамы, сводной бабушки 44-го президента США Барака Обамы. Как говорится в заявлении главы африканского государства, которое приводит CNN, она скончалась в больнице города Кисуму на западе Кении во время лечения — от какой именно болезни, не уточняется.

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«Уход Мамы Сары — большая потеря для нации, — подчеркнул Кениата. — Мы потеряли сильную, доблестную женщину, матриарха, которая держала весь клан Обама вместе и была образцом уважения к семейным ценностям».

Представитель семьи Шейх Муса Исмаил уточнил для СМИ, что причиной кончины Сары Обамы не был COVID-19 и ее тест показал отрицательный результат. «У Мамы были нормальные болезни, она умерла не от COVID-19», — приводит его слова издание USA Today. Он добавил, что женщина испытывала недомогание в течение недели, прежде чем ее отправили в больницу.

close Сара Обама Сара Обама Ben Curtis/AP

Сара Обама не была кровной родственницей Барака Обамы — она стала третьей женой его деда Хуссейна Обамы. И именно она воспитала отца экс-президента, Барака Обаму-старшего.

В своей книге «Мечты моего отца» американский лидер называл Маму Сару «бабулей».

Благодаря тому, что в 2006 году политик посетил Кению, чтобы познакомиться с семьей отца, погибшего в 1982-м в автомобильной аварии, Сара Обама приобрела широкую известность в своей стране. С внуком мужа, скончавшегося в 1975 году, она общалась при помощи переводчика — Сара говорила только на языке народа луо.

«Когда у нашей семьи возникали трудности, ее усадьба становилась убежищем для детей и внуков, а ее присутствие служило постоянной стабилизирующей силой. Когда я впервые посетил Кению, чтобы больше узнать о моем наследии и моем отце, который к тому времени уже скончался, именно бабушка стала мостом в прошлое — и именно ее истории помогли заполнить пустоту в моем сердце», — говорится в заявлении Барака Обамы, распространенном в связи с кончиной сводной бабушки. Он встречался с ней несколько раз — в 2015-м Барак Обама стал первым американским лидером в истории, кто посетил Кению, а в 2018-м он нанес визит в страну уже в качестве бывшего президента.

Как говорится в заявлении Барака Обамы, Мама Сара не имела школьного образования и жила в деревне Когело, в доме из глинобитного кирпича без водопровода и электричества, ухаживая за козами и цыплятами и работая в огороде. Она воспитала восьмерых детей.

По информации CNN, Сара Обама в прошлом работала поварихой в британских миссиях в Кении. Верующая мусульманка, во время предвыборной кампании Барака Обамы она отстаивала его право не исповедовать ислам, в отличие от нее. «В современном мире у детей религиозные верования отличаются от их родителей», — цитировало ее издание USA Today.

В своей стране Мама Сара стала известна благотворительной деятельностью — и в 2014 году получила награду ООН за вклад в борьбу за доступность образования для нуждающихся детей в основанном ею фонде Mama Sarah Obama Benefit. «Она была филантропом, собирая ресурсы для оплаты школьного образования для сирот», — заявил глава города Кисуму Аньянг Ньонго.