Три дня на скорбь: Новая Зеландия будет давать отпуск при потере ребенка

Парламент Новой Зеландии, которой управляет женщина — Джасинда Ардерн — единогласно одобрил закон о трехдневном оплачиваемом отпуске для пар, которые потеряли ребенка даже на самом раннем сроке беременности. Раньше в стране отпуск давали только в случае выкидыша минимум на пятом месяце, сообщает The New York Times. Такие же правила действовали в Великобритании и Австралии.

Действие нового закона распространяется также на родителей, столкнувшихся с мертворождением. Однако трехдневным отпуском не смогут воспользоваться те, кто делает аборт.

По данным Министерства здравоохранения Новой Зеландии, 15% беременностей в стране заканчиваются выкидышем. Благотворительная организация Sands New Zealand посчитала, что ежегодно происходит от 5 900 до 11 800 выкидышей или мертворождений, причем более 95% случаев потери плода приходятся именно на первые 12–14 недель.

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«Это придаст женщинам уверенность в том, что они смогут выйти в отпуск, если это потребуется, вместо того чтобы терпеть, — приводит издание слова Джинни Андерсен, члена парламента от лейбористской партии, которая разработала законопроект. — Ведь женщинам нужно время, чтобы физически и психологически преодолеть горе».

Новая Зеландия позиционирует себя первой страной, принявшей столь прогрессивный закон. При том, что Новая Зеландия стала одним из последних развитых государств, разрешивших аборты — это случилось только в прошлом году. «Отсутствие доступа к нашему законодательству на английском языке приводит у новозеландцев к ощущению, что они «первые в мире», — заявила в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Оксана Пушкина.

— В России с советских времен дается три дня больничного при самопроизвольных выкидышах в первом триместре (часто делается диагностическое выскабливание, что приравнивается к аборту), поэтому такие женщины входят в статистику абортов. При поздних прерываниях (второй и третий триместр) также дается больничный, ведь зачастую требуется госпитализация».

Однако получить больничный только на основании психоэмоциональных переживаний в России пока невозможно, отметила депутат. «Придется вставать на диспансерный учет, что ограничивает женщин, возникают проблемы с водительскими правами», — добавила Оксана Пушкина.

Если выкидыш прошел с осложнениями, больничный выдается на время до полного восстановления, отмечает эксперт. «В случае с абортом нужно быть осторожным. Сегодня все врачебное сообщество борется с абортами, поэтому давать дополнительные привилегии, наверное, не стоит, — считает Пушкина. — Аборт по желанию — это не выкидыш. Цель — уговорить женщину рожать».

Подобные меры должны быть введены не только для тех, у кого произошел выкидыш (самопроизвольный аборт), но для тех, кто сознательно пошел на прерывание беременности, уверен Олег Серебрянский, главврач клиники «Медицина 24/7». «Для женского организма это большой стресс. Я не буду сейчас рассматривать психологическую сторону вопроса – здесь восстановление может длиться месяцами, но женщине необходим восстановительный период и чисто физиологически», — отметил специалист.

В случае, если прерывание беременности происходит на сроке до 3-х месяцев, организм будет приходить в норму в течение одной-двух недель, на более поздних сроках — около месяца, а иногда и больше, поясняет врач.

«Российское законодательство в этом отношении действительно одно из самых гуманных в мире. Если у нас пациентка обращается в женскую консультацию с подобной проблемой, то ей выдается больничный лист сроком от 3 до 7 дней. Если начинаются осложнения, больничный может быть продлен. По больничному листу женщина получит все полагающиеся ей выплаты, исходя из трудового стажа», — добавил врач.

По его словам, самопроизвольное прерывание беременности на ранних сроках не наносит критического вреда женскому организму, тем не менее всегда существует опасность, что в полости матки останутся частицы плодного яйца. «Это чревато серьезными проблемами в будущем, вплоть до бесплодия. Поэтому после выкидыша женщина обязательно должна показаться врачу и сделать УЗИ, — напоминает Серебрянский. — По статистике, самопроизвольный аборт на ранних сроках происходит в 20% случаев. Но эти данные могут критически отличаться в зависимости от этнической и возрастной группы».

Больничный в случае выкидыша выдает врач акушер-гинеколог, причем минимум составляет три дня, а максимум, в случае выкидыша на сроке от 21-й недели, доходит до 156 дней. «Если женщина плохо себя чувствует, врач имеет право оставить ее на больничном «на весь период нетрудоспособности», — отмечает врач-репродуктолог клиники «Мать и дитя Савеловская» Ольга Байкова. — Нетрудоспособность имеется в виду физическая, акушер-гинеколог не дает психиатрическую оценку. Вопрос — пойдет ли женщина с нашим менталитетом к психиатру или психотерапевту? Сказать: у меня была потеря беременности, я это переживаю очень сильно, дайте мне больничный — так нельзя».

По словам Байковой, аборт также относится к причинам, по которым женщина может претендовать на больничный, однако многие, кто переживает этот негативный опыт, сами «с головой уходят в работу, чтобы отвлечься».

При этом врач признает важность психологической помощи в случае выкидыша. По ее словам, в Москве есть организации, которые бесплатно помогают женщинам пережить потерю беременности. «Неудачные попытки забеременеть, в том числе при ЭКО, которые тоже считаются потерей беременности — женщины очень сильно их переживают. Я за 15 лет уже повидала много репродуктивных психологов, которые помогали таким пациенткам», — уточнила врач.

Для женщины выкидыш — это утрата, потеря близкого родственника, потому что внутри нее был формирующийся человек, и по каким-то причинам его резко не стало, поясняет клинический психолог, Мария Фомичева, консультант сервиса YouTalk.

«Женщина переживает все стадии утраты. Более половины женщин сталкиваются с депрессией после выкидыша. Если мы говорим о психологических последствиях, то отпуск должен быть длиннее, в идеале нужен больничный с предоставлением психологической помощи и поддержки, — считает психолог. — Потому что женщины сталкиваются с невероятным грузом чувства вины, им кажется, что именно они что-то сделали не так, появляются навязчивые мысли о том, что можно было бы что-то сделать иначе, чтобы сохранить беременность».

По словам Фомичевой, часто женщины не находят поддержку среди близких друзей и семьи, а слышат сомнительные утешения вроде: «Забудь, ты молодая, еще родишь», «он все равно еще был не человек». «Такие «слова поддержки» не помогают, а усугубляют ситуацию. То есть женщина должна получить квалифицированную помощь психолога. На мой взгляд, это должен быть больничный от 3 недель до месяца» — убеждена специалист.