Тайком от соседей: что вывозят из захламленных квартир Манхэттена

Роскошные квартиры нью-йоркского Манхэттена бывают захламлены до самого потолка – о том, какие тайны хранят дома вдоль Пятой Авеню, рассказал недавно The New York Post Рауль Тоскано, владелец компании Hoarding Cleaning Specialists, которая регулярно вывозит горы мусора из дорогих квартир престижных районов. В заваленные хламом квартиры работников компании вызывают «один, иногда два раза в неделю».

Revolting images of hoarders apartments in New York City's luxury buildings | Daily Mail Online https://t.co/ZbbKup9eeN — BedbugBlogReport (@bedbug_blog) March 25, 2021

Например, недавно работники Рауля Тоскано были приглашены разобрать апартаменты 90-летней жительницы квартиры с тремя спальнями, расположенной в доме возле Центрального парка. «Хлам там был повсюду», — рассказал он. Из жилища, в комнатах которого возвышались колонны их книг, газет, коробок, одежды и украшений, в итоге вывезли 18 тонн мусора.

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В другой раз из квартиры дома на Парк-Авеню, спроектированного работавшим в стиле ар-деко в 20-е и 30-е архитектором Эмери Ротом, вывезли 10 тыс. книг, 300 фотографий в рамках, а также старые компьютеры и тумбочки для документов после того, как владелец скончался посреди горы мусора.

И это не самые неприятные случаи. Бывало, что работникам приходилось отдирать паркет от пола, потому что в стопках бумаги, возвышавшихся на пару метров, развелись клопы. Или они обнаруживали в заваленном помещении клетку, в которой была скончавшаяся много месяцев назад собака. Или оказывалось, что хозяин дорогой квартиры, которую их вызвали убирать, предпочитает справлять большую нужду в ванную.

Как правило, вызывают специалиста по вывозу мусора обеспокоенные родственники людей, захламивших квартиру – на выезд прибывает команда из шести человек, которые методично разбирают и отмывают комнату за комнатой. Как правило, в обстановке строгой секретности.

«Человек может пользоваться хорошей репутацией, и они не хотят распространяться, объяснил Рауль Тоскано The New York Post. – К тому же, во многих случаях администрация не хочет пугать соседей. Плохо, когда ты платишь огромную сумму за симпатичную квартирку, и живешь рядом с тем, у кого из квартиры воняет и прибегают тараканы».

По причине секретности сотрудники компании должны скрывать название фирмы на униформе и пользоваться непрозрачными коробками для выноса мусора. «У нас есть коробки, чтобы люди не могли видеть то, что выносят, к тому же, и они прикрыты, — рассказал Рауль Тоскано о секретах мастерства. – Мы стараемся приготовить все заранее и вынести быстро». Тогда соседей не напугают бутылки с мочой и огромное количество секс-игрушек, которые выбросили, например, из квартиры в Верхнем Уэст-Сайде, за очистку которой фирма взяла $18 тыс.

Ранее, в начале марта, The New York Post рассказали о жителе Нью-Йорка, который захламил целую улицу в Верхнем Уэст-Сайде на Манхэттене — на тротуарах громоздятся стулья, книги, покрывала. Жители квартала пожаловались изданию, что куча хлама начала расти здесь летом, и с тех пор только увеличивается. Они предположили, что мусор принадлежит местному жителю, который использует улицу как склад. Как рассказал изданию курьер Amazon, владелец кучи даже пытается иногда зарабатывать, выставляя цену на тот или иной предмет. «Но кто это купит?» — задался он вопросом.

Manhattan hoarder is a fashion designer who 'needs help,' friends say - New York Post https://t.co/lwsUoubxMc pic.twitter.com/iZUfP0xrcj — Beautyller™ (@beautyller) March 3, 2021

Позже выяснилось, что гору из старых предметов обихода воздвиг на улице бывший нью-йоркский дизайнер Тимоти Джон. «Он один из самых талантливых дизайнеров, которых я видел в своей жизни, — рассказал The New York Post художник из Нью-Йорка Мел Одом. – Не знаю, что привело его в эту точку его жизни».

Издание нашло интервью Тимоти Джона, которое он давал в 2013 году сайту stylelikeu.com. В нем он говорил, что его не привлекает здравый рассудок. «Меня не вдохновляет какое-либо здравомыслие. Когда я оглядываюсь вокруг и вижу, что считается нормальным, меня это не искушает. Я не думаю, что нормальное существует, но многие люди стараются подстроиться под стандарты, которые, по их мнению, составляют норму». Кстати, после статьи в The New York Post санитарная служба Нью-Йорка очистила улицу от хлама, который уже привлекал крыс.