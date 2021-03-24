«Ужасно сложный месяц»: в Австралии не успевают расследовать секс-скандалы

Правительство Австралии пытается справиться с серией сексуальных скандалов, связанных с поведением членов парламента и сотрудников государственного аппарата. В начале недели некий аноним, работающий в правительстве, рассказал изданию The Australian и телеканалу Channel 10, что входит в группу в WhatsApp, в которой другие сотрудники делятся фотографиями, на которых изображены мастурбирующими в зале заседаний парламента — в том числе, на столах женщин-депутатов. Кроме того, разоблачитель поведал, что комната для молитв и медитаций, обустроенная в здании, используется, скорее, как бордель, поскольку сотрудники госаппарата, в том числе один бывший министр, приводят туда проституток.

Мужчина, назвавшийся Томом, заявил, что решил покончить с этой практикой, поскольку в правительстве Австралии расцвела культура доминирования мужчин. «Пришло время возвысить голос. Пришло время поставить это под вопрос. Это культура мужчин, которые думают, что могут делать все что хотят», — сказал аноним.

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Откровения источника стали лишь последним скандальным эпизодом — ранее, в феврале 2021-го, сотрудница правительственного аппарата Австралии Бриттани Хиггинс обратилась в полицию с требованием возобновить расследование по следам ее заявления об изнасиловании, который совершил ее коллега в здании парламента в 2019 году. Она заявила The Guardian, что надеется: предполагаемый насильник «в полной мере ощутит силу закона».

«Я рассчитываю на по-настоящему независимое расследование того, как с моим делом работали в правительстве, в том числе в департаменте, где я работала, и в других департаментах и партиях, где знали о моих обстоятельствах», — сказала Хиггинс изданию. Она также призвала внимательнее отнестись к тому, как обращаются с сотрудникам в парламенте Австралии, и объяснила, что там практически нет механизмов для подачи жалоб и получения защиты.

Вскоре в изнасиловании был обвинен еще один представитель власти. Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в 1988 году, когда жертве было 16 лет, а заявление в полицию она написала в 2019-м, сообщив, что ее давний обидчик теперь занимает кресло федерального министра. В 2020 году женщина покончила с собой, но ее заявление в феврале 2021-го анонимно пришло по почте премьер-министру и нескольким членам парламента.

2 марта полиция заявила, что не будет заводить дело за недостаточностью улик, а 3 марта генерал-прокурор Кристиан Портер сообщил общественности, что насильником назвали именно его. Обвинения он отверг, заявив, что действительно познакомился с девушкой в Сиднее, когда ему было 17, а ей 16 лет, но сексуального контакта между ними не было. Позже Портер подал в суд иск о диффамации на телекомпанию ABC и журналистку Луиз Миллиган, которая рассказала о предполагаемом изнасиловании.

Обвинения в адрес Портера стали поводом для тысяч австралийских женщин женщин выйти на демонстрацию 8 марта. Как сообщало «Би-би-си», протестующие сочли, что реакция правительства на обвинения в изнасилованиях была неадекватной.

Перед женщинами выступила с трибуны Бриттани Хиггинс, которая заявила: «В Австралии существует чудовищное общественное одобрение сексуального насилия над женщинами».

На все скандалы и обвинения правительство отреагировало лишь на этой неделе — после сообщений анонима о сотрудниках парламента, которые приглашают проституток и удовлетворяют себя в зале заседаний.

Выступая на пресс-конференции в Канберре 22 марта, премьер-министр Скотт Моррисон, как сообщает The Guardian, расплакался и пообещал навести порядок. Он заявил: «Я был в шоке и ужасе, когда узнал о ситуации Бриттани Хиггинс, и в шоке и ужасе по поводу всех дел, о которых стало известно после этого». Премьер-министр выразил женщинам сочувствие и поддержку.

Когда же его спросили, почему в течение месяца он никак не реагировал на сообщения о насилии, он пожаловался, что месяц выдался «ужасно сложный» — он был занят пандемией, проблемами с вакциной от коронавирусной инфекции и наводнением. Он также сообщил, что по следам сообщений о неподобающем поведении сотрудников в парламенте из правительственного аппарата уволен один сотрудник.