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В талии не жмет: в моду снова входят широкие джинсы-трубы

«Расслабься»: какие джинсы предпочитают американцы

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Дизайнер Ральф Лорен на показе своей коллекции, 2005 год Дизайнер Ральф Лорен на показе своей коллекции, 2005 год
Дизайнер Ральф Лорен на показе своей коллекции, 2005 год

Дизайнер Ральф Лорен на показе своей коллекции, 2005 год

Louis Lanzano/AP
В моду возвращаются джинсы-трубы или джинсы-бочонки — брюки свободного кроя с широкими штанинами, которые, например, надевал на подиум в 2005 году модельер Ральф Лорен. Как и популярные вот уже несколько лет «мамины джинсы» с высокой посадкой, эта модель говорит о том, что люди предпочитают отказываться от обтягивающего и стесняющего комфорт силуэта. Как пандемия поставила удобство превыше красоты, разбиралась «Газета.Ru».
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На карантине все настолько привыкли к удобным пижамным и спортивным штанам, что возвращаться к обтягивающим джинсам захотели немногие. К тому же, за время сидения дома немало людей набрали лишние килограммы, которые не хотят подчеркивать.

Именно с этими причинами модные аналитики связывают возврат к моделям джинсов свободного кроя с широкими штанинами, за которыми не видны недостатки фигуры. В 2005 году в них на показе в Нью-Йорке появился американский дизайнер Ральф Лорен, а теперь такие джинсы-трубы носят Билли Айлиш и Бэд Банни.

Эндрю Чен, совладелец нью-йоркского бренда джинсов 3sixteen, пояснил The Wall Street Journal — возросшая популярность этих джинсов связана с тем, что люди больше времени стали проводить дома и хотят чувствовать себя комфортно, а обтягивающие «скинни» мешают американцам сидеть на диване, потому что впиваются в бока, которые за время карантина могли увеличиться в размерах. Именно поэтому, по мнению дизайнера, покупатели перешли на более мешковатые и удобные модели джинсов, которые не обтягивают тело и позволяют забыть о дискомфорте.

Этот тренд также вписывается в логику, согласно которой в моде сейчас гипертрофированные формы и размеры — так называемый «ugly fashion». И несмотря на предсказания модных экспертов о «новой нарядности», которая наступит после пандемии, противоположный ей тренд на удобство и эпатаж пока не думает отступать.

Раструб джинсов-труб может достигать от 20 до 130 см в окружности, напоминая джинсы клеш, которые расширялись от колена. Однако эта модель, которая в разных магазинах называется «Расслабленной» либо «Свободной», подразумевает расширение штанины от бедра.

Подобные модели выпускают как бренды масс-маркета — например, Zara, Wrangler и Levi's — так и более дорогие марки — Balenciaga и Bottega Veneta. Джанин Чилтон-Фауст, вице-президент по мужскому дизайну в Levi Strauss&Co., отметила в беседе с журналистами, что этот стиль вдохновлен скейтбордистами, которые предпочитают более широкие джинсы, даже если они немного спадают и свисают. «Молодое поколение действительно тяготеет к более свободным, мешковатым моделям», — уточнила она. При этом люди постарше также разделяют их выбор.

Месяц назад в TikTok стали распространяться видео с призывом отказаться от облегающих моделей брюк. Блогер под ником @momohkd советовала своим 400 тыс. подписчиков «выбросить брюки, поджечь их, либо разрезать и перешить в новые». На смену скинни-моделям приходят джинсы «размера плюс» — широкие, с высокой талией. По мнению модных экспертов, это дань моде 90-х, однако некоторые сравнивают этот тренд с возвращением к истокам — к джинсам, которые изначально были задуманы как одежда рабочих, удобная и прочная.

Модные эксперты, тем не менее, предрекают, что мир рано или поздно обратится к «новой нарядности», однако переосмыслит для себя понятие гламура. «Нарядное не значит неудобное, — пояснял «Газете.Ru» стилист и исследователь моды Тим Ильясов в мае 2020 года. — Когда мы говорим про гламур, у нас возникают стереотипы из прошлого — узкие джинсы, блестящие облегающие платья... Но нарядность может принять разную форму и разный силуэт».

Эксперт предполагал, что оверсайз еще будет иметь влияние на силуэт, но постепенно мы будем отходить от толстовок и спортивных штанов в пользу приталенных, но удобных и элегантных моделей. Однако пока пандемия не закончилась, люди не торопятся наряжаться.

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