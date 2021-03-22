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«Она – миллиардерша»: Кайли Дженнер раскритиковали за просьбу о помощи

Кайли Дженнер осудили за призыв помочь визажисту

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Кайли Дженнер Кайли Дженнер
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Global Look Press
Кайли Дженнер, младшая из сестер Кардашьян, подверглась осуждению интернет-общественности, когда предложила подписчикам поучаствовать в сборе денег на лечение знакомого визажиста. Пользователи соцсетей сочли, что она достаточно богата и могла бы оплатить его медицинские услуги сама. При этом пожертвование она действительно сделала — сумма составила $5 тыс.
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Младшая из сестер Кардашьян, основательница собственной косметической фирмы Кайли Дженнер, оказалась под огнем критики из-за того, что попросила своих подписчиков скинуться на лечение одному из своих визажистов, 26-летнему Самуэлю Рауде. Молодой человек попал в автомобильную аварию, серьезно пострадал и перенес сложную операцию – теперь ему требуются деньги на оплату медицинских услуг.

Кайли Дженнер отрекламировала своим подписчикам в Instagram, которых у нее 222 млн, страницу на краудфандинговом сайте GoFundMe, которую создали члены семьи Самуэля Рауды – она предложила перейти на нее тем, кто готов помочь визажисту покрыть медицинские расходы. Однако пользователи соцсети резко отреагировали на такой жест Кайли Дженнер, состояния которой оценивается почти в $900 млн.

«Почему Кайли Дженнер просит о пожертвованиях на операцию для своего визажиста, если она сама – миллиардерша», — задались вопросами комментаторы в соцсети, несмотря на то, что из списка миллиардеров журнал Forbes исключил предпринимательницу в прошлом году.

«Будь я настолько богата, как Кайли, я бы просто не просила людей в интернете жертвовать на операцию на мозге для своего лучшего друга, но все мы, полагаю, устроены по-разному», — пишут пользователи.

Некоторые сочли, что сама предпринимательница недоплачивает своему визажисту – раз он не может себе позволить операцию стоимостью $60 тыс. «Почему это Кайли Дженнер не платит визажисту достаточно для того, чтобы он мог оплатить операцию за $60 тыс. Вот в чем вопрос. Ее бизнес построен на макияже. Он ее визажист! Не он приносит ей миллионы?» — говорится в одном из комментариев к воззванию Кайли.

На странице, созданной для сбора денег для лечения Самуэля Рауды, собрана уже сумма в $99 тыс. из $120 тыс., которые требуются. Кайли Дженнер, как отмечает издание Page Six, выделила на помощь своему визажисту $5000.

Некоторые пользователи соцсети выступили в ее защиту. «Она не создавала страницу на GoFundMe, она была опубликована Джоанной Портилло (родственницей пострадавшего визажиста – «Газета.Ru») пять дней назад. Цель — $120 тыс., и она сделала пожертвование на второй день, возможно, когда узнала о странице. Тот факт, что она что-то дала – это важно. Не надо ее поносить», — пишут защитники Кайли Дженнер.

Младшая из сестер клана Кардашьян-Дженнер при этом – не единственная звездная клиентка лос-анджелесского визажиста Самуэля Рауды. Среди тех, кто пользуется его услугами – также певицы Биби Рекса и Пиа Миа, модель Оливия Калпо и актриса Белла Торн. Последняя, наряду с Кайли Дженнер и модель София Риччи, также значатся в списке жертвователей.

О том, что именно случилось с Самуэлем Раудой, рассказала пользователям интернета YouTube-блоггер La Demi. По ее словам, в середине марта в результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек вылетел из движущегося автомобиля и ударился головой о тротуар, получив восемь различных повреждений мозга. У него также было диагностировано внутреннее кровотечение. «Операция прошла успешно, и теперь мы все просто ждем, когда Сэм очнется», — написала La Demi.

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