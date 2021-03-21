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«Говорят, что я пугаю мужчин»: на что жалуется Шэрон Стоун

В новой книге Шэрон Стоун объяснила, почему ее считают сложным человеком

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Кадр из фильма «Основной Инстинкт» (1992)

Кадр из фильма «Основной Инстинкт» (1992)

TriStar Pictures
Шэрон Стоун выпустила книгу, в которой впервые рассказала правду о том, как ее убедили сыграть знаменитую сцену из «Основного инстинкта» без трусов. Как оказалось, ее обманули, пообещав, что никто ничего не увидит. Это стало не единственным откровением секс-символа 90-х. Сегодня Шэрон Стоун говорит, что готова отстаивать всех, кого обижали и использовали в киноиндустрии.
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Журнал Vanity Fair опубликовал отрывок из книги Шэрон Стоун «The Beauty of Living Twice» («Красота двух жизней»), вышедшей 10 марта — в день рождения актрисы, которой исполнилось 63 года. И читатель узнал: снять знаменитую сцену без трусиков в «Основном инстинкте» Шэрон Стоун заставили обманом.

«После того, как мы сняли «Основной инстинкт», меня пригласили его посмотреть. Не только вместе с режиссером, <…> а в комнате, полной агентов и юристов, большинство из которых не имели отношения к проекту. Так я впервые увидела свою сцену с вагиной, когда прошло много времени после того, как мне сказали: «Мы ничего не увидим — просто нужно, чтобы ты сняла трусики, потому что белый отражает свет, и мы видим, что они на тебе есть», — рассказала актриса. По ее словам, после просмотра фильма она дала пощечину режиссеру Полу Верхувену, ушла, села в машину и позвонила адвокату. Юрист предложил вариант, при котором она сможет опротестовать выпуск фильма с этой сценой.

Однако, поразмыслив, Шэрон Стоун, для которой «Основной инстинкт» стал прорывом в карьере, все же не стала судиться с создателями картины из-за снятой обманом сцены. «Почему? — пишет теперь Шэрон Стоун. — Потому, что она была правильной для фильма и для персонажа. И потому, что я, в конце концов, это сделала».

Актриса вспоминает, что боролась за роль Кэтрин Трамелл, выкладывалась на съемках настолько, что ей снились кошмары и она ходила во сне. Но несмотря на то, что после премьеры фильма сопровождавшая ее на мероприятие актриса Фэй Данауэй сказала: «Теперь ты большая звезда, и они могу поцеловать твою задницу», актриса все равно сталкивалась с кинематографистами, которые вели себя неподобающим образом. В этом она винит среду, в которой доминировали мужчины.

Актриса, например, вспоминает о режиссере, который отказывался с ней работать из-за того, что она не хотела сидеть у него на коленях, слушая его указания — по словам Шэрон Стоун, ее в течение нескольких недель вызывали на съемочную площадку, гримировали, но не приглашали в кадр. «Да, это была многомиллионная киностудия, и я была ее звездой, но студия ничего не сказала и не сделала», — пишет актриса. Ничего не могла сделать и она сама — будучи женщиной. «Даже режиссер, вечно под кайфом и унижающий других, обладал большей властью, чем я», — жалуется Шэрон Стоун.

Кинозвезда рассказала и о продюсере, который требовал, чтобы она переспала с партнером по съемочной площадке, чтобы между ними возникла какая-то химия. По ее словам, она никогда не могла принять участие в отборе актеров, с которыми ей предстоит сработаться.

«Вы, ребята, настояли на этом актере, который не мог даже нормально сыграть на пробах, — говорит она о мыслях, которые ее посещали по этому поводу. — И теперь вы думаете, что если я с ним пересплю, он станет прекрасным актером? Никто не может быть настолько хорош в постели. Мне казалось, они могли взять мне талантливого партнера, человека, который мог сыграть сцену и помнить реплики. А еще мне казалось, что они могут переспать с ним сами и оставить меня в покое. Так я и сказала».

Это был не единственный случай, когда продюсеры прямо говорили актрисе, что ей лучше вступить в интимные отношения с человеком, с которым она снимается. Но, по словам актрисы, ее воспитывали так, чтобы она могла постоять за себя. В результате ее стали считать человеком, с которым сложно работать — зато она получала приличные гонорары. Не такие, как актеры-мужчины, но все же больше, чем другие актрисы.

«Люди критикуют меня и говорят, что я пугаю мужчин. Мне хочется плакать от этого», — говорится в книге Шэрон Стоун.

Она объясняет, что на съемочных площадках она не раз оказывалась единственной женщиной в окружении «сотен мужчин». «Можете себе представить, что это такое — быть единственной женщиной на площадке — единственной обнаженной женщиной, может быть, еще одна или две будут поблизости, костюмерша и девочка со сценарием? И это я пугаю мужчин», — пишет она.

Несмотря на все разоблачения, Шэрон Стоун старается быть объективной. Она пишет, что всегда старается «выслушать обе стороны». «Я хочу честного процесса, я хочу отстаивать хороших людей, тех, кто пострадал или кому не поверили, с обеих сторон», — пишет она. И призывает закон, прессу и правительство защищать тех, кто страдает от разного рода сексуального насилия: «Сейчас, при этом поколении, правительству нужно услышать нас, всех нас».

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