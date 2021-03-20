Ни дня без мяса: из-за чего в Колорадо невзлюбили демократов

20 марта во всем мире проводится так называемый «День без мяса». Впервые его стали отмечать в 1985 году по инициативе американского движения за права сельскохозяйственных животных (FARM). В этот день активисты призывают людей отказаться от мяса хотя бы на один день, рассказывая о пользе вегетарианства для здоровья и экологии.

Поддержать эту акцию в подведомственном ему штате хотел и губернатор Колорадо Джаред Полис, однако граждане не оценили такую инициативу и назвали губернатора-демократа «порочным и бессердечным предателем ценностей», а глава соседнего штата Небраска Пит Рикеттс в отместку объявил 20 марта «Днем мяса в меню».

Реклама

Этой инициативой Полис хотел подчеркнуть пользу отказа от продуктов животного происхождения для здоровья подопечных ему американцев: вегетарианская диета снижает риск развития онкологических заболеваний, диабета и проблем с сердцем, считает губернатор. При этом сам он не является вегетарианцем. «Растительный рацион помогает защитить окружающую среду, уменьшая углеродный след, сохраняя леса, луга и места обитания животных, а также снижая уровень загрязнения водных путей», — заявил Джаред Полис.

Однако жители Колорадо восприняли его идею как «нападение на традиционный уклад жизни» и сочли угрозой для промышленного производства мяса, от которого зависит экономика штата. Законодатели-республиканцы обвинили губернатора в «войне с сельским Колорадо», нападении на экономически и культурно важную отрасль. Конгрессвумен Лорен Боберт даже предложила провести день барбекю по всему штату назло губернатору.

Сельскохозяйственное сообщество Колорадо также было разочаровано политикой Джареда Полиса. Терри Фанкхаузер, президент Ассоциации скотоводов Колорадо, выразил общую точку зрения — «День без мяса бьет непосредственно по животноводческой отрасли Колорадо».

Местные филиалы продовольственных сетей, напротив, решили поощрять людей покупать как можно больше говядины и проводят акции в поддержку мяса по всему штату. Некоторые американцы установили фотографию профиля на Facebook в поддержку производителей говядины из Колорадо с лозунгом «Запад был завоеван не на салатах».

Губернатор соседнего штата Небраска, где каждый четвертый житель занят в сельском хозяйстве, в пику Джареду Полису объявил 20 марта «Днем мяса». «Если бы вы избавились от говядины в нашей стране, вы бы подорвали нашу продовольственную безопасность, важную часть здорового питания, а также разрушили бы главную отрасль в нашем штате», — заявил Пит Риккетс.

Производство говядины — крупнейшая отрасль в штате. Владельцы ранчо ежегодно продают мясных продуктов на $12 млрд. «Сельское хозяйство — это сердце и душа Небраски, и 45 700 ферм поддерживают наш штат из года в год», — отметил Риккетс.

В свое оправдание Джаред Полис сослался на аналогичное предложение отказаться от мяса на день в 2011 году — с ним выступал губернатор Джон Хикенлупер. Полис отметил, что всегда с уважением относился к сельскохозяйственному и скотоводческому секторам Колорадо. «Губернатор Полис является решительным сторонником создания дополнительных рабочих мест в мясной промышленности Колорадо и только что был в Грили и Форт-Моргане, где помогал в распространении вакцины от коронавируса среди работников мясоперерабатывающего завода», — обозначила Шелби Уиман, представитель администрации губернатора.