Кара Делевинь призналась в юношеской гомофобии

Модель и актриса Кара Делевинь призналась, что была воспитана в «старомодной» семье, где развивалось брезгливое отношение к однополой любви. Звезда, считающая себя пансексуалкой, рассказала о трудностях взросления Гвинет Пэлтроу в ее подкасте Goop.

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«Я не знала никого, кто был бы геем, — рассказала 28-летняя модель. — Я не знала, что это важно, и вообще я думаю, что росла, не осознавая, что я гомофобка». По воспоминаниям Кары Делевинь, в юности ей была отвратительна сама мысль о том, что можно вступить в однополые отношения. «Я думала: «О боже, я бы никогда, это отвратительно, фу», — призналась она. С невозможностью осознать и принять свою сексуальность, считает модель, связана ее депрессия.

«Я действительно сопрягаю огромную депрессию и суицидальные моменты своей жизни [с этим], потому что мне было очень стыдно быть собой. Но на самом деле то была часть меня, которую я очень люблю и принимаю», — сказала Кара Делевинь.

Сейчас модель признается, что ей удобно существовать в рамках размытой сексуальности, когда она может сегодня чувствовать себя больше женщиной, а завтра — скорее, мужчиной.

Хотя она и говорит, что временами бывает тяжеловато: «Какая-то часть меня иногда говорит: «Эх, хорошо было бы быть гетеросексуальной». Однако в целом она уверена, что необходимо доверять своим инстинктам.

Выросшая в Белгравии — престижном районе Лондона — Кара Делевинь считается одной из ЛГБТК-икон: в интервью различным изданиям она часто рассуждает о своей сексуальной идентичности, а в прошлом году вместе с Puma выпустила линию одежды, часть доходов от продаж которой пошла на поддержку благотворительных фондов гей-сообщества.

О своей бисексуальности она впервые рассказала в 2015 году — в интервью Vogue модель сообщила, что встречается с певицей, выступающей под сценическим именем St. Vincent. Позже, в 2018-м, в интервью со своей коллегой — моделью Адвоа Абоа — Кара Делевинь пожаловалась, что ее пытаются зачислить в какую-то из категорий сексуальности, в то время как сама она предпочитает не загонять себя в определенные рамки. «Очень многие из моих друзей-гетеросексуалов мыслят по-старому. Типа: «Ты просто гомосексуальна, да?» Они этого не понимают. Я говорю: «Мне нравится тот парень». А они мне: «Но ты же лесбиянка». И тогда я говорю: «Нееееет, вы бесите», — рассказывала модель и добавляла, что не хочет, чтобы влечение к другим людям «расставляли по полочкам».

Через два года после этого, в июне 2020-го, она объяснила в интервью Variety: «Я никогда не думала, что мне нужно совершить каминг-аут. Это просто было типа «Я такая, так что просто знайте».

Теперь Кара Делевинь определяет себя как пансексуалку — то есть человека, который может испытывать влечение к любому гендеру. «Я всегда буду оставаться, думаю, пансексуальной, — сказала она Variety. — Неважно, определяет ли человек себя как «она», «он» или «они», я влюбляюсь в личность. Меня привлекает личность».

Долгое время Кара Делевинь не скрывала своих романов, однако после того, как в марте прошлого года она рассталась с актрисой Эшли Бенсон, о новых ее отношениях не сообщается. В интервью Variety в июне 2020-го Кара Делевинь объяснила, что для ее любимых людей публичность оказывается тяжкой ношей. «Мне всегда было жаль тех, с кем я была в отношениях, — сказала она. — Очень трудно сохранять ощущение нормальности. Думаю, поэтому я в последнее время стараюсь делать так, чтобы личная жизнь оставалась личной, поскольку публика способна разрушить очень многое».