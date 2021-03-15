Каникулы с боем: в Майами полиция разгоняет нарушающих карантин студентов

У школьников и студентов США начались весенние каникулы, которые продлятся неделю – и в первый же уикенд перерыва во Флориде арестовали 150 отдыхающих на пляжах района Саут-Бич в Майами, сообщает местное издание Local 10. За одну только пятницу, 12 марта, под стражу были взяты 120 человек из 200, которые поздно вечером гуляли, блокировали проезжую часть, употребляли марихуану, пили алкоголь прямо на улице, бросались бутылками в полицейских.

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Толпа веселящихся студентов вступила в конфликт с полицейскими, которые попытались разогнать ее из-за нарушения ограничений в связи с COVID-19 – в Майами действует комендантский час, начиная с полуночи. Сотрудники правоохранительных органов попытались применить перцовый газ для того, чтобы заставить толпу разойтись – как говорилось в отчете, который цитирует ABC, это было сделано «из-за огромной, агрессивной, неуправляемой толпы, которая непосредственно угрожала безопасности полицейских»

В итоге двое полицейских получили ранения.

В субботу, 13 марта, в Майами стало спокойнее – под арест были взяты всего 30 нарушителей порядка.

Беспорядки отдыхающие устроили, несмотря на просьбу властей Майами к студентам отнестись в этом году ответственно к своему досугу во время весенних каникул. В начале марта глава администрации Майами-Бич Рауль Агила инициировал смс-рассылку на телефоны потенциальных туристов, призывающую не ехать в этом году во Флориду – главную точку притяжения для молодых американцев в дни весеннего отдыха от учебы. «Если вы хотите веселиться без ограничений, езжайте куда-нибудь еще. Езжайте в Вегас», — попросил он также на виртуальной пресс-конференции.

Проявить осторожность во время путешествий в этом году уговаривал студентов и глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он заявил, что понимает тех, кто хочет отправиться в путешествие туда, где царит «праздничная атмосфера. «Но есть то, из-за чего нам нужно быть осторожнее, — цитирует его издание Bay News 9. – Мы хотим, чтобы люди хорошо провели время в период весенних каникул, но не отказывайтесь полностью от мер защиты. Просто побудьте благоразумными еще немного. Мы движемся в правильном направлении. Мы почти пришли».

Энтони Фаучи уточнил, что в последнее время число новых случаев коронавирусной инфекции и смертей от COVID-19 идет на спад, однако этого недостаточно, чтобы предотвратить новый рост заболеваемости после того, как студенты вернутся с каникул.

«Хотя цифры пошли вниз в последние пару недель, они остановились, — предупредил инфекционист. – Когда вы видите плато на таком высоком уровне, как число 60 000 в день, есть опасность, что произойдет новый всплеск».

Опасения инфекциониста имеют под собой основания. Совместное исследование государственного университета Болла и Университета Вандербильда, для которого использовались данные с мобильных телефонов о передвижениях 7 млн студентов, показало что путешествия во время весенних каникул могли запустить распространение COVID-19 по США, сообщает ABC.

Многие университеты в этом году приняли меры, чтобы удержать своих учащихся от поездок. Например, Университет Калифорнии в Дейвисе предложил заплатить студентам по $75, если они никуда не поедут. А в Университете Мичигана, Университете Теннесси, Университете Флориды и университете Бэйлор в Техасе еще осенью построили расписание так, что весенних каникул в нем вовсе не предусмотрено.

Тем не менее, Управление безопасности на транспорте США уже подсчитало, что за одну только пятницу в аэропортах страны оказались 1,3 млн путешественников. Эта число оказалось самым высоким с 15 марта 2020 года.