Нереальное тело: чем опасно ретушировать фото и видео

Инфлюэнсеры, публикующие фото и видео в соцсетях, овладели таким мастерством в ретуши, что порой отделить реальность от спецэффектов невозможно. Модель и журналист из ОАЭ Даная Мерсер, выступающая против нереалистичных стандартов красоты, сформированных фильтрами Instagram, опубликовала в своем аккаунте видео, на котором показала, как блогеры ретушируют собственное тело в движении, делая талию уже, а ноги длиннее.

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Используя приложения вроде «Pretty Up», которое относится к видеоредакторам тела, можно создать идеальную фигуру в форме песочных часов в движущемся, меняющемся видео, создавая полное ощущение реалистичности.

Клип, опубликованный в аккаунте блогера с 2 млн подписчиков, набрал тысячи комментариев от пользователей, на которых разоблачение произвело удручающее впечатление.

На видео Мерсер позирует в красном белье, постепенно меняя параметры и редактируя собственную фигуру с помощью приложения. Сначала она сделала талию нереалистично тонкой, а затем вытянула ноги и сделала грудь побольше. Девушка продемонстрировала, как за несколько секунд без помощи пластических хирургов можно изменить лицо, разгладив кожу и сделав нос меньше.

«Это приложение редактирует тела на видео — и это выглядит чертовски реалистично, — написала девушка под видео. — Так что в следующий раз, когда вы будете сравнивать себя с красотками из интернета, помните, что все это ретушь, а вы — реальный человек. Слабый, сильный, нежный, а главное, живой. Интернет — это не зеркало или какой-нибудь измерительный инструмент, это притворство».

Таким образом журналистка пытается привлечь внимание к проблеме комплексов, которые возникают у подписчиков, сравнивающих себя с идеальными, на первый взгляд, инфлюэнсерами. Вместо того, чтобы чувствовать себя уверенно, пользователи истязают себя упражнениями в спортзале и обращаются к пластическим хирургам, не отдавая себе отчет, что их ролевые модели — отретушированы на фото.

Фильтры Instagram уже изменили отношение многих к своему телу, поясняют пластические хирурги, к которым все чаще приходят желающие изменить себя и сделать «как на фото». «Времена, когда пациенты приходили с фотографиями звезд музыки и кино, уже прошли. Сейчас люди хотят выглядеть так, как они выглядят на своих же обработанных фотографиях, — рассказала в беседе с «Газетой.Ru» Полина Михайлова, директор клиники инъекционной косметологии Different Lab. —

Камеры телефонов и фильтры искажают реальность, делая любую фотографию более комплиментарной. Простое же отражение в зеркале расстраивает пациентов, и они приходят к врачу, показывают свой Instagram и просят, чтобы в реальной жизни они выглядели так же: заостренный подбородок, четкий овал лица, острые скулы, большие губы, а главное — ровная сияющая кожа лица».

Порой стремление красиво выглядеть на фото достигает абсурда и становится опасным, поясняет врач. «Повальная мода увеличивать угол нижней челюсти у женщин связана именно с увлечением фотографиями. Девушки приходят к врачу и показывают на свое отражение в зеркале в профиль с просьбой сделать линию подбородка более четкой и подтянутой, чтобы лучше выглядеть на фотографиях в профиль и три четверти. Но такая коррекция часто приводит к огрублению лица анфас, о чем клиентки не задумываются. Часто приходится отказывать в такой процедуре, несмотря на настойчивость девушек», — рассказывает Михайлова.

По ее словам, стремление к идеалу не ново, однако теперь идеал стал доступнее, а несоответствие ему воспринимается как порок, который можно и нужно исправить. «Люди всегда сравнивали себя с лучшими представителями человечества, но, если раньше идеалами были немногочисленные звезды кинематографа, музыки, и их красота воспринималась как талант, удача, изначально недостижимая для простых смертных, то сейчас объекты для подражания живут в каждом подъезде, — иронизирует врач. — С помощью соцсетей, графических редакторов и успехов косметологии и пластической хирургии красота, кажется, стала доступной для всех, так что многим людям непримечательная внешность кажется чем-то неприличным. Имея целый арсенал инструментов, только ленивая девушка не выглядит богиней хотя бы онлайн».

Причем идеал, который транслируют отредактированные фото в соцсетях, далек от реальности, считает эксперт. «Люди забыли, как в действительности может выглядеть красивое лицо, идеальное лицо приобретает все более мультяшные черты.

Это, кстати, наиболее заметно по тому, как мужчины оценивают женскую внешность: они уже воспринимают маленький вздернутый носик, пухлые губы и высоченные скулы как что-то естественное, — отмечает Михайлова. — В реальности такое генетическое бинго встречается крайне редко».

Пациентов, которые настаивают на нереалистичных изменениях внешности, врачам даже приходится отговаривать от операции. «Если к нам приходит пациент, который уже не совсем адекватно воспринимает свои черты лица и хочет сделать гиперкоррекцию, мы прибегаем к помощи циркуля золотого сечения. Этот инструмент наглядно показывает пациенту его пропорции и отклонения от них», — поясняет врач.

Сами пластические хирурги отмечают, что многие люди под влиянием инфлюэнсеров перестали адекватно воспринимать собственную внешность, и выступают за «возврат к естественности». «Человечеству пора возвращаться к реальности, потому что мы забыли, как на самом деле выглядят обычные скулы и губы, — уверен пластический хирург и косметолог Ринат Ситанович. — Все гипертрофированные черты внешности стали восприниматься нами как норма, естественной красоты уже недостаточно, а для достижения идеала людям предлагается бесконечный набор средств. Как врач, я не могу приветствовать такую тенденцию и вижу свою работу в заботе о пациенте, с учетом его морфотипа, потребностей и процессов старения».

Использование ретуши, игры света и других приемов профессионалами индустрии должно пресекаться, считает косметолог: когда пациент не видит обещанного результата, его доверие к косметологам, производителям косметики резко снижается. «Нечестные приемы убивают здоровую конкуренцию, и рынок наполняют шарлатаны», — резюмирует эксперт.