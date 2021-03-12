Выгоднее золота: как заработать на люксовых сумках

В отчете консалтинговой компании Knight Frank сумки от Hermès уже второй год подряд ставят на первое место по выгодности инвестиций по сравнению с вином, автомобилями и произведениями искусства. Еще в 2016 году портал baghunter.com сравнил сумки Birkin по доходности от инвестиций с золотом и акциями крупнейших компаний США — сравнение также вышло в пользу продукции французского модного дома. За последние 35 лет средняя доходность золота составляла всего 1,9%, а стоимость сумок Birkin из года в год росла намного более высокими темпами.

Пик роста был зафиксирован в 2001 году — тогда он составил 25%, а самым неудачным стал 1986-й год — но и тогда доходность не была отрицательной, а достигала 2,1%. Всего же с момента выпуска в 1984 году модель подорожала на 500%. В этом году цена актива выросла на 17%, а за десятилетие — на 108%.

Такая прибыльность связана с тем, что спрос на редкие коллекционные модели значительно превышает предложение, а лист ожидания на эксклюзивные сумки от Hermès расписан на шесть лет вперед. То, что к Birkin прилагается вечный ремонт, позволяет завещать актив детям и даже внукам.

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Хотя сумки других премиальных брендов, Chanel и Louis Vuitton, аналитики также называют привлекательными для коллекционирования, именно изделия марки Hermès стоят дороже всего. Идея большой и вместительной сумки, по легенде, связана с именем актрисы и певицы Джейн Биркин, которая в 1981 году летела в самолете из Парижа в Лондон на соседних местах с председателем правления Hermès Жаном-Луи Дюма. Когда она вставала с места, из ее соломенной сумки якобы выпало все содержимое, и тогда она пожаловалась, что сумок с кармашками люксовые бренды не производят. С тех пор Hermès стали делать удобные сумки, а редкий дизайн и материал — например, крокодиловая кожа, а также инкрустация бриллиантами — сделали их предметами роскоши, которые торгуются на аукционах.

Средняя стоимость сумок Hermès составляет от $2 тыс. до $12 тыс. Однако цена на модели Kelly и Birkin в среднем достигает $60 тыс., а на аукционах — сотни тысяч долларов. Чтобы сделать такую покупку, придется ждать несколько лет.

Самая дорогая сумка, проданная в 2019 году на аукционе — Kelly от Hermès в расцветке Himalaya Niloticus Retourne, — ушла с молотка за $241 тыс. А самая дорогая сумка в истории была продана в 2017 году на аукционе Christie's в Гонконге — за $382 тыс. Она была сделана из кожи крокодила и декорирована фурнитурой из белого золота и 245 бриллиантами общим весом почти 10 карат.

По словам основательницы интернет-магазина и портала про сумки Baghunter Эвелин Фокс, для рынка товаров класса люкс характерна стабильность, в отличие от фондовых рынков или золота. Однако в пандемию цена на коллекционные модели Hermès упала на 50% из-за невозможности осмотреть товар перед аукционом. 1 июня 2020 года сумка Hermès Himalaya Birkin была выставлена на срочный аукцион Sotheby's с ожидаемой ценой продажи $85–100 тыс., но так и не нашла покупателя.

Зато на карантине свои сбережения в сумки стали вкладывать представители среднего класса — они покупали товар вскладчину. «Это наглядный способ участия в активах, которые не доступны среднему классу, — рассказывала в интервью The New York Times финансовый консультант технологической компании Антонелла Карбонаро, которая приобрела 10 долей в модели сумки Birkin Bleu Lezard стоимостью $61 тыс. — Но это дело рискованное». Долевое инвестирование стало возможно благодаря финтех-стартапам типа Rally Rd, которые торгуют долями стоимостью, начиная от 50$. Однако обладатель долевых акций на сумку никогда не сможет пройтись с ней по улице — это чисто финансовый инструмент.

Инвестировать в люксовые сумки ради прибыли, а не престижа, недальновидно, считает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia. «Сумка — это аксессуар. Никто не покупает аксессуары ради инвестиций, их приобретают ради себя, — отметил Шумский в беседе с «Газетой.Ru». —

Есть те, кто коллекционирует сумки, но такой чести удостаиваются редкие и дорогие модели известных брендов, в том числе из лимитированных коллекций. Такие модели, как Hermès Birkin, дорожают сразу после продажи, но это относится к спекуляции, а не к инвестициям».

Тот же эффект, по словам Шумского, можно увидеть на примере коллекционных кроссовок — рынок перепродажи как новых, так и ношеных вещей растет. «Если ли здесь инвестиционная привлекательность продукта? Не думаю. Это повышенный спрос в моменте, который толкает цены. Не уверен, что кому-то будут нужны Yeezy через 10-15 лет, даже новые, — рассуждает эксперт. — В люксе к инвестициям можно отнести траты на уникальную ювелирку и редкие часы, при этом регулярные модели тех же брендов дешевеют после покупки так же, как электроника и автомобили».

Однако существуют единичные модели новых аксессуаров, по поводу роста цены которых можно быть относительно уверенным, добавил Шумский. Он привел в пример коллаборации брендов с мировыми художниками, изделия из экзотической кожи, а также редкие винтажные модели люксовых брендов. Но даже в этом случае их купят, скорее, чтобы носить, а не чтобы держать в них сбережения.

«Вещи покупают, чтобы носить и демонстрировать — никто не держит их в сейфе. Даже миллионное колье выгуливают, правда, под охраной, — пояснил Шумский. — Лучшая иллюстрация — розовый бриллиант во лбу богатого рэпера. У это камня как раз есть инвестиционный потенциал, судя по размеру и заявленным характеристикам, но юноша не просто не положил его в сейф, а воткнул на самое видное место — в лоб. Даже если это стекло от Swarovski, исполнитель получил ударную дозу мирового пиара».

Сказаться на инвестиционной привлекательности сумок может и тот факт, что они сделаны из натуральной кожи, ведь в моде все большую популярность набирает тренд на экологичность.

В 2015 году Джейн Биркин даже просила Hermès переименовать названные в честь нее сумки, когда узнала, как ради их производства забивают крокодилов. Позже она заявила, что компания выполнила ее условия и прекратила жестокое обращение с животными — правда, сумки из крокодиловой кожи по-прежнему есть в продаже.

На этой неделе компания заявила, что начнет производить сумки из грибного мицелия: они не заменят кожаные изделия, но будут продаваться отдельной линейкой. «Экологичный заменитель натуральной кожи на основе грибного мицелия сейчас довольно популярен у различных брендов, — обратил внимание Шумский. — Stella McCartney, Adidas, Lululemon и другие бренды уже сотрудничают с компаниями, которые производят инновационный материал. А газета The New York Times назвала изделия из «грибной кожи» главным трендом осени 2020 года».

По мнению эксперта, консервативным покупателям Hermès, которые, возможно, не оценят такую эко-инициативу, на смену постепенно придут более прогрессивные, для которых «грибная» сумка станет не только выгодной инвестицией, но и заявлением об их осознанности и желании заботиться о планете. С этой точки зрения, грибы могут оказать влияние на стоимость акций компании — она точно будет более привлекательна для инвесторов, полагает эксперт.

«Если Hermès выпустит одноразовую пробную коллекцию из грибов небольшим тиражом — она станет раритетом. Если это станет нормой для бренда, и клиенты полюбят грибные сумки, то в конечном итоге раритетом могут стать все кожаные сумки Hermès, даже не коллекционные, — считает Шумский. — Можно на этом построить инвестиционную стратегию? Нет. Биткоин кажется более надежным активом при всей своей волатильности».

По словам Шумского, пандемия негативно сказалась на рынке роскоши, и рост наблюдается только среди брендов, торгующих в Китае, потому что именно он стал основным рынком сбыта люксовых товаров. «Однако если отставить оптимистичные прогнозы относительно самых крупных и известных брендов, реальное падение составит не менее 40% и продажи 2021 года не вернут рынок на уровень 2019 года, — резюмировал Шумский. — При этом в течение всего 2020 года акции крупнейших люксовых холдингов только росли, несмотря на локдауны, кризис и падение продаж».