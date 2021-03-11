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Скидка за репутацию: в Нью-Йорке продали дом Эпштейна

Особняк педофила Джеффри Эпштейна был продан по сниженной цене

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Дом Джеффри Эпштейна на Манхэттене Дом Джеффри Эпштейна на Манхэттене
Дом Джеффри Эпштейна на Манхэттене

Дом Джеффри Эпштейна на Манхэттене

Reuters/AP
Манхэттенский особняк Джеффри Эпштейна, где в сейфе хранились стопки фотографий обнаженных девочек-подростков, был продан за сумму, которая оказалась ниже заявленной изначально почти вдвое. Риэлторы Нью-Йорка пожаловались, что продать дом оказалось очень сложно — потенциальные покупатели приходили в ужас от одной мысли об этом. В результате недвижимость пробрел неназванный финансист, не американец.
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В Нью-Йорке продали особняк покойного Джеффри Эпштейна — финансиста, найденного мертвым в своей камере в августе 2019 года, где он находился по обвинению в педофилии и принуждении к проституции несовершеннолетних девочек. Об этом рассказал адвокат по недвижимости Беннет Московитц на судебных слушаниях по поводу иска неназванной женщины, заявившей, что Эпштейн растлевал ее с 15 лет, сообщает New York Post.

Особняк был продан за сумму, составившую чуть меньше $50 млн — эти деньги пойдут на компенсации жертвам Эпштейна. Теперь государство намерено продать недвижимость финансиста-педофила в Палм-Бич и выручить более $20 млн. Из объектов, принадлежавших покойному, останутся еще дома в штате Нью-Мексико и в Париже, но их Московитц назвал «сложной» собственностью, поэтому на продажу они пока не выставлены. Кроме того, Эпштейну принадлежал остров на Американских Виргинских островах в Карибском море.

Проданный особняк вошел в число самых дорогих объектов недвижимости Манхэттена. Дом, общая площадь которого превышает 2500 кв. м, был выставлен на продажу в июле прошлого года за $88 млн -— и найти ему покупателя нью-йоркским риэлторам оказалось непросто. Даже когда цена была снижена до $65 млн.

Как признавались New York Post специалисты крупного агентства Big Apple,потенциальные покупатели приходили в ужас от одной только мысли о том, что можно приобрести особняк педофила, где он, как предполагается, развращал девочек-подростков.

«Я не знаю, кто может его захотеть, — сказал изданию один из брокеров. — Некоторые мои клиенты набрасывались меня в ярости из-за того, что я просто высказывал такое предложение».

В итоге особняк приобрел финансист, имя которого не называется. Известно лишь, что это не американец.

Снижение цены, которая в итоге оказалась меньше $50 млн, риэлторы объяснили кризисом из-за пандемии коронавирусной инфекции, а не сомнительной историей дома Эпштейна. «Для Нью-Йорка сделка отличная, — прокомментировал продажу брокер по недвижимости, знакомый с ситуацией. — Цена низковата, но это может быть из-за ковида, а не Эпштейна. Покупатель обладает здравым смыслом — он купил за хорошую цену и сможет перепродать».

Другой риэлтор сообщил New York Post, что когда речь идет о выгоде, моральный аспект остается в стороне. «Это выдающийся объект. Когда кто-то совершает отличную сделку, его благословят и раввин, и священник», — пошутил он.

Особняк на Верхнем Ист-Сайде, построенный в 1930 году в неоклассическом стиле, Джеффри Эпштейн приобрел в 1998-м за $20 млн у Лесли Векснера, до недавнего времени возглавлявшего компанию L Brands, владеющую брендом Victoria's Secret, и дружившего с покойным педофилом.

В июле 2019 года, вскоре после того как Джеффри Эпштейн, уже отсидевший в середине 2000-х 18-месячный срок за склонение к занятию проституцией 14-летней девушки, был арестован по подозрению в работорговле вновь, полиция Нью-Йорка провела обыск в его доме на Манхэттене. Тогда сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в сейфе стопки фотографий обнаженных девочек-подростков.

Кроме того, в особняке было несколько странных вещей — чучела тигра и собаки породы пудель и портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках (такая картина под названием «Разбор Билла» была написана художницей Петриной Райан-Клейд в 2012 году, но был ли у Эпштейна оригинал или он повесил на стену копию, неизвестно).

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