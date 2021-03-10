Забытые шедевры: где находят китайский антиквариат

Маленькая белая пиала с синим цветочным орнаментом, приобретенная в прошлом году на дворовой распродаже неподалеку от Нью-Хейвена, расположенного в американском штате Коннектикут, будет продана в марте на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, сообщает CNN. Посуда оказалась антикварной чашей, созданной в XV веке в Китае во время правления династии Мин — сейчас специалисты заявляют, что финальная цена небольшой пиалы, украшенной изображениями цветом хризантемы, пиона, лотоса и гранатового дерева составит около $500 тыс. Владелец, имя которого скрывается, приобрел ее всего лишь за $35.

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Нынешний обладатель пиалы отправил ее фотографии экспертам Sotheby's вскоре после того, как совершил покупку. И специалисты действительно увидели историческую ценность в этой чаше. «У нас инстинктивно появилось очень, очень хорошее чувство по поводу нее», — рассказала CNN глава отдела искусства Китая аукционного дома Анджела МакАтир.

Экспертиза подтвердила, что пиала появилась при дворе императора Юнлэ, третьего императора династии Мин, который правил с 1402 по 1424 год.

Пиалу, которая попала в Коннектикут неизвестным образом, продадут на аукционе 17 марта. Помимо нее, в мире сохранились лишь шесть подобных чаш, и ни одна из них не находится в частном владении. В частности, две пиалы сине-голубой китайской керамики эпохи Мин можно увидеть на Тайване — в Государственном музее императорского дворца в Тайбее, а в Лондоне посмотреть на подобные чаши можно в Британском музее и Музее Виктории и Альберта.

Celadon jade vase from Qing dynasty sets Irish record for item sold at public art auction. Although it went on the market priced at between €800 and €1,200, it finally sold at €1.2m. Amazing.https://t.co/ofauBFghdW — Lucy Keaveney (@Luighseach) November 28, 2020

В ноябре прошлого года похожая история произошла в Ирландии — там китайскую вазу эпохи Цинь, покрытую селадоновой глазурью, продали на аукционе в графстве Лиишь за рекордную сумму, составившую 1,2 млн евро — хотя поначалу она оценивалась всего в 500 евро. Ваза в форме амфоры, возраст которой составляет примерно 300 лет, по итогам телефонного аукциона отправилась к своему покупателю на Тайвань — как отмечало издание Irish Times, предмет попал в Ирландию совершенно загадочным образом, но теперь держит путь обратно на восток.

Правда, ирландский аукционист Филип Шеппард из Sheppard's Irish Auction House рассказал изданию, что намеренно занизил начальную цену, хотя и он, и теперь уже бывший владелец понимали, что могут получить за нее гораздо больше.

«Когда она прибыла к нам на оценку, оба мы — и я, и продавец — знали, что это выдающаяся вещь, — рассказал Шеппард Irish Times. — Но мы решили выставить консервативную цену и дать консервативное описание». И действительно, ваза была описана следующим образом: «Лот 662. Китайская селадоновая ваза в форме амфоры, с витыми ручками, с печатью на основании». В итоге она ушла к коллекционеру с Тайваня, с которым глава аукционного дома давно работает.

Chinese vase once sold for goes for at Sotheby's auction - CNN https://t.co/zrshzfvNnM — AC Nanopoulos-Pouvatchy (@ACNano) July 13, 2020

В июле 2020 года Sotheby's продали китайскую вазу с еще более удивительной историей — предмет, который в аукционном доме назвали «утраченным шедевром» XVIII века, провел 50 лет в доме в пустынной местности где-то в Центральной Европе в окружении собак и кошек. Специалисты выяснили, что ваза, за кружевными стенками которой виднеется сине-белый цветочный узор, была сделана для императора Цяньлуна, правившего в Китае с 1736 по 1795 год.

Как рассказали аукционисты CNN, ваза была обнаружена арт-консультантом из Амстердама Йоханом Босхом ван Розенталем — владелицей оказалась 80-летняя женщина, которая, скорее всего, получила вазу в наследство. В какой именно стране она проживает, не уточняется.

«Мы вошли в комнату с множеством китайских предметов искусства, унаследованных много лет назад, — вспоминал арт-консультант о том, как его пригласили оценить наследство пожилой женщины, в видео на канале Sotheby's в YouTube. — Ее четыре кошки свободно разгуливали среди них».

Он добавил, что владелица сразу указала на вазу, поскольку была уверена в ее ценности.

Эксперты сравнили вазу с архивными описаниями и выяснили, что она стояла когда-то во Дворце Небесной чистоты в Запретном городе в Пекине. Они обнаружили ее следы и в Лондоне — оказалось, что в 1954 году шедевр продали на Sotheby's за 44 фунта стерлингов, что соответствует нынешним 1500 фунтам. В итоге в июле 2020-го вазу продали за $9 млн.

Это, кстати, еще не рекордные суммы. В 2010 году Sotheby's продали вазу эпохи того же императора Цяньлуна за сумму, соответствовавшую $68 млн — а обнаружили ее в Лондоне в одном из домов при разборе хлама. А в 2018-м вазу XVIII века, которую во Франции нашла семья в обувной коробке на чердаке, сторговали на $19 млн.