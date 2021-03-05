В Лондоне откроют дом престарелых для ЛГБТ-пенсионеров

Этим летом в престижном лондонском районе Воксхолл, на южном берегу Темзы появится первый в мире микрорайон для ЛГБТ-пенсионеров. 19 квартир в доме Bankhouse общей стоимостью 5,7 млн фунтов стерлингов (больше полумиллиарда рублей) выкупит на ссуду от мэра города благотворительная организация Tonic, передает британское издание Evening Standard. Квартиры в этом доме достанутся британским пенсионерам не бесплатно — жильцы смогут выкупить от 25 до 75% акций в долевую собственность, а оставшуюся сумму отдавать в качестве арендной платы.

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Дом в стиле хай-тек на берегу Темзы был спроектирован известным британским архитектором Норманом Фостером, автором проектов Рейхстага в Берлине, Херст-тауэр в Нью-Йорке и моста Миллениум в Лондоне. Район Воксхолл, расположенный недалеко от парламента, также считается престижным: здесь любят селиться британские парламентарии и государственные чиновники, именно здесь в 60-70-е снимали фильмы о Джеймсе Бонде.

В элитных квартирах для однополых пар предусмотрены одна или две спальни, а также выход на террасу на крыше, в сад и ресторан. При желании пенсионеры могут приобрести пакет услуг по уходу. Претендовать на это жилье могут не только однополые пары, но и гетеросексуальные семьи, толерантные к ценностям ЛГБТ, но по замыслу авторов проекта, основными жильцами станут именно представители сексуальных меньшинств.

Это даст пенсионерам из ЛГБТ-сообщества возможность жить в открытую в этом элитном «доме престарелых», а не прятаться от осуждающих взглядов, считают в лондонской мэрии. «Многие пожилые люди выросли в менее терпимом обществе. Неуверенность в том, что тебя воспримут позитивно, может быть довольно пугающей», — пояснил вице-мэр Лондона по вопросам жилья Том Копли.

Район Воксхолл считается деловым, большую его часть занимают офисы и правительственные здания, а также особняки Викторианской эпохи и эпохи Регентства с садами, апартаментами или таунхаусами. Из большинства домов в этом районе открывается вид на Темзу, что повышает стоимость их аренды. При этом район озеленен и располагает множеством парков, а также старинных баров и ночных гей-клубов на улице Кеннингтон-Лейн и под железнодорожным мостом.

«Сегодня мы творим историю, реализуя давнюю мечту — обеспечить безопасное место для пожилых представителей ЛГБТ-культуры, чтобы они могли жить хорошо, в сообществе, где они могут быть самими собой и наслаждаться жизнью», — заявила исполнительный директор организации Tonic Housing Анна Кир.

Мэр Лондона Садик Хан, пришедший к власти в 2016 году, изначально ставил своей целью сделать британскую столицу идеальным городом для представителей ЛГБТ-сообщества. «Лондон — открытый, разнообразный и инклюзивный город, и я рад видеть, как эти давние планы претворяются в жизнь, — прокомментировал он эту инициативу.

— Пожилые лондонцы заслуживают того, чтобы они могли провести свои последние годы в комфорте и безопасности, в окружении процветающего и поддерживающего их гей-сообщества».

Еще в 2017 году Садик Хан обнародовал план превращения Лондона в самый инклюзивный и дружелюбный по отношению к секс-меньшинствам город. Для этого, в частности, он обязал застройщиков объектов, расположенных поблизости от «пространств ЛГБТ-сообществ», использовать противошумовую защиту. Также он призвал местные власти устроить побольше мест для представителей ЛГБТ и защищать посетителей этих заведений от нападок менее толерантных лондонцев.

«Здесь, в Лондоне, вы может любить, кого хотите, и быть тем, кем пожелаете», — заявлял мэр британской столицы в 2017 году. Тогда же он предложил застройщикам создавать в проектируемых зданиях гендерно нейтральные туалеты, чтобы транссексуалы и люди с небинарной ориентацией не испытывали сомнений при выборе уборной.