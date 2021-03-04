Красавицы в казино: как пройдет конкурс «Мисс Вселенная»

Конкурс «Мисс Вселенная», перенесенный в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции, в этом году все-таки состоится. Как сообщает People со ссылкой на организаторов, корону красоты на международном состязании красавиц вручат в мае 2021 года. Причем в «живом» формате – 69-й по счету финал конкурса состоится 16 мая в городе Холливуд, штат Флорида, в отеле-казино Seminole Hard Rock.

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«Мы провели месяцы за планированием и разработкой мер безопасности, чтобы подготовить этот финал, — который станет запоминающимся, особенным и совершенно инновационным», — заявила президент оргкомитета Пола М. Шугарт. – Жду с нетерпением, когда эти труды будут вознаграждены, и мы сможем короновать в мае новую «Мисс Вселенную».

На деле меры предосторожности, которые будут применены в Seminole Hard Rock Hotel&Casino, будут аналогичны тем, что применялись во время проведения конкурса «Мисс США» в ноябре прошлого года – его устроили в «живом» формате в Грейсленде, поместье в Мемфисе, принадлежавшем Элвису Пресли.

Чтобы уберечься от распространения COVID-19, участниц со всего мира обяжут пройти карантин перед приездом, по нескольку раз сдавать тесты, в том числе, непосредственно перед шоу, использовать маски и сохранять социальную дистанцию. Кроме того, в Miss Universe Organization говорят об «очень ограниченной аудитории», однако билеты будут доступны только в конце марта и сколько их будет, пока не известно.

Сам конкурс в этом году начнется с того, что участницы представят сами себя, затем последуют традиционный выход в купальниках, дефиле в вечерних платьях и интервью с участницами. Корону победительнице вручит «Мисс Вселенная 2019» — девушка из ЮАР Зозибини Тунци.

В нашей стране королевой красоты пока что остается «Мисс Россия 2019», уроженка Азова Алина Санько. Однако в конце прошлого года оргкомитет объявил, что финал нового конкурса пройдет весной 2021 года. «Мы планируем проведение следующего финала конкурса «Мисс Россия» на весну 2021 года, таким образом нам удастся вернуться к привычному графику ежегодной работы конкурса, а наша новая победительница сможет поучаствовать в международных конкурсах красоты», — рассказала в декабре РИА «Новости» генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

Участниц национального конкурса отбирали весь 2020 год – организаторы рассматривали заявки желающих, а также искали красавиц в соцсетях.

«В нынешний век высоких технологий нет никаких сложностей в том, чтобы запросить на девушку свежие фото- и видеоматериалы. Правда, эти же высокие технологии частенько вводят нас в заблуждение: в Instagram девушка выглядит готовой супермоделью, но иногда после просмотра ее фото без косметики, которые она присылает по нашему запросу, приходит ощущение гордости за разработчиков фильтров для социальных сетей и разочарование от того, как нещадно можно себя замаскировать», — жаловалась в декабре Анастасия Беляк.

В других странах конкурсы уже провели без зрителей – либо приняли решение вовсе отказаться от состязания из-за эпидемиологической ситуации, сохранив титул королевы красоты за победительницей 2019-го на второй год. Например, корона осталась у «Мисс Англии» Бхаши Мухерджи, которая выполняла свои обязанности – вдохновлять других и участвовать в благотворительных проектах – при помощи соцсетей. В реальной же жизни она работала в госпитале с больными COVID-19, будучи медиком по образованию.