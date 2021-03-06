От Coursera до Bumble: что придумали женщины-стартаперы

Развитие Кремниевой долины началось в середине XVIII века и было связано с золотой лихорадкой, из-за которой в поисках золота в Калифорнию приехало много мужчин, что создало гендерный дисбаланс. Основание Стэнфордского университета в конце XIX века и создание на его базе технологического центра для будущих программистов и стартаперов во второй половине XX века также привлекло в те края специалистов-технарей, большинство из которых были мужчинами. С тех пор количество женщин на территории Кремниевой долины всегда было ниже, чем число мужчин.

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По данным, которые в своей книге «Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных» приводит британская феминистка Кэролайн Криадо Перес,

доля женщин среди работников высокотехнологичной отрасли составляет лишь 15%, а в руководстве — только 11%. При этом женщины получают более половины всех бакалаврских степеней в США, половину степеней по химии и почти половину — по математике.

Причину для такой диспропорции автор видит в том, что более 40% женщин увольняются из высокотехнологичных компаний через десять лет после начала работы по семейным обстоятельствам или из-за конфликтов на работе (для мужчин этот показатель составляет 17%). И все-таки некоторые из них остаются в строю и добиваются успеха в разных направлениях применения высоких технологий: от онлайн-образования и онлайн-дейтинга до биотехнологий.

close Элизабет Холмс Элизабет Холмс Mike Blake/Reuters

Успех в Кремниевой долине, связанный с женским руководством стартапом, несколько лет ассоциировался с именем Элизабет Холмс, студентки Стэнфорда, которая так и не окончила университет, но в 32 года стала самой молодой в мире женщиной-миллиардером, заработавшей состояние самостоятельно. Холмс с детства мечтала лечить людей, но боялась вида крови, поэтому и поступила в Стэнфорд на химическую специальность, однако уже через год бросила учебу ради стартапа. В 2003 году она основала и возглавила биотехнологическую компанию Theranos, которая сразу привлекла инвесторов инновационной и перспективной технологией быстрого анализа крови, которая должна была облегчить жизнь миллионам людей.

Холмс усовершенствовала и упростила метод анализа крови, позволяющий проводить исследования с помощью микроскопического объема биоматериала — по капле крови из пальца — и чуть ли не в домашних условиях. Уже на первом этапе идея Холмс привлекла таких серьезных инвесторов, как Draper Fisher Jurvetson, ATA Ventures, а также основатель Oracle, миллиардер Ларри Эллисон. В 2014 году Theranos оценили в $9 млрд.

Однако амбициозные планы гендиректора Theranos выпустить компактный анализатор, способный быстро проводить сложные исследования, не оправдались и устройство выпущено в продажу не было. После серии журналистских расследований, привлекших к проблеме внимание надзорных органов США, Холмс и ее партнеров объявили в мошенничестве. В результате падения стоимости акций компании состояние Холмс, которое оценивалось в несколько миллиардов долларов, перестало существовать.

В 2015 году The Wall Street Journal опубликовала расследование о том, что в Theranos большинство анализов крови проводят с помощью обычного лабораторного оборудования, причем полученные результаты сильно разнятся с теми, что добыты с помощью собственной технологии, но Холмс предпочитала скрывать эту информацию, чтобы не разрушить собственную репутацию. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам признала компанию мошеннической и обвинила в хищении средств инвесторов в размере $700 млн. В результате девушка заплатила штраф в размере $500 тыс. и на 10 лет лишилась права занимать управляющие должности в каких-либо публичных компаниях, а стартап Theranos был закрыт с условием, что выплатит долги всем кредиторам.

Несмотря на профессиональный крах, в 2019 году 35-летняя Холмс вышла замуж за 27-летнего Уильяма «Билли» Эванса, наследника сети отелей Evans Hotel Group, и живет с ним в Сан-Франциско, недалеко от Кремниевой долины.

close Дафна Коллер Дафна Коллер Wikimedia Commons

В Кремниевой долине есть и позитивные примеры стартапов, основанных женщинами. Один из них проект Coursera, первопроходец в области онлайн-образования, который создала Дафна Коллер, профессор информатики в Стэнфорде родом из Израиля, вместе с коллегой Эндрю Энгом.

Дафна выросла в Израиле в семье ученых — профессора английского и ботаника. В возрасте 12 лет она пробыла год в Стэнфорде вместе с отцом, где впервые начала программировать на компьютере одного из местных студентов. Вернувшись в Израиль, Дафна заявила отцу, что занятия в школе ей кажутся слишком скучными и она хочет заниматься чем-то более интересным в университете. Через полгода ей удалось уговорить отца отправить ее изучать информатику и математику в Еврейский университет в Иерусалиме.

В 17 лет Дафна получила степень бакалавра и начала преподавать курс по базам данных в том же университете. Уже через год она получила степень магистра и была призвана в израильскую армию.

Докторскую диссертацию Коллер заканчивала уже в Стэнфордском университете и продолжила исследования в Беркли, а в 27 лет стала преподавателем в Стэнфорде. В 2012 году вместе с Эндрю Энгом Коллер запустила бесплатную образовательную онлайн-площадку Coursera, где опубликовала свой курс по машинному обучению. Идея заключалась в том, что хорошее образование должно быть доступно для всех — и лучшие университеты мира стали выкладывать свои онлайн-курсы в свободный доступ. За первый год работы сервиса на них записались почти 4 млн человек. В 2014 году на Coursera появились и российские университеты: Высшая школа экономики, МФТИ и СПБГУ.

close Уитни Вульф Херд Уитни Вульф Херд Caitlin Ochs/Reuters

В феврале этого года самой молодой женщиной-миллиардером, самостоятельно заработавшей состояние, стала 31-летняя Уитни Вульф Херд, глава и соосновательница сервиса для знакомств Bumble — женской альтернативы Tinder. От других приложений для знакомств Bumble отличает то, что первыми в нем заводят переписку именно женщины — мужчины не могут отправлять сообщения до тех пор, пока женщина не возьмет инициативу в свои руки. Bumble запустили в декабре 2014 года, сосредоточившись на потребностях клиенток. Миссией приложения стало желание создать место, где женщины будут чувствовать себя безопасно.

Вульф родилась и выросла в Солт-Лейк-Сити, в семье застройщика и домохозяйки. Когда девочке было 11 лет, ее семья переехала в Париж, но Вульф вернулась в Юту, чтобы закончить среднюю школу. После она поступила в университет в Далласе, но на рекламу и маркетинг не прошла и сделала выбор в пользу международных отношений.

Первый бизнес девушка запустила еще во время учебы: вместе со стилистом Патриком Ауфенкампом она придумала благотворительный стартап. Они продавали бамбуковые сумки по цене $24, а деньги от продажи шли на поддержку пострадавших от разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

Потом они разработали линию одежды Tender Heart, которую производили в Непале, чтобы привлечь внимание к проблеме торговли людьми. После окончания университета Вульф на полгода уехала в Юго-Восточную Азию, где трудилась волонтером в детских домах.

Вернувшись в США, Уитни переехала в Лос-Анджелес и устроилась менеджером по продажам и маркетингу в инкубатор Hatch Labs, где познакомилась с Шоном Рэдом, работавшим над агрегатором карт лояльности Cardify. Во время хакатона Шон Рэд и программист Джо Муньосом сделали приложение для знакомств Matchbox, которое впоследствии стало Tinder. По словам Вульф, именно она впервые оценила потенциал сервиса и подговорила коллег бросить Cardify и сосредоточиться на Matchbox, а также придумала название будущего приложения.

Ее работа над продвижением платформы началась в сентябре 2012 года, она стала соучредителем вместе с Рэдом и его старыми друзьями Джонатаном Бадином и Джастином Матином.

Однако в 2014 году отношения с коллегами испортились и Уитни была вынуждена покинуть компанию из-за конфликтов с сооснователями, на одного из которых она подала в суд, обвинив в сексуальных домогательствах и угрозах.

В том же году Business Insider назвал Вульф одной из «30 самых влиятельных женщин до 30 лет», а уже в 2017 году она попала в список Forbes «30 до 30 лет», а в апреле 2018-го — в список «100 самых влиятельных людей мира» по версии Time.

Вскоре после ухода из Tinder Вульф Херд объединилась с российским миллиардером Андреем Андреевым, основателем сервиса для знакомств Badoo, и вместе они запустили приложение Bumble. В 2019 году контрольный пакет акций сервиса выкупила частная инвестиционная компания Blackstone Group ,и Андреев продал ей контрольный пакет холдинга MagicLab, который владел сервисами Bumble, Badoo, Chappy и Lumen. Позже MagicLab переименовали в Bumble, а Херд возглавила его. Кроме Blackstone в онлайн-дейтинг вложились венчурные компании Accel, Bessemer Venture Partners и Greycroft.