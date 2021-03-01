Против правил: почему «Мисс Германии» не станет «Мисс мира»

Конкурс красоты «Мисс Германия» пошел против правил: в 2021 году корону завоевала 33-летняя Аня Калленбах из Тюрингии – мама двоих детей. Уже второй год подряд жюри германского национального конкурса выбирает победительниц, основываясь не на внешних данных, а на силе сообщения, которое участница несет в мир.

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Лозунгом «Мисс Германии» стала в этом году фраза «Поддержим настоящих женщин». С Аней Калленбах соревновались активистка, которая борется с дискриминацией полных людей, бывшая член запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) и женщина с илеостомой – состоянием, при котором отверстие кишечника выведено на поверхность тела.

close Аня Калленбах Аня Калленбах Global Look Press

Согласно профилю на сайте конкурса «Мисс Германия», Аня Калленбах хотела бы стать примером для других, благодаря своему «аккумулированному опыту в жизни, профессии, материнстве, дружеских отношениях, в самореализации как женщина и как личность». Известно, что она закончила школу в 17 лет – и после этого начала изучать бизнес-администрирование. В 27 Аня Калленбах стала моделью – к тому времени у нее уже родились двое детей, — а сейчас живет вместе с партнером и ведет совместный бизнес по торговле велосипедами.

Сообщение, которое несла победительница конкурса другим женщинам, прозвучало следующим образом: «Делайте то, отчего вам хорошо, неважно, сколько вам лет, как вы выглядите и что о вас думают другие».

Победа на конкурсе, однако, не позволит воспитывающей двоих детей женщине принять участие в международном конкурсе «Мисс мира». Дело в том, что в нем действуют жесткие правила для конкурсанток – они не должны быть матерями и быть замужем.

Бороться с правилами «Мисс мира» уже пыталась Вероника Дидусенко – «Мисс Украина 2018», лишенная короны и права участвовать в международном конкурсе красоты после того, как организаторы узнали, что у нее есть маленький сын. В 2019 году Дидусенко заявила, что подала в суд на организаторов «Мисс мира» в Лондоне. «Речь идет о запрете участницам быть мамами и женами. Закон о равенстве запрещает дискриминацию по этим признакам. Мне запретили участвовать в конкурсе «Мисс мира» после победы в конкурсе «Мисс Украина», потому что я была замужем и у меня ребенок», — уточнила Вероника.

К тому моменту она уже лишилась титула «Мисс Украина» — но написала, что не ставит своей целью вернуть корону – ее возмутил запрет участницам иметь ребенка. «Моя цель — изменить правила, которые приводят к широкомасштабной дискриминации по всему миру», — заявила она.

Однако цели своей Вероника Дидусенко не достигла. В марте 2020 года адвокатская контора Thompson&Co Solicitors сообщила на своем сайте, что она проиграла судебный процесс.

Комиссия по равенству и правам человека в Лондоне сочла, что запрет иметь детей затрагивает «очень небольшое количество женщин», и правила под них менять не нужно. В решении Комиссии было сказано, что «эти правила устанавливают строгие входные ограничения по семейному положению и наличию детей у участниц». «Удовлетворение требований [Вероники Дидусенко] не соответствовало бы приоритетным стратегическим целям организаторов», — говорилось в итоговом документе.

В защиту этих правил Джулия Морли, исполнительный директор конкурса «Мисс Мира», подчеркивала, что они были установлены ради благополучия детей, поскольку расписание победительниц – весьма насыщенное. В ответ на это Вероника Дидусенко утверждала: «Выполнять роль матери и иметь успешную профессиональную карьеру – возможно».

После того, как решение Комиссии было вынесено в пользу сохранения правил, молодая женщина заявила, что очень разочарована, поскольку хотела их изменить, «чтобы все женщины, которые хотят принять участие в конкурсе красоты, могли сделать это».